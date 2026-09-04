Callum Turner in Monica Barbaro imata samo eno noč za seks. Ali morda ljubezen?

V nekoliko drugačnem New Yorku velja nenavadno pravilo: samski lahko zakonito seksajo le eno noč na leto. Take so okoliščine romantične komedije Samo za eno noč (One Night Only), v kateri Monica Barbaro kot Allie in Callum Turner kot Owen v nasprotju z večino samskih v mestu v tej noči iščeta nekaj globljega od avanture za eno noč. A zdi se, da usoda ni na njuni strani, čeprav se vso noč srečujeta, se tudi vso noč zgrešujeta. Režiser Will Gluck pravi, da bodo ljudje presenečeni, kam zgodba zavije.

O glavnih junakih

Owen je čudaško zabaven, prijazen, rahlo smešen fant, ki ima po naključju telo, kot bi bilo izklesano iz kamna. Allie je pametna, duhovita in neverjetno nadarjena, a se tega ne zaveda vedno. Takoj začnemo navijati zanjo in si želimo, da bi videla to, kar vsi drugi že vidijo. Noč preživita v nenehnem zgreševanju. Zelo zgodaj začutimo, da morda sodita skupaj, čeprav v zgodbi pride do precejšnjega preobrata, ki vse zaplete. A kadar koli smo z njima, si želimo ostati z njima. Ownova umetnost je pica. Super je bilo opazovati, kako se je je Callum dejansko naučil pripravljati pico. Tudi po koncu snemanja teh prizorov je še naprej pekel pice za ekipo, pri čemer je, se mi zdi, še bolj užival kot v igranju. Monica je, tako kot Allie, izjemna pevka. V pesmi je vložila ogromno dela in ta del lika vzela zelo resno. Oba sta se neizmerno trudila, da bi vse naredila prav.

Samo za eno noč.FOTO: Karantanija Cinemas

O nenavadnem newyorškem pravilu

Ko enkrat razumeš pravila tega sveta, film zelo hitro znova postane zgodba o človeških odnosih. Ne glede na to, kakšen okvir nam je vsiljen – s strani staršev, prijateljev, družbe ali v tem primeru vlade – še vedno poskušamo ugotoviti, kako se povezati z drugim človekom in kako ljubiti. Začnemo se vživljati v Owena in Allie ter se spraševati, kaj se bo z njima zgodilo. Zato se film zdi resničen. Nikoli ne deluje kot znanstvena fantastika ali distopija. Premisa je pretirana, toda čustva so popolnoma pristna.

O tem, da je vlogo Owenove mame odigrala Molly Ringwald

Molly je bila ena mojih muz, ko sem odraščal. Bil sem obseden s filmi Johna Hughesa in sem jih nenehno navajal v svojem delu, zato še vedno komaj verjamem, da je Molly Ringwald pristala na vlogo v tem filmu. Vsakič, ko sem bil v njeni bližini, me je prevevalo spoštljivo občudovanje. Veliko sva govorila o Johnu Hughesu in zame je bilo res čustveno, da sem lahko delal z njo. Spomnim se neke noči na snemanju, okoli tretje zjutraj, ko sva dolgo govorila o Hughesovem načinu dela, in njene besede sem kar požiral. Potem smo se morali vrniti k snemanju, njo pa smo zavili v mehurčkasto folijo in jo z lepilnim trakom prilepili na steno. Del mene se je res spraševal, ali je to pravi način, da počastim junakinjo svojega otroštva. A bila je povsem za stvar in prizor se ji je zdelo neznansko smešen. V vlogi Owenove matere je čudovita, čeprav to zagotovo ni Molly Ringwald iz filma Lepotica v rožnatem.

Samo za eno noč.FOTO: Karantanija Cinemas

O tem, da je eden od »likov« tudi mesto New York

New York je eno velikih mest sveta. Pri velikem mestu mi je všeč to, da so vsi prisiljeni živeti skupaj. Ljudje iz povsem različnih okolij se vozijo z istimi vlaki, hodijo po istih ulicah in se ves dan srečujejo. To pomeni, da je število ljudi, ki bi jih lahko potencialno spoznali – ali se vanje zaljubili – ogromno. Drugje se lahko ljudje bolj zapirajo v svoje male svetove. New York tega zares ne dopušča. Je živ, natrpan in poln možnosti. Če imaš na voljo le eno noč, da nekoga spoznaš ali se odločiš, s kom jo boš preživel, verjetno ni boljšega kraja od New Yorka.

O snemanju v New Yorku

Ko snemaš v New Yorku, čutiš energijo mesta na vsakem koraku. Hkrati pa je večini mimoidočih popolnoma vseeno, da snemaš film. To mi je pravzaprav všeč. Vse postavi v perspektivo. Spomni te, da tvoj film ni središče vesolja in da se bo mesto premikalo naprej, ne glede na to, ali ti uspe posneti kader ali ne. Ta energija hrani film in te hkrati spodbuja, da izkušnjo čim bolj užiješ.