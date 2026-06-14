TV namig: Koliko turistov je preveč turistov? V Barceloni, Amsterdamu, na Kosovu ...

Pozor, turisti: Prenasičenost

TV SLO 1 v nedeljo, 14. 6., ob 18.05

Potovanja so del človeškega razvoja. V pradavnini so omogočala preživetje, danes pa so med najhitreje razvijajočimi se industrijami na svetu. Nagovarja vse: tiste, ki želijo zapravljati, in tiste, ki želijo zaslužiti – od gurmanov, pohodnikov, deskarjev, ljubiteljev plaž, dnevnih potnikov s križark, lovcev na ugodne ponudbe, fotografov do ljubiteljev narave. Toda ali so najbolj priljubljeni turistični kraji postali žrtev lastnega uspeha?

Pozor, turisti je dokumentarna serija v šestih delih, ki poglobljeno raziskuje širši vpliv turizma na planet in njegove prebivalce. V prvem delu bodo obravnavali prenasičenost. Zakaj je neki turistični kraj privlačen? Zaradi vremena, kulture, kulinarike, nakupovanja, plaž, arhitekture ali narave? A kaj se zgodi, ko priljubljenost preseže zmogljivosti? Raziskali bodo kritično točko turizma v Barceloni, ukrepe za obvladovanje množic v Amsterdamu in prizadevanja Kosova, da kot nov turistični cilj pritegne del presežka turistov.

Overbooked. Fr., 2024. 1/6. Režija: Cyrielle Coué. Dok. serija. 65 min.