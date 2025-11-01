Radijska oddaja Lahko noč, otroci: Avizo za hip prestavi v otroštvo

Neomejen dostop | že od 14,99€
Vesna Jevnikar
Da preživi še naslednjih 60 let. Želim, da bodo starši kljub vsem elektronskim napravam otrokom še predvajali radijske pravljice. Ta oddaja spremlja slovenske otroke že desetletja, tudi mene je, zelo žalostno bi bilo, če se to ne bi ohranilo. Avizo oddaje Lahko noč, otroci! je nekaj, kar je brez dvoma del našega kolektivnega spomina.
Ja, kar dolgo doma nismo imeli televizorja, in dokler se niso pojavili zajčki na televiziji, sem poslušala oddajo na radiu. Ne spomnim se seveda vseh pravljic, se pa spomnim, kako sva se s staro mamo usedli pred radijski sprejemnik in je ona uživala ravno toliko kot jaz.
Pravljice smo šli kdaj brat tudi na teren in najbolj mi je ostalo v spominu, ko smo jih brali v domu za slepe otroke na Viču in enkrat nekje na Štajerskem, padal je sneg, pripeljali so nas tja, brali smo pred živim občinstvom in to, kako so otroci požirali moje besede, je nepozabno.
Večkrat. Denimo, ko sem se preselila, je deklica iz zgradbe enkrat poslušala, kako govorim, otrpnila in izstrelila ime lika, ki sem mu posodila glas. (nasmeh)
Matej Puc
Oddajo sem doživel bolj kot interpret. Kot otrok sem poslušal pravljice na kasetah.
Predvsem živi naprej po zaslugi staršev, ki jo dajo poslušat svojim otrokom in tako nadaljujejo tradicijo.
Zvone Hribar
Najprej sem zelo vesel, da je v etru obstala toliko časa, seveda pa sem vesel tudi, da sem lahko sodeloval. Radijske igre, literarni program, nokturni, ob vsakem snemanju pa je bila še kaka pravljica, ta je bila za posladek. (nasmeh)
Imam štiri otroke, ko sem se pripravljal, so radi poslušali. Ko so bile na vrsti pravljice, so bili hitro zraven. (smeh) Najlepše pa je bilo pravljice prebrati v živo.
Treba se vračati k izvoru, v intimo. Zvečer je dobro ugasniti elektronske naprave, kratka radijska pravljica je ravno prava pred spanjem. Otroci ji prisluhnejo, so pozorni, dela jim domišljija. To jim da več, kot če jim prižgeš risanko.
Prav veliko negativnih reči ni bilo, vse se je končalo srečno. (smeh)
Ah, ogromno je bilo tega. Sem si pa kak tekst, ki mi je bil ljub, tudi shranil in ga ob kakšni priložnosti prebral v živo, med njimi so tudi pravljice. Zdaj tudi sam vstopam v tretje življenjsko obdobje, ko bom verjetno začel poslušati pravljice za lahko noč. (smeh)
Tjaša Železnik
Res je. Ko slišim avizo oddaje Lahko noč, otroci!, se za hip prestavim v otroštvo, prav poboža me in postanem nostalgična. Zato sem bila še toliko bolj počaščena, ko sem prvič lahko tudi sama prebrala pravljico v oddaji. Enkrat celo v živo. Seveda jo je z velikim veseljem poslušala tudi moja hči, ki je bila takrat še majhna. V nekem obdobju sva oddajo poslušali kar pogosto.
Obožujem branje pravljic in mislim, da mi gre tudi zelo dobro od rok. Sem pa zelo strog poslušalec. Naloga ni lahka in tukaj moram biti kritična, ker je branje pravljic tako prijetno in ker je namenjeno otrokom, se naloge loti marsikdo, včasih so interpretacije pretirane in preveč karikirane. Za oddajo Lahko noč, otroci! to seveda ne velja, saj pravljice vedno interpretirajo profesionalci z občutkom za pripoved in najmlajše občinstvo.
Enkrat. Deček, ki me sicer ni poznal, me je, ko sem se pogovarjala z njegovimi starši, vprašal, ali sem posodila glas risanemu junaku. Imel je prav.
Uh, veliko jih je. Ko je bila hči majhna, sem ji vsak večer brala, obe sva uživali. Še dandanes, kadar se morda ne počuti najbolje ali kar tako, ji preberem pravljico. Kot včasih. Nekatere zna zagotovo že na pamet. Ljuba nama je recimo, mogoče celo bolj meni, Andersenova Kraljična na zrnu graha, ali Melje, melje mlinček Anje Štefan, pa angleški avtor David Walliams, predvsem njegova Tiranska teta.
