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    Rok Kunaver: Nekaj časa sem spet živel v devetdesetih

    Na TVS prihaja nova oddaja, navdihnjena z izborom slovenskih popularnih skladb devetdesetih let, vodila jo bosta Vesna Ponorac in Rok Kunaver. Roka smo povabili na pogovor, Vesno pa pocukali za rokav za izjavo.
    »Zdi se mi, da se devetdeseta še ne ponavljajo, vsaj ne zares. Zelo bi si želel, da bi se, predvsem brezskrbnost, ki smo jo takrat doživljali. Slovenija je bila mlada država, polna upanja,« pravi Rok Kunaver. FOTO: Adrian Pregelj/RTV SLO.
    Galerija
    »Zdi se mi, da se devetdeseta še ne ponavljajo, vsaj ne zares. Zelo bi si želel, da bi se, predvsem brezskrbnost, ki smo jo takrat doživljali. Slovenija je bila mlada država, polna upanja,« pravi Rok Kunaver. FOTO: Adrian Pregelj/RTV SLO.
    T. R.
    16. 10. 2026 | 07:00
    13:09
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    Radi smo govorili o sedemdesetih, potem o osemdesetih, zdaj pa so tudi devetdeseta že oddaljeno desetletje, na katero nas spominjajo glasba, moda … Vi ste rojeni leta 1980. Na kaj torej pomislite ob tem?

    Da je za nami že nekaj izkušenjskih črtic, življenjska črta na dlani se je že večkrat križala. Devetdesetih se spominjam z nostalgijo, saj sem takrat odraščal. Končal sem osnovno in srednjo šolo in se odpravil na fakulteto. To so leta, zlasti obdobje med štirinajstim in dvajsetim letom, ki te zaznamujejo, čas odraščanja. Meni so bila devetdeseta zelo všeč.

    Je to že čas, do katerega čutimo nostalgijo?

    Seveda. Svoji enajstletni hčeri že rečem: »Ko smo bili pa mi mladi, ko smo mi odraščali …« In takrat mislim na devetdeseta. Tudi med snemanjem oddaje je iz mene ves čas vela pozitivna nostalgija.

    Moja sovoditeljica Vesna Ponorac je rojena konec devetdesetih, vmes sem se počutil kar malo počaščenega, ker sem ji lahko razlagal: »Veš, kako je bilo takrat, kaj smo počeli, ko smo bili mladi …« Ves čas se mi je malce smejala, imel pa sem tudi občutek, da si je mislila, kako lepo bi bilo, če bi tudi sama živela v tistem času.

    Koliko začudenih trenutkov v slogu, kako da tega ne poznaš, se je zgodilo med snemanjem?

    Velika razlika je, če si rojen v začetku osemdesetih ali konec devetdesetih. Predvsem zaradi mobilnih telefonov, sam sem prvega dobil leta 1999. V našem življenju lahko zato ločimo obdobje pred mobilnimi telefoni in obdobje po njih. To sta dve zelo različni obdobji. Če smo se hoteli družiti in spoznavati, smo morali stopiti iz cone udobja in iti med ljudi. Mlajše generacije pa so lahko prve stike že navezovale prek družbenih omrežij.

    Leta danes res niso več, kar so bila nekoč. Na rdečih preprogah vidimo ženske, ki so pri 65 letih videti kot štiridesetletnice. A pride trenutek, ko se zaveš, koliko si star. Je to povezano s kakšno pesmijo, ki jo slišiš? Ali z vrnitvijo mode, ki si jo že nosil? Morda že dvakrat?

    Vedno se govori, da se zgodovina ponavlja. Zdi se mi, da se devetdeseta še ne ponavljajo, vsaj ne zares. Zelo bi si želel, da bi se, predvsem brezskrbnost, ki smo jo takrat doživljali. Slovenija je bila mlada država, polna upanja. Danes vidimo, da je Slovenija politično razdeljena. Ta razdeljenost je grozna, in dokler bo tako, bo težko. V devetdesetih smo imeli vsi polna jadra zagona, mladi in stari. Spomnim se svojih staršev: ustanavljala so se podjetja, delalo se je, ljudje so bili zadovoljni. Žal mi je, da se ta trend ne nadaljuje.

    Morda pa preteklost vedno vidimo skozi bolj rožnata očala?

    Imate zagotovo prav. Ko se oziraš nazaj, na katero koli obdobje ali odločitev, človeški um negativne stvari raje pozabi. Če me kdo vpraša, kako sem se imel v vojski konec devetdesetih, rečem, da je bilo noro dobro. Ko pa res dobro premislim, sem tistih sedem mesecev in pol večino časa kar trpel. Vsi govorijo o oddaljeni vojski, moj oče je bil v JLA na drugem koncu Jugoslavije in je trajalo tri dni, da je prišel domov. Jaz sem bil dva kilometra od doma, pa nisem mogel domov. Bilo mi je težko.

