Žana: Punce še sporočajo fantom te pametne besede

Seveda me odnese. Mislim, da odnese vsakega, ki jo posluša. Prav to me preseneča, koliko ljudi si jo še danes poje in kako dolgo se je obdržala. Prva misel, ko jo slišim, je mogoče ravno to … Ponos in zadovoljstvo, da je ljudem prišla do srca. In tam ostala.
Misliti so mi dali oboževalci. Kar nekajkrat se je zgodilo, da so me vprašali, zakaj ne pojem več. Rekla sem, da sicer pojem, ampak nisem več medijsko prisotna. Ko sem dobila odgovor, da je to prav sebično, ker pa bi nekateri radi bili del tega, me poslušali in gledali, sem se pošteno zamislila. Prav imajo. Če že ustvarjam, je lepo, če svojo umetnost delim med vse tiste, ki si jo želijo. Vsekakor pa dvajseta obletnica Druge violine sama po sebi pomeni, da je pravi čas za to.
Vrnila sem se zaradi ljudi in že takoj začutila toplo dobrodošlico z vseh strani, kar me izjemno veseli. Res komaj čakam in upam, da se bomo v čim večjem številu družili na koncertih.
Niti ne. Čisto običajno je, da je nekaterim nekaj všeč, drugim ne. Tako je tudi prav. Ko sem jo ustvarjala, sem delala tako, kot sem čutila. Pesem je odrasla, tako kot sem odrasla jaz. Zdaj je dobila nadgradnjo. Narejena je na frekvenci 432 hercev, to je Verdijeva uglasitev ali naravna uglasitev, ki je za nas blagodejna, zmanjšuje stres in je malo nižja od frekvence 440 hercev, na kateri je narejena vsa današnja glasba. Ta pospešuje srčni utrip in nas naredi malce bolj »nervozne«. Frekvenco 432 hercev so včasih uporabljali Verdi, Mozart, Beethoven, tudi med današnjimi glasbeniki se kdo najde – Prince, Ziggy Marley … Tokrat sem res dala vse od sebe in kako bi to lahko bilo slabo?
Zanimivo, da nisem nikoli pomislila na to. Veliko pevk jo je že kdaj zapelo, vendar se za priredbo očitno ni odločila nobena. Hvaležna sem, da ta čast pripada meni. (smeh) Sicer pa, ko se navadimo na pesem, potem težje poslušamo, če jo izvaja nekdo drug. Tudi All I Want for Christmas je še vedno najlepše slišati, ko jo zapoje Mariah Carey. Ker jo tako tudi poznamo.
Ta pesem je imela zelo razgibano življenje. Vrtela se je ob žalostnih trenutkih, veselih trenutkih, na zabavah, na zmenkih … Povsod je bila zraven. Postala je tudi neke vrste himna za ženske. Velikokrat sem slišala, da je sporočilo o postavljanju lastnih meja, samospoštovanju in zavračanju stranske vloge v ljubezni. Hči Kiara mi večkrat pošlje kak tiktok posnetek, v katerem punce sporočajo fantom te pametne besede. (smeh) Lepo je videti, da je Druga violina poznana tudi mlajši generaciji, saj so nekateri dejansko mlajši od nje.
Res je bil malo sramežljiv. Vendar je navajen nastopanja, zato je vlogo odigral zelo profesionalno, moram priznati. Ko sva sestavljala novo podobo pesmi, sem vedela, da hočem tokrat dve violini. Tako je celotna podoba pesmi nastala okoli tega solo dela. Njemu je bila ideja takoj všeč, zato je z veseljem sprejel izziv. Izziv pa je sprejela tudi Kiara, saj mi je tokrat prvič pomagala pri stajlingu za videospot. Zelo sem ponosna na oba in oba sta se odlično odrezala. Zagotovo bomo še sodelovali!
Za nekatere stvari sem res vesela, da so ostale v preteklosti, druge pa mi bodo vedno lep spomin. Razne oddaje, kot so Zvezde plešejo, Znan obraz ima svoj glas, glasbena sodelovanja ... Ampak verjamem, da bom ustvarila še veliko lepih spominov.
Ta način promocije mi je kar všeč. Je res, da je morda trg prenasičen z vsemi mogočimi žanri, kar pomeni, da imajo ljudje več izbire. Za vsak okus se kaj najde, mi izvajalci pa imamo možnost pristopiti do večjega občinstva. Seveda ne moremo ugoditi vsem okusom, je pa dovolj prostora za vse in dovolj poslušalcev, da si vsak lahko najde občinstvo. Se pa toliko viralnih hitov zavrti v tako kratkem času, da potem tudi hitro utonejo v pozabo. Težko je danes narediti skladbo, ki postane zimzelena. Ni pa nemogoče. (smeh)
Res sem rada preizkušala. Ker v vsaki stvari slišim določen zvok, tudi z vsako osebo povežem določen zvok. Tako da zelo hitro napišem pesem, če imam nekoga v mislih. Pesem Call me, ki sem jo posnela z Urošem Perićem, je recimo nastala v desetih minutah. Rada raziskujem različne glasbene sloge in svojo sposobnost prilagajanja tem slogom. Pesmi imam na zalogi že zvrhan koš, tako da lahko celo izbiram, katera bo naslednja. Nenehno pa prihajajo tudi nove ideje, ki so zelo zanimive, tako da bom morala razmisliti, koga bi tokrat povabila k sodelovanju …
Umaknila sem se, ker mi je tako ustrezalo. Bilo je bolj mirno. Vendar me je nekje zadaj vsaka prošnja, naj se vrnem, spodbudila, dokler nisem dojela, da je to moja dolžnost. Zdaj v to stopam mirna, samozavestna, zadostna in prepričana, da je to, kar imam, nekaj posebnega. Ničesar se ne bojim, veliko stvari delam sama in zato tudi bolj verjamem v to, kot sem nekoč. Vedno dam vse od sebe, tako na odru kot pri vseh tistih stvareh, ki jih ljudje ne vidijo. Tistih, ki ostanejo v ozadju, so pa nujni del tega, da pesem zaživi in prevzame določeno obliko.
Po tolikšnem času je prijetno. Vrnila sem se zaradi ljudi in že takoj začutila toplo dobrodošlico z vseh strani, kar me izjemno veseli. Res komaj čakam in upam, da se bomo v čim večjem številu družili na koncertih. Odri so tisto, kar daje glasbi pravo življenje. Zelo se veselim, da bom spet stopila pred občinstvo, saj je energija v živo nekaj neprecenljivega. Z ekipo pripravljamo nekaj zares posebnega, saj ne bo šlo le za navaden nastop, ampak pravo glasbeno potovanje čez preteklih dvajset let. Komaj čakam, da skupaj zapojemo stare uspešnice v novi preobleki in začutimo tisto pravo nostalgijo, pomešano z moderno svežino.
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