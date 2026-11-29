Kateri del vloge voditelja kviza je najtežji? Res ste se na televiziji preizkusili že v najrazličnejših vlogah …

Ne govor' … Ravno zadnjič sem štel različne TV-formate, ki smo jih ustvarjali čez leta, in mi je zmanjkalo prstov. Sem pa že od nekdaj navijal, da se lotimo še kakega zahtevnega in dinamičnega kviza in Na lovu je točno tak, zahteven – tudi za producentsko in izvedbeno ekipo. Prva sezona je bila zato res velik izziv, v drugi smo se pa že lahko malo bolj posvetili tudi podrobnostim. Najtežje za voditelja? Vsekakor hitro razločno branje vprašanj, odločanje o pravilnosti »skoraj« točnih odgovorov v hitri minuti in zaključnem lovu ter skakanje iz tega strogega tehničnega okvira kviza v debate z lovci in tekmovalci. Je bilo pa v drugo res veliko lažje.

Uf, Joško je kapaciteta! In sinonim za zelo gledljive in uspešne formate TV-kviza, priljuden in načitan, z noro kilometrino in tudi zelo prefinjenim občutkom za tempo oddaje.

Kako bi se odrezali kot tekmovalec in katera tematika bi vam najbolj ležala?

Eden od čarov našega kviza je, da po vprašanju o četrti barvi mavrice sprašujemo po Avogadrovem številu, po rekordu v skoku s palico pa o slavni portugalski sladici. Če bi me tematike in vprašanja zadeli, bi lahko tudi briljiral, je pa ta možnost kar majhna, ker nisem zagrizen kvizar. Tematika pa, kaj vem, zadnje čase se veliko izobražujem o cel­jenju kosti, fasciji in ravnanju »feltn«. (smeh)

V čem bi bili radi podobni Jošku Lokasu?

Uf, Joško je kapaciteta! In sinonim za zelo gledljive in uspešne formate TV-kviza, priljuden in načitan, z noro kilometrino in tudi zelo prefinjenim občutkom za tempo oddaje. Ko smo pred prvo sezono šli po nasvete v Zagreb, jih je res z veseljem in navdušeno delil, z Dejanom Kotigo pa sta se tudi že napovedala, da prideta pogledat, kako delamo pri nas. Res ga spoštujem kot ustvarjalca in voditelja, podoben pa si mu želim biti predvsem v dejstvu, da vodi tudi kviz Superpotjera.

»Kviz scena se pa vsekakor počasi krepi, pub kvizi so dobro obis­kani, znanje mlade zanima in ga radi nadgrajujejo. Bo pa tu žal vedno omejitev, ker nas je pač malo manj kot mnogih drugih narodov, kjer je oddaja uspešna – a kjer je želja, je volja, in kjer je volja, je pot!« pravi Peter. FOTO: Pop TV.

Kdaj ste se v oddaji najbolj potili?

Ko sem bil rahlo slabega zdravja in mi je »crknil« termostat … U, še bolj pa, ko sem z napačno priznanim pravilnim odgovorom skoraj posegel v rezultat.

V dokumentarcu Bojana Krajnca o kvizih so navedli, da po mnenju poznavalcev v Sloveniji ni več kot sto kakovostnih kvizarjev. Drži? Bo vaša oddaja kaj pripomogla k spremembi?

Zelo upam in si želim, da bo, vsaj toliko, kot je šov Slovenija ima talent mnoge navdušil za oder in Masterchef Slovenija za vrtenje za štedilnikom. Kviz scena se pa vsekakor počasi krepi, pub kvizi so dobro obis­kani, znanje mlade zanima in ga radi nadgrajujejo. Bo pa tu žal vedno omejitev, ker nas je pač malo manj kot mnogih drugih narodov, kjer je oddaja uspešna – a kjer je želja, je volja, in kjer je volja, je pot!

Pravijo, da je nekdo, ki se odlično znajde na kvizih, ni samo tisti, ki veliko ve, ampak tudi tisti, ki zna ostati miren, ko mu začne zmanjkovati časa. Kako se vi odzivate, ko ste pod pritis­kom in nimate odgovora?

Ko čas tekmovalce postavi pod pritisk, to lahko povzroči tudi kakšen lapsus pri dokaj preprostih vprašanjih, a to je razumljivo. Smo kviz, pri katerem je jasno, da vsega ne moreš vedeti, tudi lovci vsega ne vedo! Je pa po napaki, podobno kot v življenju, zelo pomemben na­slednji korak. Če jo objokuješ in se pri njej miselno zatakneš, je povratek veliko težji, kot če znaš preprosto reči »okej, zgrešil sem, trenutek slabosti, gremo dalje«. Že rezultat je v drugem primeru skoraj vedno boljši, sploh pa je boljši občutek! In nekako v tem slogu poskušam tudi sam delovati, ko nastopi pritisk – pač, priznam, da ne vem vsega, na nekaterih področjih ne obvladam niti osnov, sem se pa pripravljen učiti in napredovati. Odgovor včasih zavijem v humor, a bistva to ne spremeni. Oziroma če se spet vrneva k Jošku, on zelo rad reče: »Ni sramota, če nečesa ne znaš, sramota je, če ne vprašaš!«

Katere pripombe in pohvale po prvi sezoni so vam najbolj ostale v spominu?

Ljudem je bil kviz na splošno všeč, kar sta potrdila tudi gledanost in odziv tistih, ki vedo, kako se dela televizija in kaj vse je potrebno, da se taka oddaja sestavi. Kritike pa so letele predvsem na prepočasno in pristransko branje, kar me seveda zmoti, predvsem v smislu dojemanja moje integritete. Ja, pavze so bile včasih na določenih mestih za kanček daljše, a nikakor niso vplivale na rezultat, smo pa v tej sezoni zgladili kar nekaj detajlov in bo zdaj vse skupaj gotovo delovalo še bolje!