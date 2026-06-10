Nogometašica Pia Božič: Če vprašate srce – Argentina

»Leta so prinesla razumevanje, da ženski nogomet nikoli ne bo moški – da ne bomo nikoli tako močne ali hitre, ker gre za drugačen šport in primerjava ni mogoča,« ste dejali v preteklosti. Kaj bi še želeli, da ljudje razumejo o razliki med ženskim in moškim nogometom?

Želela bi, da ljudje razumejo, da ženskega nogometa ni smiselno ocenjevati po merilih moškega nogometa. Res je, da so moški v povprečju hitrejši in telesno močnejši, vendar to ne pomeni, da je ženski nogomet manj kakovosten ali manj zanimiv. Gre za drugačen slog igre, pri katerem pogosto prideta bolj do veljave taktična disciplina in ekipna povezanost. Namesto primerjav bi si želela, da bi ljudje ženski nogomet vrednotili po tem, kar je, in ga spremljali zaradi tega, kar ponuja sam šport. Ponavadi, ko si ljudje ogledajo tekmo ženskega nogometa, ugotovijo, da je prav tako zanimiv, tekmovalen in navdihujoč kot moški. Zato naj si pred primerjanjem in komentiranjem ženskega nogometa ogledajo kakšno tekmo.

Zakaj svetovno prvenstvo vedno pred zaslone pritegne toliko ljudi?

Ker poteka le vsaka štiri leta, ga vsi težko pričakujejo, to doda svoj čar. V času med svetovnim prvenstvom nogomet ni le šport. Je dogodek, ki poveže ljudi po vsem svetu, tudi tiste, ki niso največji navdušenci. Vsi navijajo za svoje reprezentance, prav tako spremljajo zgodbe igralcev, presenečenja in trenutke, na katere se bodo spomnili čez desetletja. Ker je nogomet najbolj globalen šport, se v njem lahko prepozna vsak narod, ravno ta kombinacija čustev, ponosa in občutka povezanosti je kriva, da se svet skoraj vstavi.

Na TVS bodo prenašali bodo 64 tekem – 32 tekem skupinskega dela in vseh 32 tekem končnice. V času prvenstva bo vsak dan na sporedu studijska oddaja Nogomet je zakon. V prvem delu bodo gledalci spremljali reportažne razglednice, ki jih bodo na terenu pripravljale ekipe, v studiu pa bodo z gosti govorili tudi o nenogometnih temah. Drugi del oddaje bo namenjen aktualnemu dogajanju na prvenstvu. Oddajo bosta vodila Saša Jerković in Tomaž Hudomalj. FOTO: Adrian Pregelj/RTV SLO.

Kdo je najboljši vratar na letošnjem svetovnem prvenstvu in zakaj?

Manuel Neuer. Že od mladih nog ga spremljam in vedno sem občudovala njegov način igre. Ni samo odličen pri obrambah, ampak tudi pri organizaciji ekipe in igri z nogo. Všeč mi je, kako miren ostane v pomembnih trenutkih in kako samozavestno vodi svojo obrambo. Postavil je nove standarde za vratarje, od njega se lahko še danes veliko naučimo.

Najlepši gol v zgodovini svetovnih prvenstev je dal?

Joe Cole proti Švedski leta 2006.

Za katero tekmo v zgodovini svetovnih prvenstev si želite, da bi si jo ogledali v živo?

Izbrala bi finale med Argentino in Francijo leta 2022. To je bila ena tistih tekem, pri katerih ne veš, kaj se bo zgodilo naslednji trenutek. Bilo je ogromno preobratov, napetosti in čustev. Poleg tega je Messi po vseh letih končno osvojil naslov svetovnega prvaka, zato je bilo vzdušje na stadionu zagotovo nepozabno. Mislim, da so bili občutki navijačev tam res izjemni.

Če niste v studiu, kako je za vas videti popoln ogled pomembne nogometne tekme, kaj ne sme manjkati?

Čeprav se udobju domače sedežne težko odrečem, si nogometno tekmo rada ogledam s prijatelji nekje zunaj, saj je vzdušje še toliko boljše, ko vključiš komentarje in odzive vseh. No, ja, pa tudi hrana ne sme manjkati, da je res popolno.

Kdo bo svetovni prvak? In kdo bi moral biti?

Največ možnosti bi pripisala Španiji, ker imajo res kakovostno ekipo in veliko talentiranih igralcev. So pa precej mladi, zato bo zanimivo videti, kako se bodo spopadli s pritiskom, ki ga prinaša vloga favorita. Na takšnih turnirjih včasih prav bolj izkušene ekipe poskrbijo za presenečenje. Če pa vprašate moje srce, je odgovor Argentina. Messi je eden najboljših nogometašev vseh časov in lepo bi bilo videti, da svojo zgodbo na svetovnih prvenstvih zaključi še z enim velikim uspehom.

Torej boste zanje stiskali pesti?

Verjetno res. Hkrati pa ponavadi navijam za tiste, ki na papirju veljajo za šibkejše, a presenetijo favorite.