Peter Bratuša: Ko tekmujeta producent in režiser, vedno zmaga režiser

Ravno ste se vrnili s Sarajevskega filmskega festivala, kakšni so vtisi?

Vsi trije filmi o Gaji so bili predstavljeni v Sarajevu in to je zame verjetno najlepši festival. Predvsem zato, ker celo mesto, ki ni tako majhno, živi za festival. Ko prideš tja in pokažeš svoj film, imaš občutek, da je to nekaj vrednega. Zares te nagradijo s svojo pozornostjo. Film so krasno sprejeli. Starši so imeli solze v očeh, otroci so bili navdušeni. Kot režiser si boljšega odziva ne moreš želeti.

Menda ste po vsakem Gajinem svetu rekli: »Naslednjega ne bo.« Ampak potem je bil.

To je tradicija, ki se vleče že od časa, ko sem šel študirat. Hotel sem študirati fotografijo, ampak takrat v Jugoslaviji študija fotografije ni bilo, zato sem šel na kamero. Potem sem fotografiral, začel snemati in rekel, da nikoli ne bom režiral. Potem sem začel režirati. Nato sem rekel, da nikoli ne bom režiral filma. In sem ga. Zato sem se po tretjem Gajinem svetu odločil, da zdaj ne bom rekel ničesar več. (nasmeh)

Do umetne inteligence imaš lahko kakršen koli odnos, ampak je tu in bo ostala. To je dejstvo. Ne bo izginila zato, ker komu ni všeč. Lahko je izjemno koristna za obvladovanje opravil, za katera si prej potreboval ure in ure. Tudi v filmu smo jo uporabili. Ne mislim pa, da bo umetna inteligenca v kreativnih poklicih zamenjala ljudi.

Prvi Gajin svet je govoril o nevarnostih spleta, drugi o ločitvi in družinskih odnosih, tretji poseže celo v vojno in nasilje ...

Govori o konfliktih, pravzaprav o reševanju konfliktov. Konflikti so del vsakdanjega življenja in pomembno je, da jih rešujemo, ker je posledica nerešenih konfliktov nasilje. To je na kratko povedano sporočilo filma, čeprav zelo nerad govorim o tem, ker nerad žugam s prstom. Ljudem raje pokažem stvari. John Ford je zelo lepo odgovoril, ko ga je Peter Bogdanovich vprašal, kakšno je sporočilo njegovih filmov. Rekel mu je: »Mladi mož, jaz sporočila pošiljam po pošti, ne po filmih.«

Zlasti pri mladih se je temu bolje izogniti, ker imajo lahko hitro občutek, da jim nekdo pridiga.

Temu se absolutno izogibamo. Seveda pa pokažemo situacije, v katerih ti konflikti obstajajo, in kako jih naši liki poskušajo rešiti. Verjetno je najboljši način za poskus reševanja konfliktov ta, da se poskušamo postaviti v kožo tistega, s katerim se najmanj strinjamo. Da poskušamo sami sebe pogledati skozi oči nekoga drugega. Če nam uspe, razumemo njegove vzgibe in zakaj se nekaj dogaja. Organiziramo tudi delavnico, ki jo bodo lahko učitelji izvajali v šolah po ogledu filma. Izhaja neposredno iz dogodkov v filmu, le da jih obravnava dosti bolj poglobljeno. Tam bo, denimo, zgodba o nasilnežu. Če poskušaš celotno stvar pogledati skozi njegove oči, pogosto vidiš, da je zunanja manifestacija nasilja pravzaprav posledica negotovosti.

Kako pa se je vedno znova vživljati v svet mladih? Okolje je seveda povsem drugačno kot takrat, ko ste odraščali vi, kaj pa njihove stiske, dileme?

Naše življenje se je absolutno in radikalno spremenilo. Že telefoni, ki so zdaj ves čas v naših rokah, so nekaj, česar si v mladosti nisem mogel predstavljati. Stiske pa so enake in problemi zelo podobni. Pogosto poslušamo, kako so nove generacije grozne. No, niso. Nič bolj, kot smo bili mi ali kot so bili naši stari starši pred nami. Vedno obstaja pogled starejših na mlade, češ da je z njimi nekaj narobe. To je naravno. Danes je enako veliko dobrih in talentiranih ljudi kot včasih. Obstajajo pa določeni problemi, recimo pretirana odvisnost od družbenih omrežij in to, da so ljudje prilepljeni na telefon. A to je nekaj, kar je mogoče spremeniti in se bo spremenilo. To primerjam s kajenjem. Moja mama je kadila, in ko se je usedla v avto, je naprej prižgala cigareto. Takrat je bilo to popolnoma normalno, danes si česa takega skoraj ne moremo predstavljati. Nekaj podobnega se bo zgodilo z omejevanjem dostopa mladih do družbenih omrežij.

