Oto Pestner: Ne legenda, živa legenda

Čaka vas pester skok v poletje, Poletna noč in še nastop na Melodijah morja in sonca. Je ta čas za vas bolj praznik, bilanca ali nov začetek?

Kar vse troje. (nasmeh) Bilanco so naredili ti, ki so pripravili Poletno noč. Sicer sem sodeloval pri izboru, ker pa je skladb zares veliko, smo ugotovili, da bi bilo dovolj materiala za dve prireditvi. Zdaj je nastal jagodni izbor, prvi del repertoarja so moje klasike, popevke, ki so jih napisali tudi drugi avtorji, drugi del pa je moj avtorski, zares moje skladbe, ki jih bodo zdaj izvajali drugi. Proti koncu programa se jim bom pridružil še jaz in bomo skupaj sklenili večer.

Na takšnih poklonih se pogosto sliši beseda legenda. Vam je ta beseda ljuba ali vas malce spravlja v zadrego?

Sovražim je ravno ne, imam pa o tem svoje mnenje. Legenda je človek, ki ni več živ, ljudje se ga spomnijo in rečejo: »Ta je pa bil, kajne?« Ker sem se torej nekajkrat pritožil nad tem izrazom, so se popravili in zdaj pravijo živa legenda. Rekel sem: »Dobro, če vam je tako všeč, naj ostane.« Jaz se še vedno počutim tako kot pred tolikimi leti, ko sem bil nekje na sredini poti, zlasti ko pridem med kolege. Vem, da je pomembno, da je projekt dobro izpeljan, pošteno in profesionalno narejen, da gredo ljudje domov z dobrim občutkom.

Pravi oboževalci so neusmiljeni, želijo slišati, kar imajo radi, mi pa si seveda kdaj želimo izvajati kaj, česar že dolgo nismo. To je povsem človeško.

Kakšni pa bodo občutki, ko bodo zdaj drugi peli vaše prepoznavne pesmi?

To je krasno, za nekatere so pripravljene priredbe, pisane njim na kožo, drugi pa bodo peli originalne aranžmaje, ki so seveda tako mojstrski, da se je včasih ljudem malo težko spopasti s tem materialom.

Ko gledate nazaj, je veliko pesmi, pri katerih vas je uspeh zelo presenetil? Hočem reči – poznate recept, kako ustvariti hit?

Hita ne morem določiti, ko je nekaj narejeno, rečem, da bi ta pesem lahko postala hit, ni pa nujno. V življenju sem imel prej nasprotne primere z nekaj skladbami. Ena najbolj zanimivih je Ciganska kri, ki je bila posneta leta 1991, ravno ko je prišla vojna v Slovenijo. Izdali smo album, in ko je izšel, se ni z njim nič posebnega dogajalo. Po približno treh letih pa smo imeli koncert s skupino Šukar, želeli so jo izvajati skupaj z mano. To smo naredili, potem je še Jože Privšek naredil aranžma za big band in kot da bi se pesem ponovno rodila, postala je zimzelena. Podobno je bilo s pesmijo Ljubim te, Slovenija. Izvirno smo jo peli New Swing Quartet na Melodijah morja in sonca leta 1980, bili smo drugi. Ko smo jo potem leta 1985 posneli z Alpskim kvintetom kot valček, so se vsule verzije raznih ansamblov, pevcev, zborov in kar naenkrat je po­stala zimzelena. Zdaj je to celo neuradna himna slovenske diaspore.

Vaš glas je prepoznaven, nezamenljiv. Kako hitro človek ugotovi, da nosi ta dar in verjetno z njim tudi odgovornost?

To prej ugotovijo tisti, ki te poslušajo, šele potem sam ugotoviš, ali si unikaten ali ne. Sam to ugotavljam pri drugih pevcih in pevkah, rečem si: »Njen glas ne spominja na nikogar drugega.« Pri meni je zanimivo, da ljudje opažajo, da se mi glas ni prav nič spremenil, jaz pa vem, da se mi je, ker ko si starejši, se razpon premakne navzdol. Pri tenoristih je tako, da začnejo izgubljati na višinah, ki so jih prej zmogli, pridobijo pa basovsko lego. Tako je tudi pri meni, tudi govorim globlje. Ampak se zdaj dobro počutim s tem glasom, s tem razponom, všeč mi je, da je glas bolj možat.

Kaj pevec lahko naredi za svoj glas, kako ga lahko neguje?

Ne sme pretiravati s pitjem, kajenjem, to že ni dobro. Sam pa ugotoviš, koliko katerega greha si lahko privoščiš. Rad spijem kak kozarček, kadilec nisem. Se pa tudi jaz prehladim, glasilke se takrat na določenih mestih zablokirajo, visoko lahko poješ, nizko tudi, težave so s srednjimi legami. Takrat moraš počakati, da se glasilke očistijo.

Kaj je težje: stati na odru kot mlad pevec, ki se želi dokazati, ali kot umetnik, ki mu občinstvo že vnaprej pripisuje zgodovino?

Zdaj je večja odgovornost, kako spraviti občinstvo na noge, ker veš, kaj lahko ponudiš. Ko se še iščeš, pa ne razmišljaš toliko o tem, temveč greš v borbo in rečeš: »Če bo uspelo, bo, če ne, ne.« Ja, zdaj je odgovornost večja.

Uspešnice pogosto postanejo večje od avtorja. Se vam je kdaj zgodilo, da ste ob kakšni svoji pesmi pomislili: ta zdaj ne pripada več meni, ampak ljudem?

Ljubim te, Slovenija je takšen primer. Ne po­znajo je samo v Sloveniji, temveč tudi po svetu.

Ste se kdaj naveličali peti kako pesem, ki jo občinstvo od vas vedno znova zahteva?

Dobro vprašanje. Naveličal se nisem nobene, ko pa tolikokrat prepoješ svoj prvi hit, pri meni je bila to slavna Trideset let, si včasih, ko izbiraš program, rečeš: »Danes je pa ne bi pel, dajmo prednost še kaki drugi, ki jo redkeje pojem.« To sem že kdaj naredil, a ljudje se sprašujejo, kje je. Pravi oboževalci so neusmiljeni, želijo slišati, kar imajo radi, mi pa si seveda kdaj želimo izvajati kaj, česar že dolgo nismo. To je povsem človeško.

Kako pa danes gledate na skladbo Trideset let?

Nastala je v času, ko sem imel 15 let, to je bil fenomen, kako lahko človek čaka 30 let na postaji, če je pa star samo 15. (nasmeh) Ta melodija je brezčasna, nastala je v začetku 70. let, ampak ti, ki jo zdaj poslušajo, jo želijo slišati v točno tisti različici, v kateri je nastala. Na Poletni noči jo bo končno pel nekdo drug, ne bom izdal, kdo, me pa zelo zanima, kakšen bo odziv ljudi.

Poletna noč bo potekala v torek, 30. junija, na Kongresnem trgu v Ljubljani, posnetek pa sledi v petek, 10. julija, na TVS. FOTO: Dominik Vrčon.

O uspehu se veliko govori, o njegovi ceni precej manj. Ste vi za svoj uspeh plačali kakšno ceno?

Ja, srčni infarkt leta 2022, če je to cena. (smeh) Sicer pa ne, ker smo premajhen trg. Ravno to je dobro, imaš mir, ne napadajo te na cesti, v tujini potrebuješ varnostnika, avto, ki te pelje tudi tri metre, da nisi v stiku z ljudmi. Pri nas je precej lepše.

Ali slava človeka spremeni ali samo pokaže, kakšen v resnici je?

Pokaže, kakšen v resnici je, iz kakšnega testa je. Če je nekdo enak, ko nima nič, in takrat, ko ima veliko, ga slava ni spremenila. Pa tudi z egom je enako, če je prej in potem enako velik, je že dobro.

Pesem mora imeti sporočilo, ki se te dotakne. In predvsem tu ni filozofije o težkih melodijah in vragolijah. Človek si jo mora znati zapeti, ko gre domov, če to zna, bo pesem že obstala nekaj časa.

Letos se vračate tudi na Melodije morja in sonca, festival, s katerim ste povezani že dolgo. Je nastop v Portorožu za vas bolj vrnitev na tekmovalni oder ali čas za obujanje spominov?

Ko oddaš skladbo, ki ti jo naročijo, gre pač v tekmovanje. Ampak zame je to lepo snidenje s kolegi, niti ne bom edini iz starejše generacije, tudi Daniel Popović pride, sva se srečala že na vaji, luštno je bilo. Seveda pa spoznaš tudi nove izvajalce. MMS je res lep prostor za druženje in izmenjavo mnenj na prijazen način, zato se veselim teh srečanj.

Imate v glasbenem svetu veliko prijateljev?

Ja, tako doma kot na tujem.

Bi vas zmaga na festivalu danes razveselila drugače kot nekoč?

Ne vem, ker jo moram doživeti ali pa ne. Razveselila bi me zagotovo, ne zaradi nagrade, ampak ker bi to pomenilo, da je to nekaj, kar občinstvo želi slišati. Dobil sem namig, da je dobro, da je pesem malo nostalgična, menda si ljudje tega želijo. Bomo videli, kaj bo.

Naslov Naj morje naju ljubi zveni res nostalgično. Kaj pa mora imeti poletna pesem, da ne ostane samo sezonska, ampak preživi leta?

Pesem mora imeti sporočilo, ki se te dotakne. In predvsem tu ni filozofije o težkih melodijah in vragolijah. Človek si jo mora znati zapeti, ko gre domov, če to zna, bo pesem že obstala nekaj časa.