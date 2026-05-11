  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Vikend

    »Jebi se,« je zavpil kraljici in otrpnil od groze

    Ime mu je John in preklinja. Mamo, šefa v službi, dekle na cesti. Ne, ker bi hotel, ampak ker ima Tourettov sindrom. V kino prihaja film o njem – Preklinjam.
    Robert Aramayo je za vlogo Johna Davidsona prejel nagrado bafta. FOTO: Karantanija Cinemas
    Galerija
    Robert Aramayo je za vlogo Johna Davidsona prejel nagrado bafta. FOTO: Karantanija Cinemas
    M. K.
    11. 5. 2026 | 07:30
    7:29
    A+A-

    John Davidson je bil tisti eden od sto otrok, pri katerem se razvije motnja, imenovana Tourettov sindrom, in nato še eden od desetine, ki ima ob drugih tikih tudi verbalne s kletvicami. Kako težko je živeti s tako motnjo, John dobro ve, zdaj pa lahko izvemo še drugi. V kino namreč prihaja film Preklinjam, v katerem je Johna odigral Robert Aramayo.

    Širša javnost je ime John Davidson prvič slišala, ko je med letošnjo podelitvijo baft, medtem ko sta bila na odru temnopolta igralca Michael B. Jordan in Delroy Lindo, večkrat zavpil rasistično psovko. Ljudje so bili ogorčeni, čeprav so jih pred prireditvijo opozorili, da je med njimi mož, ki ima Tourettov sindrom oziroma bolezen tikov.

    John Davidson po tem, ko ga je odlikovala kraljica. FOTO: Jane Barlow/PA Wire
    John Davidson po tem, ko ga je odlikovala kraljica. FOTO: Jane Barlow/PA Wire

    Na slovesnost so ga povabili, ker je bil med nominiranimi tudi film o njem samem z naslovom Pre­klinjam (I Swear). Občinstvo je vljudno kimalo in odobravajoče ploskalo, ko so jim opisovali, kako težko je življenje moža, ki ob najbolj neprimernih trenutkih vpije najbolj neprimerne izraze. A ko so bili temu priča sami, niso bili zadovoljni z razlago. Resda ima težave, so dejali, a očitno je, da je rasist. Holly­woodska elita je hodila po pogovornih šovih in razpravljala, ali bi lahko izbral kako drugo žaljivko, ne ravno rasistične, in ali se morda ne pretvarja, zato da lahko žali temnopolte, John Davidson pa se je znašel pred novo težavo v svojem življenju – ko se je iz Londona vrnil domov na Škotsko, je ugotovil, da so mu ukradli kolo, edino prevozno sredstvo, ki ga zares lahko uporablja: avta namreč ne sme voziti, javni prevoz pa je zanj zaradi njegovega sindroma neprijeten, pogosto celo nevaren. Ko je nekoč užalil žensko na ulici, so ga njeni »varuhi« z železno palico pretepli skoraj do smrti.

    Pozdrav z vabilom za seks

    Potem ko so o Davidsonu že v 80. letih posneli dokumentarec, se je režiser Kirk Jones o njem zdaj odločil posneti igrani film. Takole je opisal njuno prvo srečanje: »Johna Davidsona sem spoznal novembra 2022. Odprl je vrata in me povabil v hišo, nato pa mi v obraz zakričal: 'Pojdiva seksat!' To je bil prvi verbalni tik, ki sem mu bil priča, v naslednjem letu pa jih je sledilo še na tisoče, medtem ko sem sestavljal izjemno življenjsko zgodbo moškega, ki že 40 let živi s Tourettovim sindromom.«

    John je bil do svojega 14. leta čisto običajen fant, z dobrimi ocenami, nadarjen za šport in priljubljen med vrstniki. Potem pa je začel mežikati, nato trzati, čez čas so prišli nehotni sunki in nekega dne je materi v obraz za­kričal: »Potegni mi klinca.« Od takrat je Tourettov sindrom postal njegov pogosto težak vsakdan­jik.

    Ta nevrološko-psihiatrična motnja, ki jo ima v Sloveniji dva tisoč ljudi, kar tri- do štirikrat pogosteje prizadene dečke kot deklice. Vokalizacija socialno neprimernih besed in stavkov ima ime: koprolalija in je na srečo precej redka, prizadene samo deset odstotkov vseh z motnjo. A Johnu to ni pomagalo kaj dosti, pravzaprav mu je celo škodovalo, saj so ga od trenutka, ko se mu je začela dogajati, ljudje gledali drugače. V šoli je bil deležen fizičnih kazni, ravnatelj ga je označil za norega in mu napovedoval, da bo pristal v psihiatrični bolnišnici ali zaporu. In res ga je policija že aretirala, saj so njegovo žaljenje razumeli kot agresijo. Tako kot varnostniki, ki jim je med varnostnim pregledom zavpil: »Imam bombo.« Ali pa naključni mimoidoči, ki jih je zmerjal s psovkami ali jim vpil, da je pedofil. 