    Ko se ozreš nazaj, stvari vedno vidiš z nekaj nostalgije. Naša oddaja bo predvsem pri moji in starejših generacijah prebudila prav to. Med snemanjem sem prišel domov in se s prijatelji pogovarjal o tistem času. Nekaj časa sem spet živel v devetdesetih. Podoživljali smo stare zgodbe in si govorili: »Vau, res smo odraščali v dobrem času.«

    Deset oddaj, deset skladb, ki so zaznamovale svoj čas. Katera vam je bila najbližja in najljubša?

    Dve pesmi me spominjata na zelo intimne trenutke, zato vsega ne morem razkriti. Ob nekaterih mi je srce kar lepo zaigralo.

    Iskanje večne mladosti se mi zdi nesmiselno, lahko bi rekel, da ga celo nekoliko preziram.

    V oddaji bodo uspešnice dobile novo glasbeno podobo v izvedbi mlajših izvajalcev. Imamo priredbe sploh radi ali želimo skladbe slišati takšne, kot jih poznamo?

    Vsaka priredba je nov komad in tako jo je treba tudi obravnavati. Izvirnik je nastal v nekem drugem času, a tako je z vso umetnostjo. Tudi slika je lahko v drugačnem okvirju videti povsem drugače kot izvirnik. Kaj je boljše in kaj slabše, je težko reči, saj v umetnosti ni štoparice. Edino merilo je človek, nekaterim je nekaj všeč, drugim ne. Nekatere priredbe so zame fenomenalne, druge pa se mi zdijo samo v redu. To je povsem običajno. Če pa nekdo vse novo zavrača, verjetno marsikaj zamudi.

    Dotaknili ste se tudi drugih področij, ne samo glasbe. Kaj ste ugotovili?

    Ti intervjuji niso osrednji del oddaje, ampak dodana vrednost. Veliko sogovornikov se je hitro razgovorilo. Vsi bi si seveda želeli več časa, vendar ga v oddaji ni veliko. Od vsakega sogovornika smo želeli dobiti le izsek njegove zgodbe. V treh minutah je težko zajeti vse, kar so v devetdesetih doživeli Vlado Kreslin, Tomi Meglič, Adi Smolar, Magnifico in drugi. Številni so se prav v tistem času uveljavili in postali znani. Veliko spominov, časa zanje pa je bilo malo.

    Katera slovenska pesem vas takoj prestavi nazaj v devetdeseta?

    Magnificova Silvija in Veter z juga me spomnita na konec devetdesetih. Težko se je odločiti. Tudi Nekega jutra, ko se zdani Vlada Kreslina je ena takšnih skladb. Potem je tu še Reka luči Dominika Kozariča. Takrat sicer nisem poslušal takšne zvrsti glasbe, vendar je bilo to pesem nemogoče zgrešiti. Bila je dobra in povsod se je vrtela. Tudi DJ Time, ki ga omenjamo v oddaji, mi je ostal v spominu. Takrat sem pripadal drugi subkulturi, a njihov jingle je bil tako prepoznaven, da ga nisi mogel preslišati. Ko gledam nazaj, mi je celo malo žal, da nisem bil del več različnih subkultur. Zdi se mi, da sem nekaj zamudil. Bil sem bolj del rockovske, metalske in pankovske subkulture, vendar sem moral iti tudi v Gavioli na Red Party.

    In? Je bilo vredno?

    Seveda. Tako zelo, da sem šel potem še vsaj štirikrat. Največ je bila vredna družba. To so bili ljudje, s katerimi smo soustvarjali devetdeseta.

    Se še družite z ljudmi, s katerimi ste se družili v devetdesetih?

    Ja, zelo pomembno se mi zdi ohranjati stike z ljudmi, ki so te poznali, ko si bil mlad. Če me danes nekdo spozna kot igralca, voditelja ali preprosto kot Roka Kunaverja, spozna drugačno različico mene, kot so jo ljudje, s katerimi sem se družil v devetdesetih. Tisti Rok pa je še vedno v meni. Seveda je vmes nekoliko odrasel, ampak še vedno je v meni tisti bedak, ki si lahko na lica napiše parole, se ovije v verige, gre na avtobus številka 14 in mora potem bežati pred pripadniki druge subkulture v trenirkah. Tudi to se je dogajalo.

