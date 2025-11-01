  • Delo mediji d.o.o.
    Vikend

    Radijska oddaja Lahko noč, otroci: Avizo za hip prestavi v otroštvo

    Radijska oddaja Lahko noč, otroci! letos praznuje 60 let. V njej je pravljice otrokom bralo nešteto legendarnih igralcev in s štirimi od njih smo poklepetali o tej prijetni igralski nalogi.
    Radijska oddaja praznuje častitljiv jubilej. FOTO: Arhiv RTV Slovenija
    Galerija
    Radijska oddaja praznuje častitljiv jubilej. FOTO: Arhiv RTV Slovenija
    Teja Roglič
    1. 11. 2025 | 07:00
    6:32
    A+A-

    Vesna Jevnikar

    Kaj želite oddaji ob obletnici?

    Da preživi še naslednjih 60 let. Želim, da bodo starši kljub vsem elektronskim napravam otrokom še predvajali radijske pravljice. Ta oddaja spremlja slovenske otroke že desetletja, tudi mene je, zelo žalostno bi bilo, če se to ne bi ohranilo. Avizo oddaje Lahko noč, otroci! je nekaj, kar je brez dvoma del našega kolektivnega spomina.

    »Kar dolgo doma nismo imeli televizorja, in dokler se niso pojavili zajčki na televiziji, sem poslušala oddajo na radiu. Ne spomnim se seveda vseh pravljic, se pa spomnim, kako sva se s staro mamo usedli pred radijski sprejem­nik in je ona uživala ravno toliko kot jaz,« pravi Vesna Jevnikar. FOTO: Maša Pirc
    »Kar dolgo doma nismo imeli televizorja, in dokler se niso pojavili zajčki na televiziji, sem poslušala oddajo na radiu. Ne spomnim se seveda vseh pravljic, se pa spomnim, kako sva se s staro mamo usedli pred radijski sprejem­nik in je ona uživala ravno toliko kot jaz,« pravi Vesna Jevnikar. FOTO: Maša Pirc

    Pravite, da ste oddajo poslušali že kot otrok?

    Ja, kar dolgo doma nismo imeli televizorja, in dokler se niso pojavili zajčki na televiziji, sem poslušala oddajo na radiu. Ne spomnim se seveda vseh pravljic, se pa spomnim, kako sva se s staro mamo usedli pred radijski sprejem­nik in je ona uživala ravno toliko kot jaz.

    Najlepši spomin, povezan z branjem pravljic?

    Pravljice smo šli kdaj brat tudi na teren in najbolj mi je ostalo v spominu, ko smo jih brali v domu za slepe otroke na Viču in enkrat nekje na Štajerskem, padal je sneg, pripeljali so nas tja, brali smo pred živim občinstvom in to, kako so otroci požirali moje besede, je nepozabno.

    Vas je kdaj kak otrok prepoznal najprej po glasu?

    Večkrat. Denimo, ko sem se preselila, je deklica iz zgradbe enkrat poslušala, kako govorim, otrpnila in izstrelila ime lika, ki sem mu posodila glas. (nasmeh)

    Matej Puc

    Matej Puc. FOTO: Peter Giodani
    Matej Puc. FOTO: Peter Giodani

    V kakšnih vlogah ste doživeli oddajo? Kot poslušalec, interpret ...

    Oddajo sem doživel bolj kot interpret. Kot otrok sem poslušal pravljice na kasetah.

    Ko je oddaja prvič prišla na spored, so bili časi precej drugačni, zdaj so otrokom na voljo različne elektronske naprave, aplikacije itd. A radijska pravljica ostaja, zakaj?

    Predvsem živi naprej po zaslugi staršev, ki jo dajo poslušat svojim otrokom in tako nadaljujejo tradicijo.

    »Treba se vračati k izvoru, v intimo. Zvečer je dobro ugasniti elektronske naprave, kratka radijska pravljica je ravno prava pred span­jem. Otroci ji prisluhnejo, so pozorni, dela jim domišljija. To jim da več, kot če jim pri­žgeš risanko,« pove Zvone Hribar. FOTO: Peter Uhan
    »Treba se vračati k izvoru, v intimo. Zvečer je dobro ugasniti elektronske naprave, kratka radijska pravljica je ravno prava pred span­jem. Otroci ji prisluhnejo, so pozorni, dela jim domišljija. To jim da več, kot če jim pri­žgeš risanko,« pove Zvone Hribar. FOTO: Peter Uhan

    Zvone Hribar

    Kaj želite oddaji ob obletnici?

    Najprej sem zelo vesel, da je v etru obstala toliko časa, seveda pa sem vesel tudi, da sem lahko sodeloval. Radijske igre, literarni program, nokturni, ob vsakem snemanju pa je bila še kaka pravljica, ta je bila za posladek. (nasmeh)

    Vas je kdaj kak otrok prepoznal najprej po glasu?

