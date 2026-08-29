Sandra Boršič Domnik: Več informacij, ne pa več znanja

Vizita bo letos praznovala 30 let, kar je dolga doba. Kakšno Vizito si želite ustvarjati vi – kaj bi radi vanjo prinesli svojega?

Če že pogledamo, kdo so bile ustanoviteljice in moje predhodnice pri Viziti, so to izjemna novinarska imena, po katerih se bom zagotovo zgledovala. Hkrati pa se zavedam, da s tako dolgo tradicijo pride odgovornost, da rubrika ostane kakovostna, verodostojna in blizu ljudem. Naj dodam še eno zanimivost – Vizita je nastala natanko pred 30 leti, decembra 1996, ko sem jaz imela dva meseca. Tako da bom letos skupaj z njo praznovala tudi sama. Vanjo si želim prinesti veliko človeških, optimističnih in spodbudnih zgodb. Zdi se mi, da je tudi v zdravstvu prostor za zgodbe, ki nam dajo upanje, nas opogumijo in pokažejo, koliko moči je v ljudeh. In ravno to sem predstavila tudi v svoji prvi Viziti.

Kaj danes, ko so informacije dostopne povsod, gledalci pričakujejo od oddaje o zdravju – uporabne nasvete, odgovore strokovnjakov, zgodbe bolnikov ali kritičen pogled na zdravstveni sistem?

Tudi sama sem si kot gledalka vedno želela predvsem to, da po zdravstvenem prispevku vem, kaj lahko naredim zase ali za svoje bližnje. In prav to bi rada prinesla kot voditeljica – razumljive informacije, dobre strokovnjake in zgodbe ljudi, ki zdravstvenim temam dajo človeški obraz. Zato želim, da je Vizita predvsem uporabna – da gledalec ne dobi samo informacije, ampak tudi odgovor na vprašanje: kaj pa zdaj?

Mislim, da se z materinstvom na določene teme preprosto začneš odzivati drugače. Zdravje otrok zdaj doživljam veliko bolj osebno. Zelo blizu so mi tudi teme ženskega zdravja in duševnega zdravja, predvsem pa vse, kar se skriva za vsakodnevnim lovljenjem ravnovesja med družino, službo in skrbjo zase.

Živimo v času družbenih omrežij, spletnih diagnoz, prehranskih trendov in najrazličnejših »čudežnih« nasvetov. Je danes ljudem težje kot nekoč presoditi, komu na področju zdravja sploh verjeti?

Danes imamo več informacij kot kadar koli, nimamo pa nujno več znanja. In pri zdravju je to lahko nevarno. Zato se mi zdi pomembno, da ne verjamemo predvsem tistemu, ki ima največ ogledov, ampak tistemu, ki ima za seboj stroko in dokaze.

Katere zdravstvene teme se vam zdijo v Sloveniji zdaj najbolj prezrte in bi jim želeli nameniti več prostora?

Mislim, da so pogosto prezrte teme, o katerih se težje govori – duševno zdravje, osam­ljenost, težke nosečnosti, pa tudi bolezni in težave, pri katerih ljudje predolgo čakajo, preden poiščejo pomoč. Zelo pomembna se mi zdi tudi preventiva. Torej ne samo, kako zdraviti bolezen, ampak kako jo pravočasno prepoznati in v nekaterih primerih celo preprečiti. Predvsem pa bi rada odprla tudi teme, o katerih ljudje veliko slišijo na spletu, a ne vedo več, kaj je res in kaj ne.

Vaša pot je šla od radia prek TV Koper/Capodistria do prime time informativnega programa 24UR. Izkusili ste tako terensko novinarstvo kot vodenje oddaje v studiu. Kaj vam je bližje – nepredvidljivost terena ali odgovornost voditelja, ki zgodbo predstavi gledalcem?

Če moram izbrati, mi je bližji studio. Terensko novinarstvo mi je dalo res veliko – predvsem občutek za zgodbo, za ljudi in za to, kaj je pomembno povedati. Ampak v studiu se počutim bolj domače. Všeč mi je neposreden stik z gledalcem in odgovornost, da zgodbo predstaviš jasno, mirno in razumljivo, hkrati pa moraš biti pripravljen tudi na vse, kar se zgodi v živo. Prav ta kombinacija odgovornosti in nepredvidljivosti mi je zelo blizu. Ob tem bi zagotovo omenila še Petro, ki mi je bila že od mladih nog velik zgled, zdaj pa je moja mentorica in dobra prijateljica. Njej se lahko zahvalim za ogromno znanja, časa, nasvetov in pogovorov, ki so mi pomagali na tej poti.

