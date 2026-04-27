Sarah Brightman: Namesto poleta v vesolje raje v Ljubljano

Sopranistka Sarah Brightman je svojo uspešno glasbeno kariero je pred pol stoletja začela kot disko diva, ko je spoznala legendarnega skladatelja muzikalov Andrewa Lloyda Webbra, s katerim je bila tudi poročena, je preskočila v muzikale, zdaj pa že dolgo velja za najbolje prodajano sopranistko na svetu. Malo je manjkalo, pa bi se lahko pohvalila tudi kot astronavtka.
Uvodni večer turneje vedno nosi malo drugačno energijo. Čuti se veliko pričakovanje, saj se produkcija kot celota prvič predstavi občinstvu. Seveda je lahko tudi kanček več nervoze, vendar to ni toliko trema kot navdušenje in okrepljena osredotočenost. Ko se turneja začne, vsak nastop ujame svoj ritem, vendar tisti prvi večer ostaja poseben, saj postavi ton vsemu, kar sledi. Hkrati se trudim k vsakemu koncertu pristopiti z enako mero predanosti in prisotnosti, zato se v tem pogledu vsak nastop zdi enako pomemben kot prvi.
Trenutno sem v studiu in pripravljam nov material, kar je vedno razburljiv proces. Vsako leto rada v svoje nastope vnesem nekaj svežega, zato je v programu vedno tudi element novosti. Kar zadeva nove posnetke, ti še nastajajo in veselim se, da bom več delila, ko bo pravi čas.
Sarah Brightman – A Winter Symphony, petek, 20. novembra, Dvorana Stožice, Ljubljana
To so bili res izjemni trenutki v moji karieri, vsak nastop je bil po vzdušju in razsežnosti drugačen. Poletne olimpijske igre leta 1992 so bile v zgodnejši fazi moje poti in slovesnost je bila zasnovana v bolj tradicionalnem slogu. Nasprotno pa so se poletne olimpijske igre leta 2008 zdele neverjetno ambiciozne, priložnost za Kitajsko, da svojo kulturo in umetnost predstavi na velikanskem svetovnem odru, zaradi česar je bila izkušnja veliko bolj razkošna in vizualno osupljiva. Kar zadeva šport, rada gledam nekatere discipline, zlasti tiste z izrazitim umetniškim elementom, kot sta gimnastika in umetnostno drsanje. Bolj nepričakovano pa bo verjetno za marsikoga moje navdušenje nad krlingom, ki se mi zdi hkrati intriganten in lep v svoji natančnosti. To je nekaj, kar bi rada nekoč tudi sama preizkusila.
Že od prvega trenutka, ko sem jo slišala, sem imela močan občutek, da bi lahko postala nekaj res posebnega. Še posebej sem bila prepričana, da bo čudovito delovala kot duet z Andreo Bocellijem, saj sta se najina glasova tako naravno dopolnjevala.
Ideja potovanj v vesolje me je navduševala že od otroštva, zlasti ker sem odraščala v času pristankov na Luni. Predstavljala je možnost, da dosežeš nekaj izjemnega. Čeprav sem opravila obsežna usposabljanja in bila zelo blizu tej izkušnji, imam občutek, da je bilo to potovanje na mnoge načine že izpolnjeno. To je bilo neverjetno poglavje v mojem življenju, tudi brez samega poleta.
Kar zadeva šport, rada gledam nekatere discipline, zlasti tiste z izrazitim umetniškim elementom, kot sta gimnastika in umetnostno drsanje. Bolj nepričakovano pa bo verjetno za marsikoga moje navdušenje nad krlingom, ki se mi zdi hkrati intriganten in lep v svoji natančnosti. To je nekaj, kar bi rada nekoč tudi sama preizkusila.
Takrat sem bila zelo mlada, disko je bil povsod – to je bilo izjemno živahno in veselo obdobje. Čutil se je pridih nedolžnosti in optimizma, glasba pa je bila praznovanje in energija. Danes je moj glasbeni okus še vedno precej eklektičen. Rada raziskujem širok nabor žanrov, od sodobnih izvajalcev, kot sta Goldfrapp in FKA twigs, do countryja in klasičnih del – odvisno od razpoloženja.
Še naprej redno vadim z vokalnimi pedagogi, kar je ključno. Glas, podobno kot telo, se s časom razvija, zato se morata z njim razvijati tudi tehnika in razumevanje. Menim, da sta stalno urjenje in skrbna pozornost najboljši način za varovanje in ohranjanje glasu. Ne gre toliko za upiranje spremembam, temveč za zavestno in disciplinirano prilagajanje, ki zagotavlja, da glas ostaja zdrav in izrazit.
V prihodnjih mesecih se bom predvsem posvetila snemanju, pripravam na prihajajoče nastope in odhod na Japonsko, kjer bom sodelovala pri projektu Sunset Boulevard. Kadar imam priložnost, rada uživam v mirnejših trenutkih stran od dela. Imam majhen dom v Franciji, kamor se že vrsto let vračam in kjer se lahko sprostim ter odklopim. To je mirno okolje z zelo preprostimi užitki, kot sta sprehod med oljkami in kozarec vina, ki ponudi dobrodošlo ravnovesje zahtevnim turnejam.