    Na Študentu sem naglas navil torkove metalske večere in ob njih zaspal. Na stolpu sem imel vedno prižgan Enter Sandman od Metallice, da me je zjutraj zbudil za odhod v srednjo šolo. Zame so torej uspavanke nekaj drugega.

    Arhivski posnetki pokažejo tudi stvari, ki bi jih danes najraje popravili, od pričesk in oblačil do izjav. Kako se sami odzovete, ko naletite na kakšen svoj starejši posnetek?

    Niti malo me ne zmoti. Ponosen sem tudi na vsako gubico in vsak podočnjak, saj vem, od kod izvirajo. Iskanje večne mladosti se mi zdi nesmiselno, lahko bi rekel, da ga celo nekoliko preziram. Vesel sem, da sem živel v devetdesetih in se nekaj naučil. Vesel sem tudi, da živim danes, saj lahko izkušnje iz devetdesetih, dvatisočih in vseh poznejših let uporabljam v življenju in jih predajam svojima hčerama. To je zame smisel življenja. Če bi me vprašali, ali bi se želel vrniti v devetdeseta, bi rekel ne. Tisto sem živel in preživel. Danes sem tukaj in zanima me, kaj se dogaja zdaj. Pa tudi, kaj bo sledilo.

    Ravno ste mi razlagali, da imate doma dojenčico. Ali se kakšna pesem iz devetdesetih obnese tudi kot uspavanka?

    Morda nisem pravi naslov za to vprašanje. Na Študentu sem naglas navil torkove metalske večere in ob njih zaspal. Na stolpu sem imel vedno prižgan Enter Sandman od Metallice, da me je zjutraj zbudil za odhod v srednjo šolo. Zame so torej uspavanke nekaj drugega.

    Ko igralec dobi ponudbo za vodenje televizijske oddaje, verjetno pretehta prednosti in slabosti.

    Temu se reče izstop iz cone udobja. Nekoč je nekdo pametno rekel, da se pravo življenje začne, ko se cona udobja konča. Sam imam rad izzive in jih iščem tako v gledališču kot na televiziji. Če me nekdo vidi na določen način, je to povsem v redu, vendar sem lahko tudi nekaj drugega. Sem igralec. Pogosto me zmoti, ko mi rečejo, da mi bodo dodelili vlogo zaradi videza. Če pogledamo nekatere najboljše tuje filme, denimo filme bratov Coen, vidimo, da igralce včasih namenoma izberejo proti pričakovanjem. Tudi sam si želim takšnih izzivov. Potem lahko pokažem nekaj drugega in gledalce presenetim.

    Ko so mi ponudili vodenje oddaje, sem si rekel: »Tega nisem počel že od najstniških let. Poskusimo in poglejmo, kaj se bo zgodilo.« In moram reči, da sem neizmerno užival. Imel sem odlično sovoditeljico in krasno ekipo na RTV Slovenija.

    Ko igralec vodi oddajo, igra voditelja ali je zares voditelj?

    Če bi šlo za oddajo, o kateri ne bi ničesar vedel in je ne bi želel voditi, bi si ustvaril lik in ga odigral. Pri Devetdesetih pa ne igram.

    Ob Roku bo oddajo vodila Vesna Ponorac. Prva oddaja bo na sporedu v torek, 20. oktobra. FOTO: Adrian Pregelj/RTV SLO.
    Ob Roku bo oddajo vodila Vesna Ponorac. Prva oddaja bo na sporedu v torek, 20. oktobra. FOTO: Adrian Pregelj/RTV SLO.

    Vesna Ponorac

    Rodili ste se leta 1999, kakšen odnos imate torej do devetdesetih?

    Res je, z devetdesetimi sem se ravno zgrešila! (smeh) Imam pa 13 let starejšo sestro, ki je devetdeseta živela, in od nje sem pobrala ogromno takratne kulture, predvsem glasbe in mode. Še danes se spomnim njene omare, kavbojk z nizkim pasom, velikih uhanov in seveda hiphopa. Ta me je tako navdušil, da sem tudi sama začela trenirati hiphop. Čeprav devetdesetih nisem zares doživela, imam občutek, da sem bila zaradi sestre vseeno malo del njih.

    Koliko trenutkov »ne morem verjeti, da tega ne poznaš« se je zgodilo med snemanjem?

    Kar nekaj! Ampak sem presenetljivo poznala kar nekaj hitov! Rok je devetdeseta dejansko živel, jaz pa sem jih spoznavala skozi glasbo, zgodbe in pop kulturo. V vlogi učitelja se je počutil fenomenalno. In ravno ta generacijska razlika med nama je ena najbolj zanimivih stvari pri oddaji, saj na isto obdobje gledava z dveh povsem različnih perspektiv.

