»Jebi se,« je zavpil kraljici in otrpnil od groze

John Davidson je bil tisti eden od sto otrok, pri katerem se razvije motnja, imenovana Tourettov sindrom, in nato še eden od desetine, ki ima ob drugih tikih tudi verbalne s kletvicami. Kako težko je živeti s tako motnjo, John dobro ve, zdaj pa lahko izvemo še drugi. V kino namreč prihaja film Preklinjam, v katerem je Johna odigral Robert Aramayo.

Širša javnost je ime John Davidson prvič slišala, ko je med letošnjo podelitvijo baft, medtem ko sta bila na odru temnopolta igralca Michael B. Jordan in Delroy Lindo, večkrat zavpil rasistično psovko. Ljudje so bili ogorčeni, čeprav so jih pred prireditvijo opozorili, da je med njimi mož, ki ima Tourettov sindrom oziroma bolezen tikov.

John Davidson po tem, ko ga je odlikovala kraljica. FOTO: Jane Barlow/PA Wire

Na slovesnost so ga povabili, ker je bil med nominiranimi tudi film o njem samem z naslovom Pre­klinjam (I Swear). Občinstvo je vljudno kimalo in odobravajoče ploskalo, ko so jim opisovali, kako težko je življenje moža, ki ob najbolj neprimernih trenutkih vpije najbolj neprimerne izraze. A ko so bili temu priča sami, niso bili zadovoljni z razlago. Resda ima težave, so dejali, a očitno je, da je rasist. Holly­woodska elita je hodila po pogovornih šovih in razpravljala, ali bi lahko izbral kako drugo žaljivko, ne ravno rasistične, in ali se morda ne pretvarja, zato da lahko žali temnopolte, John Davidson pa se je znašel pred novo težavo v svojem življenju – ko se je iz Londona vrnil domov na Škotsko, je ugotovil, da so mu ukradli kolo, edino prevozno sredstvo, ki ga zares lahko uporablja: avta namreč ne sme voziti, javni prevoz pa je zanj zaradi njegovega sindroma neprijeten, pogosto celo nevaren. Ko je nekoč užalil žensko na ulici, so ga njeni »varuhi« z železno palico pretepli skoraj do smrti.

Pozdrav z vabilom za seks

Potem ko so o Davidsonu že v 80. letih posneli dokumentarec, se je režiser Kirk Jones o njem zdaj odločil posneti igrani film. Takole je opisal njuno prvo srečanje: »Johna Davidsona sem spoznal novembra 2022. Odprl je vrata in me povabil v hišo, nato pa mi v obraz zakričal: 'Pojdiva seksat!' To je bil prvi verbalni tik, ki sem mu bil priča, v naslednjem letu pa jih je sledilo še na tisoče, medtem ko sem sestavljal izjemno življenjsko zgodbo moškega, ki že 40 let živi s Tourettovim sindromom.«

John je bil do svojega 14. leta čisto običajen fant, z dobrimi ocenami, nadarjen za šport in priljubljen med vrstniki. Potem pa je začel mežikati, nato trzati, čez čas so prišli nehotni sunki in nekega dne je materi v obraz za­kričal: »Potegni mi klinca.« Od takrat je Tourettov sindrom postal njegov pogosto težak vsakdan­jik.

Ta nevrološko-psihiatrična motnja, ki jo ima v Sloveniji dva tisoč ljudi, kar tri- do štirikrat pogosteje prizadene dečke kot deklice. Vokalizacija socialno neprimernih besed in stavkov ima ime: koprolalija in je na srečo precej redka, prizadene samo deset odstotkov vseh z motnjo. A Johnu to ni pomagalo kaj dosti, pravzaprav mu je celo škodovalo, saj so ga od trenutka, ko se mu je začela dogajati, ljudje gledali drugače. V šoli je bil deležen fizičnih kazni, ravnatelj ga je označil za norega in mu napovedoval, da bo pristal v psihiatrični bolnišnici ali zaporu. In res ga je policija že aretirala, saj so njegovo žaljenje razumeli kot agresijo. Tako kot varnostniki, ki jim je med varnostnim pregledom zavpil: »Imam bombo.« Ali pa naključni mimoidoči, ki jih je zmerjal s psovkami ali jim vpil, da je pedofil.