    Priložnost z vabilom v nov dom

    Tudi doma se mu ni godilo dosti bolje, oče ga je po roki, ki je nehoteno tikala, tepel s pasom, starši so mu zaradi njegovega vedenja prepovedali obedovati za kuhinjsko mizo. Ko je oče zapustil družino, je bil John prepričan, da je vzrok prav on, obupan je takrat je celo poskusil narediti samomor. A potem se je njegovo življenje obrnilo na bolje: nekoč je v svojem domačem kraju Galashiels, kjer živi še zdaj, srečal Murrayja, starega prijatelja iz šole, in ta ga je povabil k sebi domov. Njegova mama Dottie je bila medicinska sestra in v Johnu ni videla problema, in to čeprav ji je ob prvem srečanju v obraz vrgel, da bo umrla čez pol leta. Kljub  začetnim pomislekom moža Chrisa sta ga povabila, naj se preseli k njim, in za Johna se je začelo svetlejše obdobje.

    Andrea Bisset, ki nastopa v filmu, ima v resnici Tourettov sindrom. FOTO: BBC
    Andrea Bisset, ki nastopa v filmu, ima v resnici Tourettov sindrom. FOTO: BBC

    30 igralcev s tourettom

    Kakih 30 ljudi, ki so se pojavili v filmu, ima v resnici Touret­tov sindrom. Preden so začeli snemati, so namreč povabili ljudi iz Glasgowa, ki trpijo za to motnjo, naj se pridružijo. Režiser pravi, da so jim zagotovili, da film ne bo posmehljiv do njih. Glavni igralec Robert Aramayo, ki igra Johna, sicer nima Tourettovega sindroma, a ima ga Andrea Bisset, ki je v filmu odigrala Lucy, ki jo k Johnu pripeljejo njeni starši, obupani, ker jih nihče zares ne razume.

    Njuno srečanje je eden ključnih delov filma in režiser je bil tako navdušen nad mlado Andreo, ki še nikoli ni igrala, da ji je ponudil, da ji pomaga najti agenta in začeti igralsko kariero. Andrea je sicer pred tem postala youtube senzacija, ko je njen inštruktor vožnje objavil njune lekcije, polne njenih izbruhov preklinjanja.

    John je bil odločen, da se ne bo vdal, začel je zbirati ljudi s podobnimi težavami, ustanovil skupino za pomoč in se trudil med ljudmi razširiti vedenje o njihovi motnji. Njegovo delo res ni ostalo neopaženo, njegov trud je nagradila celo kraljica Elizabeta II. in ga povabila v Bucking­hamsko palačo, kjer mu je podelila visoko državno odlikovanje. A ko je John srečal Elizabeto II., ji zavpil: »Jebi kraljico!« Kraljica se ni zgrozila, podelitev odlikovanja je menda speljala z obilo sočutnosti in zelo prijazno, kar je na koncu pomirilo tudi Davidsona. Ki je v resnici, kot pritrdi tudi režiser Jones, nadvse nežen mož: »Ko sem obiskoval Johna in poslušal njegovo življenjsko zgodbo, srečeval Dottie in Chrisa, ki sta ga vzgajala od najstniških let, sem začel spoznavati, da je to človek, ki ga njegovo stanje sili, da kriči najbolj pretresljive, zlobne in sporne besede, sam pa je eden najbolj prijaznih, spoštljivih in nežnih mož, kar sem jih kdaj srečal. Vedel sem, da bo to protislovje ustvarilo fascinantno zgodbo in da bodo preklinjanje, verbalni in telesni tiki prinesli izjemno izviren scenarij, ki poudarja paradoks med humorjem in tragedijo.«

    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Logar, Stevanović in NSi: triglav laži, ki poganja novo desno koalicijo

    Politične stvari so že dolgo dogovorjene in se kažejo kot popoln državni preobrat, če ne kar revolucija.
    Janez Markeš 9. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Bono

    Kljub milijonom oboževalk je vedno ljubil le njo

    Zgodba o frontmanu skupine U2 je filmska. Nesrečni fant, ki se ni znal sprijazniti z veliko izgubo, je rešitev našel v glasbi in z njo navdušil milijone.
    Agata Rakovec Kurent 10. 5. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Vredno branja

    Ilka na razgovoru za službo, svetovna prvakinja na plaži

    V minulem tednu so blesteli Primož Roglič, nekdanja smučarska šampionka, nizozemska olimpijka in zadovoljni kapetan Paris Saint-Germaina.
    9. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Hantavirus

    Primer izolacije zaradi hantavirusa tudi blizu Slovenije

    Včeraj so so stekli prvi evakuacijski leti s Tenerifa, predvidoma danes bo zadnji krenil v Avstralijo.
    10. 5. 2026 | 08:40
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VLAK

    Kako danes najhitreje kupiti vozovnico za vlak (video)

    Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo.
    11. 4. 2026 | 08:28
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

    Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
    5. 5. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

    VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
    5. 5. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Česa se boji Evropa?

