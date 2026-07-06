Nova plošča skupine Patetico: Tik pred razpadom smo ob vsaki menjavi člana

Po nizu naključij je pred 23 leti nastala zasedba Patetico, ki je zaradi samosvojega in takoj prepoznavnega vokala Nike Perunović v hipu pritegnila pozornost. Zdaj predstavljajo tretjo ploščo Armadilo, na katero pa je bilo treba čakati kar deset let. Nika, ki še edina ostaja iz izvirne zasedbe, je razložila, zakaj so si vzeli toliko premora.

Armadilo napovedujete kot ploščo po desetletnem premoru. Kar ni nič nenavadnega, saj je tudi med prvima dvema, Patetico in Vse je v redu z mojo dušo, minilo devet let. Kaj so razlogi za tako dolge premore med izdajami plošč?

Razlogi so se s časom spreminjali. Na začetku sem se posvetila študiju in želela diplomirati, tako da sem petje dala na stran. Naše ambicije so bile različne. Zadnja pavza pa se je zares začela z mojim materinstvom in se je nato nadaljevala v obdobje korone, medtem pa se je zamenjala celotna prvotna ekipa razen mene. Še polno drugih dejavnikov, ki niso bili povezani z glasbo, je vplivalo na diskografsko mirovanje, saj izdaja albuma zahteva vizijo in konsistentnost.

Če je bil na začetku Patetico projekt Roka Vilčnika, ki se je podpisoval pod vsa besedila, so zdaj vaša besedila v večini. Se je s tem proces nastajanja skladb spremenil? In koliko je Patetico še Rokov projekt?

Rok bo zmeraj idejni oče projekta, on nam je dal ime in začetni elan. Proces ustvarjanja pa se spreminja z vsakim projektom. Na začetku smo delali priredbe, torej smo najprej poslušali posnetke že izdanih pesmi, ki smo jih želeli prirediti. Potem smo pri drugem projektu iskali tudi zunanje avtorje glasbe, medtem ko zdaj poslušamo naše neizdane demo posnetke in iz njih ustvarimo aranžma. Kot pevka sem se prej zmeraj izogibala pisanju besedil. Kot da bi se bala svojih zmožnosti. Po drugi strani pa sem želela postati »samostojna« v pevskem izražanju in sem začela pisati besedila, kar pa ne pomeni, da se izogibam dobrim Rokovim besedilom. Pri zadnjem projektu se je Rok produkcijsko oddaljil od sodelovanja, še vedno pa ostaja del besedil njegov.

Nika Perunović, Patetico FOTO Dejan Bulut

Zgodba nastanka skupine je skoraj filmična, saj ste nastali naključno. Iz ideje kabareta Cabaret Patetico v Rušah je zaradi odpovedi igralke nastala skupina Patetico. Nato pa ste postali prepoznani zaradi naključno posnetega in izdanega koncerta v Satchmu. Kako se po skoraj četrt stolet­ja spominjate teh začetnih srečnih naključij? In ali bi Patetico sploh obstajal, če teh naključij ne bi bilo?

Pri zadnjem projektu se hvalim, da sem trenutno edina iz zasedbe, ki vse ve o nas, predvsem pa to, da pri nas ni naključij. Zgodilo se je nekaj stvari, ki niso zares del naše zgodbe, kot je ta z odpovedjo »neke« igralke. Še danes me ne zanima, katera je bila. Našo zgodbo pišejo naša glasba in ljudje, s katerimi smo dejansko ustvarjali. Prvotno zasedbo smo sestavljali Dejan Berden za klavirjem, Matija Krivec za kontrabasom ter Ciril Sem za bobni. Bil je čas, ko smo ljudje potrebovali nastanek Patetica, in to se je zgodilo zaradi nalezljive kemije med nami.

Kot ste omenili, ste si melodije na začetku izposojali od glasbenih legend, nato pa ste jih začeli pisati sami. Patetico imate značilen glasbeni izraz, kaj pa je tisto, kar si sami doma največkrat zavrtite?

Prav smešno je, kako rada imam tišino. Sicer pa sem pred začetkom ustvarjanja Armadila na družabnih omrežjih zapisala, da bom poslušala samo še svojo glasbo, in ponosna sem na naš zadnji album, saj ga poslušam z lahkoto. Sicer se med ustvarjan­jem izogibam poslušanju razne glasbe, kot da bi bila neka nepotrebna motnja. Najbolj pa se veselim zaljubljenih dni, ko poslušam Vana Morrisona.

Blizu razpada smo vsakič, ko se zamenja član v bendu, saj dolgoletno glasbeno sodelovanje vzpostavi skoraj družinske odnose in je potem vsak nenadomestljiv.

Pred tremi leti, ko ste slavili dvajset let delovanja, ste kar precej nastopali, nato pa bolj tu in tam. Nasploh ste imeli od nastanka obdobja mirovanja, ko se je kdo lahko vprašal, ali sploh še obstajate. Ste imeli sami kdaj takšen občutek? Ste bili kdaj blizu razpada?

Blizu razpada smo vsakič, ko se zamenja član v bendu, saj dolgoletno glasbeno sodelovanje vzpostavi skoraj družinske odnose in je potem vsak nenadomest­ljiv. Ne moreš vnaprej načrtovati njihovih menjav, in preden smo začeli pripravljati zadnji projekt, sem celo sama naznanila odhod. Ampak takrat sem šele ugotovila, koliko mi Patetico v resnici pomeni in da gre za enega mojih najdaljših odnosov, ki potrebuje le nekaj popravkov, predvsem pa dosti ustvarjanja.

Člani zasedbe ste bili pogosto hkrati tudi v drugih glasbenih projektih in zasedbah. Kako je zdaj?

Moški del ekipe je zelo aktiven v drugih zasedbah, tudi mednarod­nih, glasbo prav tako poučujejo, medtem ko jaz svojo ustvarjalnost projiciram predvsem v Patetico. Tudi moja vokalna specifika me želi s tem malo omejevati. Sicer pa stremim h kakovostni zasedbi, zato je načrtovanje dolgoročno. Zasedbo zdaj sestavljamo Janez Gabrič za bobni, Tadej Kampl na basu, Arsenije Krstić za klavirjem in jaz, ki povezujem program in pojem.

Patetico FOTO Dejan Bulut

Prejšnji teden ste nastopili v razprodanem mariborskem Sodnem stolpu. Ploščo ste začeli promovirati že lani in takrat v božičnih dneh nastopili v Cankarjevem domu. Kako jo boste promovirali v prihodnje?

Pred poletjem smo večino dela, ki ni povezano z glasbeno ustvarjalnostjo, predali agenciji Gig, s katero skupaj rešujemo promocijske izzive, tako da se sami lahko osredotočimo na glasbo in ostajamo zvesti koncertnemu občinstvu.

Patetico – koncert pod zvezdami, 4. avgusta ob 21. uri, Metliški grad, Metlika

Ali morda že nastaja kakšen material, s katerim bi lahko zapolnili ploščo prej kot čez deset let?

Materiala je že dovolj za nov album in želim si, da ta dolga obdobja diskografskega mirovanja postanejo le del preteklosti. Hkrati pa se je treba zavedati, da ustvarjamo »večne stvari«, ki morajo biti primerno osmišljene in tudi prezentirane kot takšne. Ampak devet oz. deset let premora je pa zares preveč. (smeh)

Robi Loboda, foto Dejan Bulut