Omenili ste, da odkar ste mama, na zdravje gledate malo drugače. Kaj se je v vašem odnosu do lastnega zdravja najbolj spremenilo?

Mislim, da sem predvsem postala bolj pozorna. Ko postaneš mama, nenadoma ne skrbiš več samo zase. Zaveš se, da moraš biti dobro tudi zato, ker si za nekoga zelo pomemben. Prej sem marsikatero stvar mogoče odložila ali rekla, saj bo minilo. Danes tega ne počnem več tako zlahka. Bolj poslušam svoje telo, bolj razmišljam o preventivi in tudi prej poiščem odgovor, če me nekaj skrbi.

Mislim, da se z materinstvom na določene teme preprosto začneš odzivati drugače. Zdravje otrok zdaj doživljam veliko bolj osebno. Zelo blizu so mi tudi teme ženskega zdravja in duševnega zdravja, predvsem pa vse, kar se skriva za vsakodnevnim lovljenjem ravnovesja med družino, službo in skrbjo zase.

Vas je materinstvo naredilo tudi bolj občutljivo za določene zdravstvene teme – denimo zdravje otrok, žensk, duševno zdravje ali usklajevanje družinskega in poklicnega življenja?

Zagotovo. Mislim, da se z materinstvom na določene teme preprosto začneš odzivati drugače. Zdravje otrok zdaj doživljam veliko bolj osebno. Zelo blizu so mi tudi teme ženskega zdravja in duševnega zdravja, predvsem pa vse, kar se skriva za vsakodnevnim lovljenjem ravnovesja med družino, službo in skrbjo zase. Mislim, da ženske pri tem pogosto pozabimo nase. In prav zato se mi zdi pomembno, da o teh temah govorimo – brez občutka krivde in potrebe, da moramo biti ves čas popolne.

Dejali ste, da želite v ospredje postavljati zgodbe ljudi in njihove izkušnje. Kaj nam lahko osebna zgodba bolnika pove, česar nam statistika in strokovne razlage ne morejo?

Ko nekoga vidiš in slišiš, kako je bolezen vplivala na njegovo življenje, družino, odnose ali vsakdan, dobi zdravstveni problem čisto drugo težo. In prav v tem vidim moč osebnih zgodb – gledalec se lahko v njih prepozna, se morda lažje odloči poiskati pomoč ali pa preprosto razume, da v neki izkušnji ni sam. Zdravstvo je na koncu vedno zgodba o človeku.

Duševno zdravje je zdaj kot tema veliko bolj prisotno v javnosti kot nekoč. Menite, da o njem že govorimo dovolj odprto ali je na tem področju še vedno veliko tabujev?

Mislim, da govorimo več kot nekoč, kar je zagotovo korak v pravo smer, ampak še vedno ne dovolj odprto. Še vedno obstaja precej strahu pred tem, kako bo okolica človeka dojemala, če prizna, da ne zmore, da je izgorel ali da potrebuje pomoč. In prav zato se mi zdi pomembno, da o duševnem zdravju govorimo enako kot o telesnem. Da ne čakamo, da nekdo pride do roba, ampak znamo težave prepoznati in o njih spregovoriti že prej. Tudi tukaj ima lahko medij pomembno vlogo – da odpira prostor za iskrene zgodbe in hkrati ponudi preverjene, strokovne informacije.

Ko govorimo o zdravju, zelo hitro pridemo tudi do življenjskega sloga. Kaj za vas pomeni živeti zdravo – in koliko vam to v resničnem življenju uspeva?

Nisem popolna, zagotovo ne. In svoj življenjski slog bi lahko še izboljšala. Zame je pomembno predvsem ravnovesje – da se dovolj gibam, poskrbim za prehrano, dovolj spim, kolikor je to ob vseh obveznostih seveda mogoče, in si vzamem tudi čas zase. Kot mama in kot nekdo, ki ima precej dinamičen po­klic, bi lagala, če bi rekla, da mi vedno uspe. Včasih je dan preprosto prekratek. Ampak mislim, da je pomembno, da se k zdravim navadam vedno znova vračamo in da ne iščemo popolnosti, ampak nekaj, kar je dolgoročno vzdržno.