Večinoma ste se na snemanje tretjega dela vrnili kot enaki ali podobni ljudje, kot ste odšli s snemanja drugega dela, glavna igralka Uma Štader pa se je gotovo zelo spremenila. Kako je opazovati njen razvoj?

Uma je zelo lep človek, zelo jo imam rad in z veseljem opazujem njen razvoj. Predvsem zato, ker se osnovne stvari – njen odnos do dela in odnos do ljudi – niso spremenile. Lepe so bile že takrat in take ostajajo tudi danes.

Kaj svojega je Uma dala Gaji?

Nežnost in občutljivost, ki smo si ju želeli. Preprosto ji verjamem, ko vidim, kako odigra določene prizore.

Vinci je bil seveda konflikten človek. Kdaj je koga tudi na gobec usekal in res se je rad kregal z ljudmi. Tudi midva sva imela nekaj tihih let. A od ljudi, ki so režiserji in delajo v umetnosti, ne moremo pričakovati, da bodo popolni.

Večjo vlogo ima v tretjem filmu tudi Jure Zrnec, ki ga poznamo že iz drugih vaših projektov. Ko sem delala intervju z Igorjem Gajičem, je rekel: Zrnec je samo eden, vi se verjetno strinjate. Zakaj?

To je vedno najtežje definirati. Jure Zrnec je predvsem izjemen igralec. Lahko igra vse – tragedijo, komedijo, dolgočasnega človeka. Zmore vse. Vsi veliki igralci imajo ta široki diapazon. Hkrati ima prirojen občutek za komedijo, za smešno, za ritem. Iz nečesa popolnoma banalnega zna narediti nekaj tako smešnega, da umiraš od smeha. Tega običajni ljudje ne znamo. Meni kot režiserju je delo z njim vedno v veselje. Sem tip režiserja, ki si želi, da igralci v vlogo vnesejo nekaj svojega. Jure doda opazko, nekaj, kar nastane v trenutku.

Tu je še Sebastian Cavazza …

S Sebastijanom se poznava že iz gimnazijskih let, ko je nastopal v enem od oglasov, ki sem jih snemal. Vedno sem z veseljem spremljal njegovo delo in očitno ga zelo rad zasedam v svojih projektih. Enako velja za Jureta in verjetno še za precej ljudi. Vedno jim malo napihnjeno rečem »moji ljudje«. Seveda niso moji, ampak jaz jih doživljam kot svoje. Enako velja za ljudi iz ekipe. To so ljudje, ki so mi pri srcu, ki jim zares zaupam in pred katerimi sem lahko to, kar sem.

Nikoli se niste otepali novosti, koliko zdaj pri svojem delu uporabljate umetno inteligenco?

Do umetne inteligence imaš lahko kakršen koli odnos, ampak je tu in bo ostala. To je dejstvo. Ne bo izginila zato, ker komu ni všeč. Lahko je izjemno koristna za obvladovanje opravil, za katera si prej potreboval ure in ure. Tudi v filmu smo jo uporabili. Ne mislim pa, da bo umetna inteligenca v kreativnih poklicih zamenjala ljudi. Predvsem zato, ker bo z vedno več vsebine, ki jo bo zajemala, vedno bolj drsela proti povprečju in ne bo postajala bolj izjemna.

Dolgo ste kritični do slovenskega filmskega sistema in odnosa do žanrskega ter komercialnega filma. Je uspeh Gajinega sveta dokaz, da slovenski film včasih premalo razmišlja o občinstvu?

Zelo se izogibam izrazu komercialni film. Komercialni film naj bi zagotavljal komercialni uspeh. Filmi, ki jih delam jaz, niso komercialno uspešni. Za komercialno uspešne pogosto veljajo tudi filmi, ki imajo nekaj tisoč gledalcev. Pri njih se ne porabi nič energije za promocijo filma, film se pošilja na festivale in to je to. Nočem biti preveč radikalen. Nisem proti festivalom, rad jih imam. Ampak festivali so tekmovanje. Tekmovanje je zame smiselno, ko gledam Pogačarja na dirki po Franciji, ker vem, da je zmagal tisti, ki je prišel prvi na vrh. Pri umetnosti pa tekmovanje stoji na zelo trhlih temeljih, gre bolj za to, ali je nekaj nekomu všeč ali ne. Film, ki zmaga, ni nujno najboljši film. Za nekoga je, za nekoga ni. Velikokrat gledam zmagovalne filme različnih festivalov in se čudim, ker so to filmi, ki jih sam niti gledal ne bi. Zato se mi zdi pomembnejši odnos občinstva do njih. Ne vidim smisla v tem, da bi s svojim filmom zadovoljil šest članov žirije. Želim zadovoljiti ljudi, ki bodo prišli v kino in nekaj doživeli. Če mi jih bo uspelo prepričati, da so moji liki nekaj posebnega in da je zgodba nekaj posebnega, je to zame edino pravo merilo uspeha.

