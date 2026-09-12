Queen, Prince, Joy Division: Glasbene legende znova na gramofonih

Med glasbenimi založniki je že čutiti, da se bliža božična nakupovalna mrzlica. Začelo se je namreč obdobje, ko na police trgovin prihajajo vnovične izdaje plošč glasbenih legend, zapakirane tako, da so več kot primerne za darilo glasbenim navdušencem. Seveda pa so tudi različne obletnice lahko pravi motiv za izdajo neke plošče.

Kraljica Freddie bi upihnil 80 svečk

Pred 80 leti se je 5. septembra na afriškem otoku Zanzibar rodil Farrokh Bulsara, ki si je pozneje, ko je leta 1970 v Londonu stopil pred mikrofon skupine Smile, omislil umetniško ime Freddie Mercury. No, v tem času eksperimentiranja je Freddie izdal tudi malo ploščo pod psevdonimom Larry Lurex. Skupina Smile pa se je nato na njegovo pobudo preimenovala v Queen. In začela se je pot legendarne zasedbe, ki je bila na svoji zadnji turneji pred 40 leti, leta 1986.

Obe obletnici je seveda treba proslaviti in ob tej priložnosti so obnovili videokoncert iz Budimpešte z zadnje turneje, Queen – Live In Buda­pest, ki so ga zdaj preimenovali v Queen: Budapest in ga te dni po svetu za krajši čas predvajajo tudi v kinih in dvoranah imax. A če je bil koncert v video formatih že izdan leta 1987, pa na glasbenih nosilcih zvoka ni bil nikoli izdan. To se bo zdaj prvič zgodilo 30. oktobra, ko bo na voljo na trojni vinilni plošči.

Za budimpeški koncert se je že takrat govorilo, da je bil to prvi stadion­ski nastop katere koli rock skupine z zahoda za takratno železno zaveso. Tu je poudarek na stadionski, saj so Queen že leta 1979 igrali tudi v takratni Jugoslaviji, v Zagrebu in Ljubljani, vendar v dvorani.

Vijoličasti princ odpira svoj sef

Aprila pred desetimi leti se je Prince zgrudil v dvigalu svojega doma, poimenovanega Paisley Park, in poslovila se je glasbena legenda. Tudi ta okrogla obletnica je bila povod za izid plošče Timeless, ki je izšla konec avgusta. Na njej je deset do zdaj neobjavljenih posnetkov, ki obsegajo vsa obdobja njegove kariere. Skladba I Am You, s katero se začne, sega v daljno leto 1977, leto pred izidom njegovega prvega albuma For You. Simbolično pa ploščo sklene koncert­na različica skladbe How Come You Don't Call Me Anymore, ki je bila posneta na njegovi zadnji turneji Piano & A Microphone Tour marca 2016. Dober mesec pozneje je umrl.

Princeovi neobjavljeni posnetki so že od začetka njegove kariere nekaj, kar buri oboževalce, saj je znano, da je bil hiper­aktiven in je posnel tone skladb, ki jih ni objavil in jih je zaklenil v mitski The Vault. Za oboževalce je The Vault kot jama iz pripovedke o Ali Babi iz Tisoč in ene noči. A če so tam jamo odprle besede »sezam, odpri se«, je ogromno zaklada iz The Vaulta še vedno zapečatenega. Po Princeovi smrti so bile kot po kapljicah objavljene posamezne skladbe in tudi tokrat je zgolj deset skladb na plošči Timeless le kaplja v morje. Po drugi strani pa do zdaj izdano gradivo iz te zakladnice nakazuje, zakaj ga je Prince zaklenil, saj redko doseže glasbeno kakovost tistega, kar se je odločil objaviti.

Koncerta, ki sta šokirala Manchester

V Manchestru bi lahko datuma 4. junij in 20. julij razglasili za mestni praznik. Na ta dva datuma leta 1976 so v dvorani Lesser Free Trade Hall nastopili takrat pred kratkim ustanovljeni in še nikomur znani Sex Pistols. Obiskovalcev ni bilo veliko, a znan je mit, da kdor koli je bil takrat tam, je takoj ustanovil svoj bend. Med poslušalci so bili poz­nejši člani punkovskih in novovalovskih bendov Joy Division, The Smiths, The Fall, Magazine, Buzzcocks in celo Simply Red. Pa tudi Martin Hannett, Tony Wilson in Alan McGee, ki so takoj zatem ustanovili neodvisne založbe, kot sta Factory in Creation Records, pri katerih so novonastali bendi iz Manchestra nato izdajali plošče.

Med prvimi so pred 50 leti po koncertih rokave zavihali Buzzcocks, The Fall in Joy Division. Okoli sled­njih se je spletlo največ mitov, seveda predvsem zaradi samomora pevca Iana Curtisa na večer pred odhodom na njihovo prvo ameriško turnejo leta 1980. Pred samomorom si je večer popestril z ogledom filma Stroszek Wernerja Herzoga, na gramofonu pa je ostala plošča The Idiot Iggyja Popa. Po njegovi smrti je skupina Joy Division nadaljevala pod imenom New Order.

V štiriletnem obdobju obstoja je skupina Joy Division izdala dve plošči, nikoli pa ni uradno izšla nobena njihova koncertna plošča. Ob 50. obletnici nastanka skupine je to zdaj popravljeno, in to več kot na kvadrat. Konec septembra bo izšla plošča Eternal, na kateri bodo prvič uradno izdani koncertni posnetki skupine. Gre pa za kar velik zalogaj, saj je Eternal škatla z 14 CD-ji in dvema DVD-jema s posnetki 16 celotnih koncertov skupine, med katerimi je tudi koncert iz High Hall Birmingham, posnet maja 1980, ki je bil zadnji pred Ianovim samomorom ter je hkrati prvi in edini, na katerem so igrali skladbo Ceremony, ki je pozneje izšla kot prva mala plošča New Order.

Okrogli ponatisi na policah

Okrogle obletnice so vedno primerne za ponovne izdaje kultnih ali legendarnih plošč izvajalcev, tako da je takih izdaj vedno polno, še posebno jeseni pred božično nakupovalno evforijo. Skoraj vedno je na njih še dodaten material, tako da je oboževalcem na voljo še nekaj prej neizdanega. Dvajset let šteje zdaj že legendarna plošča Back To Black Amy Winehouse, ki bo, razširjena z dodatki, konec oktobra izšla kot trojna vinilna plošča.

Beatli so malo zamudili obletnico izida plošče Rubber Soul (1965), a je zdaj spet na voljo kot enojni, dvojni ali peterni vinil, odvisno, koliko neizdanih posnetkov, če sploh, bi radi vrteli na gramofonu. Tudi Mariah Carrey se je 25 let po izidu plošče Glitter odločila za njen ponatis s 15 dodatnimi skladbami. Ob prvem izidu so kritiki ploščo raztrgali in tudi komercialno velja za njeno manj uspešno, a mnogi trdijo, da se ji je takrat godila krivica, saj da gre za dobro disko ploščo. Letos mineva tudi 60 let od izida kultne prve plošče Franka Zappe s skupino Mothers of Invention Freak Out!, ki je zdaj na voljo na peternem vinilu. So gramofoni pripravljeni, da se zavrtijo?