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Sašo Šmigić, Generali Investments

    Na trgu poslovnih stavb se karte že mešajo

    Za vlagatelje na trg poslovnih nepremičnin je pomembna najemna donosnost v primerjavi z donosnostjo dolgoročnih državnih obveznic.
    Milka Bizovičar 9. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Zelena naložba, ki brez zaščite lahko drago stane

    Število sončnih elektrarn še naprej narašča, strokovnjaki opozarjajo na pomen kakovostne montaže, vzdrževanja in ustreznega zavarovanja.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Umetna inteligenca

    Umetna inteligenca kot prevozno sredstvo na poti v prihodnost

    Če je Kitajska igralnica, potem je vložek UI na mizi, in če bodo ZDA v tem krogu izgubile, je igre konec.Peking gradi pametno družbo zase, a spreminja ves svet.
    Zorana Baković 8. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Sponzorstvo

    Podpora športu v podjetje privablja boljše kadre

    Odločitev, kateri šport podpreti kot sponzor, je za podjetje morda pomembnejša, kot se zdi; gre za podporo zaposlenih.
    Milka Bizovičar 7. 5. 2026 | 06:30
    Preberite več

    Več iz teme

    vikendPreklinjamJohn DavidsonRobert Aramayofilm

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Košarka
    Metla kratkohlačnikov

    Po rekordnem rafalu trojk ekspresno v finale vzhodne konference

    New York Knicks so prvi polfinalisti končnice lige NBA. V četrti tekmi drugega kroga končnice v Philadelphii zmagali kar 30 točkami razlike. Minnesota
    11. 5. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Nogomet
    Serie B

    Kot na karnevalu: v Benetkah bakle, zastave in parada

    Nogometaši Venezie so potrdili zmago v drugi ligi in se veselili uvrstitve med italijansko nogometno elito. Sledilo je slavje med množico turistov.
    11. 5. 2026 | 08:06
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    »Trump ne ve, zakaj je napadel Iran«

    Sem upokojenec, pravim, da sem elektroenergetik s srcem. Besedila s področja energetike prebiram prednostno in natančno.
    11. 5. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Memefikacija propagande ali kako je lego Trump postal moderni obraz spleta

    Umetna inteligenca omogoča hitro ustvarjanje privlačnih spletnih vsebin, ki brijejo norce iz resnih geopolitičnih tem.
    11. 5. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Lov za slovenskim kapetanom

    V Istanbulu sanjajo o prihodu Jana Oblaka

    Kandidata za predsednika turškega nogometnega velikana Fenerbahčeja sta napovedala prihod 33-letnega Slovenca. Volitve bodo na začetku junija.
    11. 5. 2026 | 07:53
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    »Trump ne ve, zakaj je napadel Iran«

    Sem upokojenec, pravim, da sem elektroenergetik s srcem. Besedila s področja energetike prebiram prednostno in natančno.
    11. 5. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Memefikacija propagande ali kako je lego Trump postal moderni obraz spleta

    Umetna inteligenca omogoča hitro ustvarjanje privlačnih spletnih vsebin, ki brijejo norce iz resnih geopolitičnih tem.
    11. 5. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Lov za slovenskim kapetanom

    V Istanbulu sanjajo o prihodu Jana Oblaka

    Kandidata za predsednika turškega nogometnega velikana Fenerbahčeja sta napovedala prihod 33-letnega Slovenca. Volitve bodo na začetku junija.
    11. 5. 2026 | 07:53
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Hiša brez stresa: od prve ideje do vselitve z enim partnerjem

    Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
    5. 5. 2026 | 14:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TIMBILDING

    Najbolj priljubljeni programi ta hip

    V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
    Promo Delo 16. 4. 2026 | 11:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Revma: kako ublažiti jutranjo okorelost sklepov?

    Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

    Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
    Promo Delo 6. 5. 2026 | 11:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Od laboratorija do trga: nova faza slovenskega inovacijskega razvoja

    Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
    6. 5. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    »Ne bi zelo zgrešili, če bi rekli, da gre Evropa lahko nazaj v srednji vek« (video)

    Digitalna suverenost postaja ključno vprašanje poslovne stabilnosti, nadzora nad podatki in izbire tehnoloških partnerjev.
    8. 5. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Motorist naj bo

    Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 12:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

    Nova aplikacija nakupovalnih centrov

    Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
    Promo Delo 8. 5. 2026 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Nova generacija slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

    Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
    Promo Delo 6. 4. 2026 | 09:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

    Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

    Poklicno izobraževanje pri nas je pred spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja ali pa bo postal ključni motor razvoja.
    15. 4. 2026 | 09:50
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Ljubljana se pripravlja na veliki spektakel

    V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

    Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
    Promo Delo 7. 5. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

    Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
    Promo Delo 7. 5. 2026 | 09:18
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo