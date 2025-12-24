Kolikokrat ste gledali Sam doma? Še premalokrat?

1. Kdo je igral Kevina McCallisterja v filmu Sam doma in Sam doma 2?



a) Brad Renfro

b) Macaulay Culkin

c) Haley Joel Osment

2. Kevin ostane sam doma, njegova družina pa se za praznike v filmu Sam doma odpravi v ...



a) New York

b) Pariz

c) Rim

3. Režiser je hišo, ki je zaradi filma Sam doma postala zelo slavna, našel sam. Nekaj tednov se je vozil naokoli, dokler ni našel prave. »Zdela se mi je takšna, da če bi v njej kot otrok ostal sam doma, bi bilo zabavno,« je izjavil. Že od izida filma jo oblegajo oboževalci, prav letos je bila spet naprodaj in je tudi kmalu našla kupca, stoji pa v ...



a) Wicker Parku v Illinoisu

b) Evanstonu v Illinoisu

c) Winnetki v Illinoisu

4. Kdo je režiral film Sam doma?



a) Chris Columbus

b) John McTiernan

c) Harold Ramis

5. Kevinovo mamo je v filmu Sam doma in Sam doma 2 igrala Catherine O'Hara. Mamo pa je Catherine igrala tudi v seriji ...



a) Schitt's Creek

b) Moderna družina

c) Dva moža in pol

6. Kevinovi mami v filmu Sam doma prevoz domov prijazno ponudi skupina glasbenikov, ki jih vodi Gus Polinski, v tej vlogi je nastopil ...



a) Jim Belushi

b) John Candy

c) John Travolta

7. Hudobca v filmu sta Harry in Marv, Harryja je odigral Joe Pesci, Marva pa ...



a) Daniel Stern

b) Jeff Daniels

c) Bill Murray

8. Katerega leta je izšel film Sam doma?



a) 1988

b) 1990

c) 1991

9. Naslov filma, ki ga Kevin gleda v Sam doma?



a) Angels With Filthy Souls

b) White Heat

c) Little Caesar

10. Kevinovega mlajšega brata igra Kieran Culkin, danes najbolj znan po vlogi v seriji ...



a) Beli lotos

b) Igra prestolov

c) Nasledstvo

Na božič bo na sporedu še Sam doma 2. FOTO: Press

Rešitve:



1. b; 2. b; 3. c; 4. a; 5 a; 6. b; 7. a; 8. b; 9. a; 10. c

Število pravilnih odgovorov



Od 1 do 3: Kje ste bili za praznike zadnjih 34 let? No, letos se vam ponuja možnost za popravni izpit.

Od 4 do 7: Prav dobro, sedite. In si oglejte vsaj prvi del.

Od 8 do 10: Čestitamo in vam želimo še veliko lepih praznikov v družbi družine McCallister.