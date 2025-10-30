Saša Pavlin Stošić in Domen Valič: Ravno prav všeč je idealno igralsko stanje

Kaj vse sta igralca v nekdanji uspešnici pripravljena narediti, da »rešita« predstavo? In kaj vse se mora zgoditi, da se obudijo iskrice strasti do igranja, pa tudi nekdanje ljubezni? Odgovore na ta vprašanja bosta v novi predstavi Obiski vedno zvonijo ob nepravem času iskala Saša Pavlin Stošić in Domen Valič. Ker bo v njej veliko vlogo igralo tudi zaodrje, sta Saša in Domen z nami delila anekdote iz tega prostora.

Ko so meni nazadnje obiski pozvonili ob nepravem času, sem …

Saša: Jih bila neizmerno vesela! Ker imam zaradi prenatrpanega urnika premalo časa za prijatelje, me takšna presenečenja še bolj vzradostijo.

Domen: Si ravno zaspano umival zobe. Največkrat je to poštar, ki vpraša, ali lahko pridem prevzet kakšno kazen za prehitro vožnjo.

Saša pravi: Domen je drugačen od vseh drugih igralcev, ker … Je nevarno duhovit in nikoli ne izgubi fokusa. Na odru se lahko popolnoma zanesem nanj – in to je največ, kar si lahko zaželiš pri partnerju v igri. (smeh) Domen me je nazadnje obiskal … Z najlepšim darilom – s potrpežljivostjo med vajami. To šteje več kot karkoli materialnega.

Ta komična drama ni klasična komedija Špas teatra, ker …

Domen: Gre za predstavo, ki gledalcu odkrije čudovito notranjost poklica igralca. Pokažemo, kaj se dogaja pred predstavo, med predstavo, na kaj vse smo igralci pozorni med igro in kako rešujemo predstavo, ko gre nekaj hudo narobe. Tu ni vdaje, gre za borbo do konca.

Saša: Se pod smehom skriva precej resnice o nas samih, saj je glavna nit predstave odnos, ljubezenski odnos. Gledalci se smejijo, a hkrati včasih zastanejo, ker morda prepoznajo sebe.

Predstavo Obiski vedno zvonijo ob nepravem času si je mogoče ogledati v Špas teatru. FOTO: Marko Delbello Ocepek

Zaodrje, ki ga bomo videli v predstavi, se od zaodrja pravega gledališča razlikuje po tem …

Domen: Zares se ne. V zaodrju najdemo obešalnike s kostumi, rekvizite in igralca, ki polni zrak s svojo koncentracijo in živčki.

Saša: Da tokrat ni treba skrivati kaosa – ga odigramo! Kar je osvobajajoče. V resničnem zaodrju se trudimo, da je vse urejeno. Tukaj pa pokažemo, da umetnost nastaja iz lepih, kaotičnih trenutkov.

Najhujša ali pa najbolj smešna stvar, ki se mi je zgodila v zaodrju, je …

Saša: Ko se mi je v zadnjem prizoru predstave Obiski, tik preden bi morala stopiti na oder, popolnoma raztrgal kostum in nisem imela nobene rezerve. Zato sem stopila na oder in odigrala, da tako pač mora biti, obenem pa sem mislila, da me bo kap. ​

Domen: Igral sem v nekem kulturnem domu, kjer je WC precej oddaljen od odra. Deset minut pred začetkom me še ni tiščalo, tri minute pred začetkom sem si rekel »eeeh, saj bom zdržal«, ampak ni šlo, in točno ob uri, ko sem vseeno začel lulati v prazno plastenko, ki je bila v bližini, sem zaslišal začetno glasbo, ko bi moral na oder. In verjemite mi, v temi in pod pritiskom ni zabavno lulati.

Ko je enkrat zaodrje vdrlo na oder, je bilo to videti …

Domen: Komedija zmešnjav. Kaos, katastrofa in razkritje materiala, ki je velika skrivnost. (smeh)

Saša: Kot organiziran kaos s pridihom grške tragedije in stand upa obenem. Ampak igralci znamo preživeti vse.

Domen pravi: Saša je dobra igralska partnerica, ker … Je natančna in se rada o ozadju in razlogih za vse izrečeno in storjeno prej pogovori. Kar je pomembno, ker potem vsi vemo, za kaj gre in kaj delamo, ter ni neskladij. Saša me je nazadnje obiskala … Uf ... Pred nekaj leti. Po enem žuru, ko je Ljubljana zaklenila vse bare in šla spat, smo mi pri meni doma nadal­jevali debate, ki rešujejo svet. Vse do svita, super je bilo.

Lažje je igrati ljubimca nekomu, ki ti je v resnici všeč, ker ...

Domen: Verjetno res, ker vlada drugačno vznemirjenje ob igranju, neko mehko vznemirjenje, ki ti vodi stavke. To je poseben čas, lep čas.

Saša: Kemija naredi polovico dela. Ampak po drugi strani, če ti je preveč všeč, se moraš boriti, da ne pozabiš, da igraš. Tako da … Ravno prav všeč je idealno igralsko stanje.