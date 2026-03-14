    Sašo Stare: Včasih mali presenetijo velike

    Danes na Pop TV prihaja nova družinska oddaja Mali veliki kviz, v izzive se bodo podali pari, v katerih bosta en odrasli in en otrok, nad dogajanjem bo bdel Sašo Stare. Ker bo veliko štelo to, kako dobro se par pozna med seboj, smo Saša vprašali, kako bi bilo, če bi se sam znašel na tekmovanju.
    »Morda sem pa specializiran za male projekte, ki potem 'odrastejo' in postanejo veliki,« pravi Sašo Stare. FOTO: Pop TV.
    T. R.
    14. 3. 2026 | 07:00
    4:48
    A+A-

    Kako bi na kratko opisali Mali veliki kviz?

    Kot zabavno tekmovanje za vse generacije! V vsaki oddaji se spopadeta dva para tekmovalcev, v vsakem paru sta otrok in odrasli. Ampak naj vas beseda »kviz« ne zavede, ne gre samo za znanje. Gre predvsem za to, kako dobro se poznata, koliko si zaupata in kakšno imata prostorsko orientacijo! Včasih mali presenetijo velike, včasih veliki mislijo, da vse vedo o malih … Pa se pokaže, da nimajo pojma. Skratka, dobesedno zabava za celo družino.

    S Perom bi verjetno blestela v igri ujemanja, ker se po­znava že kar dolgo. Pri spretnostnem izzivu bi bilo vse odvisno od tega, kdo bi moral biti »spreten«.

    To je že druga oddaja, ki jo vodite in se začenja z besedo mali, naključje ali ne?

    (smeh) Ne vem, morda ni čisto naključje. Morda sem pa specializiran za male projekte, ki potem »odrastejo« in postanejo veliki. (smeh) Tudi Mali šef Slovenije je počasi rasel iz sezone v sezono. Naključ­je ali ne, vsekakor sem vesel, saj oddaje z otroki vedno prinesejo iskrenost in spontanost. Je pa tudi Mali šef Slovenije že druga oddaja, ki jo vodim in ima v naslovu besedo Slovenija!

    Ja, Mali veliki kviz je že druga oddaja, v kateri bodo imeli (glavno) besedo otroci. Pravite, da radi delate z najmlajšimi.

    No, predvsem me delo z mladimi ohranja mladega! Sicer pa so otroci iskreni, spontani in brez filtra. Oni povedo točno to, kar si mislijo. In ker jim manjka cinizem odraslosti, so zelo zabavni sogovorniki!

    Dejali ste, da v oddaji ne boste iskali neznanja, kot je tudi vam ves čas govorila profesorica v šoli. Katero znanje iz šole pa vam zdaj pride najbolj prav v vašem poklicu?

    Uf, verjetno slovenščina, ker pišem scenarije in veliko govorim. Pa sociologija, ker sem veliko med ljudmi. Pa matematika, da lahko razumem komade Klemna Klemna, ki se začnejo z 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 … Ampak čisto zares mi prav pride skoraj vse, kar sem se kadar koli naučil. Slej ko prej se zgodi, da kanček znanja uporabim pri kakšni napovedi ali šali.

    »Izberem mamo, ker imajo mame to čudno sposobnost, da si zapomnijo stvari iz tvojega življenja, ki si jih ti že zdavnaj pozabil. Tako da bi nama ujemanje zagotovo šlo! Do spretnostnega izziva pa sploh ne bi prišla, ker bi moja draga mati začela kazati fotografije iz mojega otroštva in potem bi bili tam do jutri,« pove Sašo Stare. FOTO: Pop TV.
    Pravite, da v oddaji ne bo v prednosti tisti par, ki največ ve, ampak tisti, ki se najbolje pozna, zato nas zanima, kako bi bilo, če bi se vi v kvizu pomerili skupaj:

     

    - s sovoditeljem oddaje Slovenija ima talent Petrom Polesom?

    S Perom bi verjetno blestela v igri ujemanja, ker se po­znava že kar dolgo. Pri spretnostnem izzivu bi bilo vse odvisno od tega, kdo bi moral biti »spreten«. (smeh) Če bi bil to jaz, potem bi imela 50 odstotkov možnosti za zmago, če bi bil to Pero, ki je nekdanji atlet, pa bi zmagala brez pardona! (smeh)

    - s komikom, s katerim največkrat sodelujete, verjetno je to Aleš Novak?

    Z Alešem ustvarjava podkast A res, tega ne veš?, v katerem se v vsakem delu naučimo nekaj novega. In če nama v ujemalnem ali kvizovskem delu ne bi šlo dobro, potem res lahko samo spakirava mikrofone in ukineva podkast! (smeh) Skratka, mislim, da bi nama to šlo dobro. Glede spretnostnega izziva je pa tako, da bi se verjet­no preveč zafrkavala, da bi bila lahko zares učinkovita.

    - z družinskim članom po vaši izbiri?

    Izberem mamo, ker imajo mame to čudno sposobnost, da si zapomnijo stvari iz tvojega življenja, ki si jih ti že zdavnaj pozabil. Tako da bi nama ujemanje zagotovo šlo! Do spretnostnega izziva pa sploh ne bi prišla, ker bi moja draga mati začela kazati fotografije iz mojega otroštva in potem bi bili tam do jutri.