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    12. 10. 2026 | 15:36
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    Vsak dan so uživali isto snov. Po šestih tednih so opazili razliko

    Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:43
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    Kultura  |  Oder
    Sovoznik

    Prvakinja ljubljanske drame: »Takšna dejanja bi danes morali prijaviti«

    Podkast sovoznik: Pogovor s prvakinjo ljubljanske Drame v podkastu Sovoznik povezuje ustvarjalno svobodo, odnose v zaodrju in skrb za starejše.
    Gregor Knafelc 8. 10. 2026 | 16:18
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    Magazin  |  Zanimivosti
    NOVE PNEVMATIKE

    Samo trije milimetri? Preverite, preden bo prepozno

    Pred zimo je pravi čas, da preverite pnevmatike, vozne navade in svojo pripravljenost na zahtevnejše razmere.
    12. 10. 2026 | 09:06
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Poplave, požari, draginja: kdo bo plačal račun?

    Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
    14. 10. 2026 | 07:53
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    Magazin  |  Avtomobilno
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    Trije pogoni v novi preobleki

    Bi vam bolj ustrezal kompakten avtomobil za mestne poti ali nekoliko večji SUV za vsakdan in družinske izlete? Peugeota 208 in 2008 imata zdaj še več značaja.
    9. 10. 2026 | 09:21
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    Delov poslovni center  |  Zdravje
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    Na napotnici piše »hitro«. Kako dolgo boste v resnici čakali?

    Čakalne dobe za nekatere specialistične preglede se merijo v mesecih ali letih. Poglejte, kakšne možnosti imate, ko želite do diagnoze in zdravljenja prej.
    12. 10. 2026 | 14:41
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    Magazin  |  Avtomobilno
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    Mesto, družina ali dolga potovanja? Izberite svoj Hyundai

    Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
    15. 10. 2026 | 13:14
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Septembrski popis pokazal 548 evrov cenovne razlike

    Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
    13. 10. 2026 | 14:19
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Gorenje že drugo leto zapored med 1 % najbolj trajnostnih podjetij na svetu

    Podjetje Gorenje gospodinjski aparati, ki je del skupine Hisense Europe, je že drugo leto zapored prejelo najvišje platinasto priznanje EcoVadis.
    Promo Delo 15. 10. 2026 | 11:05
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    Novice  |  Slovenija
    VARNOST

    To je večja grožnja, kot si predstavljate

    Podatki so lahko varno shranjeni, podjetje pa kljub temu nima popolnega pregleda nad tem, kdo ima najvišje dostope, kaj z njimi počne in komu jih odobri.
    Promo Delo 12. 10. 2026 | 12:41
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    Mislite, da ste prihranili? Račun lahko pride pozneje

    Izbira viličarja lahko pomembno vpliva na produktivnost in varnost logističnih procesov. Nosilnost in cena sta pri tem pomembna dejavnika, vendar ne edina.
    Promo Delo 8. 10. 2026 | 10:42
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    Mlekarna Celeia predstavlja VEGSI, svojo prvo linijo rastlinskih izdelkov

    VEGSI prinaša fermentirane rastlinske izdelke na osnovi boba in namaze na osnovi sončničnih beljakovin, certificirane z mednarodno priznano oznako V-Label.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 11:20
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    Zakaj nekatere ženske uspejo, druge pa ostajajo v ozadju?

    Dobra mreža ni zbirka vizitk, ampak skupnost ljudi, ki se poznajo dovolj dobro, da si z zaupanjem odpirajo vrata do novih poslov.
    Promo Delo 9. 10. 2026 | 13:09
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    Ta navada pri družinski mizi ima lahko dolgoročne posledice

    Morda je še včeraj z veseljem jedel neko jed, danes pa nad njo viha nos. Ni nujno, da je zato izbirčen, zavračanje hrane je lahko čisto normalen del odraščanja.
    Promo Delo 8. 10. 2026 | 08:48
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    Ali se splača investirati 30 ali 50 evrov na mesec?

    Bi radi začeli investirati? Tudi 30 ali 50 evrov na mesec je lahko začetek. Pri dolgoročnem vlaganju sta pomembna predvsem čas in vztrajnost.
    15. 10. 2026 | 09:42
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    Od gob do umetne inteligence: podjetja, ki iz trajnosti ustvarjajo odličen posel

    Zavarovalnica Generali je razglasila zmagovalce natečaja SME EnterPRIZE 2026 – za najboljše trajnostne prakse mikro ter malih in srednje velikih podjetij.
    Promo Delo 15. 10. 2026 | 12:47
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