Uma Štader, glavna igralka Kako vidite Umo v Gajinem svetu 2 in Gajinem svetu 3? Uma je v štirih letih precej odrasla in spremenilo se je vse, kar pritiče odraščanju – končala sem gimnazijo, se prvič zaljubila, naredila izpit za avto, potovala po svetu, spremenila slog oblačenja ... Kar pa je ostalo enako, so moje vrednote in moj krog prijateljev. V tem filmu si kar nekaj prizorov delite z Jurijem Zrnecem, kako sta se ujela? Z Jurijem je, kot si verjetno predstavljate, zabavno sodelovati. Je odličen igralec, predvsem pa zelo topel človek. Skupaj sva se vozila na set, se smejala in si pripovedovala zgodbe. Na snemanju pa mi je s svojo pozitivno energijo in nasveti olajšal tudi najtežje scene. V čem sta si Gaja in Uma najbolj in v čem najmanj podobni? Uh, želim si, da bi bila tako pogumna kot Gaja, vendar nisem. Se pa enako rada postavim za ljudi, ki jih imam rada.

Kako pa je, če si hkrati režiser, scenarist in producent? Kdo Bratuši reče: »Tole ni v redu«?

To je malo shizofren položaj. Med snemanjem vedno obstaja producent, ki se ukvarja s celotno zadevo in mi reče: »Stari, tole ne bo šlo.« Kadar pa v meni tekmujeta producent in režiser, vedno zmaga režiser. Kar seveda ni najbolje za finančno strukturo filma. V producentstvo sem padel nehote, pri filmu Babica gre na jug, ker smo morali produkcijo preprosto izvesti sami. Mi je pa všeč, čeprav je zares težko. Pozneje v devetdesetih, ko sem začel režirati oglase, pa ni bilo veliko produkcijskih hiš in je bila nekako logična posledica, da sem to delal sam. Po dvajsetih letih, ko se navadiš, da sam upravljaš celoten proces, se je težko prilagajati nekomu drugemu. Verjetno bi se lahko, ampak bi zagotovo nastajali problemi.

Kdaj ste nazadnje gledali Babica gre na jug, ob obletnici?

Ja. Skupaj z Neli Vozelj z RTV Slovenija sva bila glavna motorja obnove. Ona je našla negativ in nekaj sredstev na televiziji, da smo film lahko obnovili. Na ta film sem zelo ponosen, zmogel je prestati preizkušnjo časa.

Najbrž imate tudi na tisti čas lepe spomine.

Absolutno. To je bil prvi film, večinoma smo ga delali začetniki. Del tehnične ekipe so seveda sestavljali stari mački, člani kreativne ekipe pa smo bili prvič v teh vlogah. Prav zato je bilo zelo lepo. Malo konfliktno, ampak lepo.

Se radi spomnite tudi Vincija Vogua Anžlovarja?

Ja, tudi Gajin svet 3 mu je posvečen. Ker se mi zdi, da bi si kot nekdo, ki je naredil prvi slovenski film po letu 1991, med kolegi morda zaslužil malenkost več spoštovanja. Vinci je bil seveda konflikten človek. Kdaj je koga tudi na gobec usekal in res se je rad kregal z ljudmi. Tudi midva sva imela nekaj tihih let. A od ljudi, ki so režiserji in delajo v umetnosti, ne moremo pričakovati, da bodo popolni. Pomembno je to, kar delajo. To so redkokdaj enostavni ljudje.

Kaj nepričakovanega o mladih ste se naučili med snemanjem trilogije?

Vedno so me presenečali trenutki, ko so pokazali, kako dobro razumejo določene stvari, za katere si sam nikoli ne bi mislil, da jih že razumejo. Zato je naša naloga, da se z njimi pogovarjamo in jim poskušamo stvari pojasniti, tudi če nas sami ne vprašajo.