Priložnost z vabilom v nov dom

Tudi doma se mu ni godilo dosti bolje, oče ga je po roki, ki je nehoteno tikala, tepel s pasom, starši so mu zaradi njegovega vedenja prepovedali obedovati za kuhinjsko mizo. Ko je oče zapustil družino, je bil John prepričan, da je vzrok prav on, obupan je takrat je celo poskusil narediti samomor. A potem se je njegovo življenje obrnilo na bolje: nekoč je v svojem domačem kraju Galashiels, kjer živi še zdaj, srečal Murrayja, starega prijatelja iz šole, in ta ga je povabil k sebi domov. Njegova mama Dottie je bila medicinska sestra in v Johnu ni videla problema, in to čeprav ji je ob prvem srečanju v obraz vrgel, da bo umrla čez pol leta. Kljub začetnim pomislekom moža Chrisa sta ga povabila, naj se preseli k njim, in za Johna se je začelo svetlejše obdobje.

Andrea Bisset, ki nastopa v filmu, ima v resnici Tourettov sindrom. FOTO: BBC

30 igralcev s tourettom Kakih 30 ljudi, ki so se pojavili v filmu, ima v resnici Touret­tov sindrom. Preden so začeli snemati, so namreč povabili ljudi iz Glasgowa, ki trpijo za to motnjo, naj se pridružijo. Režiser pravi, da so jim zagotovili, da film ne bo posmehljiv do njih. Glavni igralec Robert Aramayo, ki igra Johna, sicer nima Tourettovega sindroma, a ima ga Andrea Bisset, ki je v filmu odigrala Lucy, ki jo k Johnu pripeljejo njeni starši, obupani, ker jih nihče zares ne razume. Njuno srečanje je eden ključnih delov filma in režiser je bil tako navdušen nad mlado Andreo, ki še nikoli ni igrala, da ji je ponudil, da ji pomaga najti agenta in začeti igralsko kariero. Andrea je sicer pred tem postala youtube senzacija, ko je njen inštruktor vožnje objavil njune lekcije, polne njenih izbruhov preklinjanja.

John je bil odločen, da se ne bo vdal, začel je zbirati ljudi s podobnimi težavami, ustanovil skupino za pomoč in se trudil med ljudmi razširiti vedenje o njihovi motnji. Njegovo delo res ni ostalo neopaženo, njegov trud je nagradila celo kraljica Elizabeta II. in ga povabila v Bucking­hamsko palačo, kjer mu je podelila visoko državno odlikovanje. A ko je John srečal Elizabeto II., ji zavpil: »Jebi kraljico!« Kraljica se ni zgrozila, podelitev odlikovanja je menda speljala z obilo sočutnosti in zelo prijazno, kar je na koncu pomirilo tudi Davidsona. Ki je v resnici, kot pritrdi tudi režiser Jones, nadvse nežen mož: »Ko sem obiskoval Johna in poslušal njegovo življenjsko zgodbo, srečeval Dottie in Chrisa, ki sta ga vzgajala od najstniških let, sem začel spoznavati, da je to človek, ki ga njegovo stanje sili, da kriči najbolj pretresljive, zlobne in sporne besede, sam pa je eden najbolj prijaznih, spoštljivih in nežnih mož, kar sem jih kdaj srečal. Vedel sem, da bo to protislovje ustvarilo fascinantno zgodbo in da bodo preklinjanje, verbalni in telesni tiki prinesli izjemno izviren scenarij, ki poudarja paradoks med humorjem in tragedijo.«