    Imam štiri otroke, ko sem se pripravljal, so radi poslušali. Ko so bile na vrsti pravljice, so bili hitro zraven. (smeh) Najlepše pa je bilo pravljice prebrati v živo.

    Ko je oddaja prvič prišla na spored, so bili časi precej drugačni, danes so otrokom na voljo različne elektronske naprave, aplikacije itd. A radijska pravljica ostaja, zakaj?

    Treba se vračati k izvoru, v intimo. Zvečer je dobro ugasniti elektronske naprave, kratka radijska pravljica je ravno prava pred span­jem. Otroci ji prisluhnejo, so pozorni, dela jim domišljija. To jim da več, kot če jim pri­žgeš risanko.

    Je bolje biti pravljični pozitivec ali negativec?

    Prav veliko negativnih reči ni bilo, vse se je končalo srečno. (smeh)

    Se spomnite kake anekdote s snemanja?

    Ah, ogromno je bilo tega. Sem si pa kak tekst, ki mi je bil ljub, tudi shranil in ga ob kakšni priložnosti prebral v živo, med njimi so tudi pravljice. Zdaj tudi sam vstopam v tretje živ­ljenjsko obdobje, ko bom verjetno začel po­slušati pravljice za lahko noč. (smeh)

    Tjaša Železnik

    Oddaja praznuje zavidljivo obletnico, vi pa ste jo verjetno doživeli v treh vlogah, kot poslušalka, igralka in mama ...

    Res je. Ko slišim avizo oddaje Lahko noč, otro­ci!, se za hip prestavim v otroštvo, prav poboža me in postanem nostalgična. Zato sem bila še toliko bolj počaščena, ko sem prvič lahko tudi sama prebrala pravljico v oddaji. Enkrat celo v živo. Seveda jo je z velikim veseljem poslušala tudi moja hči, ki je bila takrat še majhna. V nekem obdobju sva oddajo poslušali kar pogosto.

    Tjaša Železnik pravi: »Obožujem branje pravljic in mislim, da mi gre tudi zelo dobro od rok. Sem pa zelo strog poslušalec. Naloga ni lahka in tukaj moram biti kritična, ker je branje pravljic tako prijetno in ker je namenjeno otrokom, se naloge loti marsikdo, včasih so interpretacije pretirane in preveč karikirane. Za oddajo Lahko noč, otroci! to seveda ne velja, saj pravljice vedno interpretirajo profesionalci z občutkom za pripoved in najmlajše občinstvo.« FOTO: Peter Giodani
    Tjaša Železnik pravi: »Obožujem branje pravljic in mislim, da mi gre tudi zelo dobro od rok. Sem pa zelo strog poslušalec. Naloga ni lahka in tukaj moram biti kritična, ker je branje pravljic tako prijetno in ker je namenjeno otrokom, se naloge loti marsikdo, včasih so interpretacije pretirane in preveč karikirane. Za oddajo Lahko noč, otroci! to seveda ne velja, saj pravljice vedno interpretirajo profesionalci z občutkom za pripoved in najmlajše občinstvo.« FOTO: Peter Giodani

    Interpretacija pravljic se zdi za zunanjega opazovalca lepa igralska naloga. Kako jo vidite vi?

    Obožujem branje pravljic in mislim, da mi gre tudi zelo dobro od rok. Sem pa zelo strog poslušalec. Naloga ni lahka in tukaj moram biti kritična, ker je branje pravljic tako prijetno in ker je namenjeno otrokom, se naloge loti marsikdo, včasih so interpretacije pretirane in preveč karikirane. Za oddajo Lahko noč, otroci! to seveda ne velja, saj pravljice vedno interpretirajo profesionalci z občutkom za pripoved in najmlajše občinstvo.

    Ste prepoznavna igralka, toda ali se vam je vendarle kdaj zgodilo, da vas je kdo najprej prepoznal po glasu?

    Enkrat. Deček, ki me sicer ni poznal, me je, ko sem se pogovarjala z njegovimi starši, vprašal, ali sem posodila glas risanemu junaku. Imel je prav.

    Vaša najljubša pravljica za interpretacijo je ...

    Uh, veliko jih je. Ko je bila hči majhna, sem ji vsak večer brala, obe sva uživali. Še dandanes, kadar se morda ne počuti najbolje ali kar tako, ji preberem pravljico. Kot včasih. Nekatere zna zagotovo že na pamet. Ljuba nama je recimo, mogoče celo bolj meni, Andersenova Kraljična na zrnu graha, ali Melje, melje mlinček Anje Štefan, pa angleški avtor David Walliams, predvsem njegova Tiranska teta.

    Več iz teme

    Lahko noč, otroci!radioobletnicaoddajavikend

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

