Predstavljamo lovce novega televizijskega kviza Na lovu na Pop TV

Na slovenske zaslone prihaja nov licenčni kviz Na lovu, ki je leta 2003 nastal v Veliki Britaniji (The Chase), slovenskim gledalcem pa je bila do zdaj najbližja hrvaška različica Potjera, ki jo predvajajo od leta 2013. V kvizu, ki poteka v treh etapah, se bodo morali tekmovalci v znanju spopasti z enim od lovcev, te pa bodo zastopali Viktor Zelj, Janko Stankić in Ivan Trajkovič. Kdo od njih bo tekmovalcem najtežji nasprotnik?

Ali kdaj spremljate hrvaško različico kviza? Kateremu od hrvaških lovcev ste najbolj podobni po načinu nastopanja in odgovarjanja?

Viktor: Seveda, hrvaška različica mi je velik vir navdiha in mi je deloma tudi znova zbudila ljubezen do kvizov. Kar zadeva pristop, se trudim biti zdrava mešanica razlage odgovorov in zabave za gledalce, tako da mogoče lahko rečemo, da sem malo Deana Kotige in malo Mladena Vukorepe.

Viktor Zelj, Na lovu

Janko: Z družino od nekdaj spremljamo hrvaške kvize in tudi Potjero gledamo od samega začetka, druge različice veliko manj. Vedno mi je bil najljubši lovec Dean Kotiga in sem si najprej želel imeti podoben nastop. Ampak potem sem se odločil, da ostanem zvest sebi. Tega sem se res držal, tako da zdaj niti ne bi znal oceniti, ali sem kateremu od njih podoben v svojem nastopu. Najbolje, da si ogledate oddajo in presodite sami.

Ivan: Seveda spremljam, že od samega začetka. Ne vem, ali sem komu podoben, zagotovo pa mi je najljubši lovec Dean, rad bi se »nalezel« njegove sproščenosti pred kamerami.

Viktor Zelj »Želim biti lovec, ki je spoštovan zaradi svojega znanja in s katerim se tekmovalci pomerijo v pravem intelektualnem izzivu, ob tem pa se tudi gledalci naučijo kaj novega,« pravi 33-letni Ljub­ljančan Viktor, ki je na filozofski fakulteti magis­triral iz italijanščine in francoščine. »Če mi nekdo pove kak zanimiv podatek, moram o tem izvedeti več. Preprosto me zanima, kako stvari delujejo,« pravi Viktor, ki je strast do znanja podedoval od staršev, saj sta se v njihovi družini vedno cenili radovednost in razgledanost. Janko Stankić »Želim biti neizprosen in nepopustljiv, a hkrati pošten, spoštljiv in prijazen do tekmovalcev,« pravi Janko, 28-let­nik iz Grahovega. Mladi raziskovalec na Institutu Jožefa Stefana ima izjemen spomin, neugasljivo radovednost in žel­jo po znanju, ki jo širi z branjem, raz­iskovanjem in pogovori. Med njegovimi konjički je tudi zbirateljstvo, posebno simbolno vrednost pa imajo zanj njegovi amuleti – žepni nož z maturantskega izleta, trije kovanci za pet tolarjev ter koščka zlata in srebra, ki ga opominjata, da ima vse v življenju dve plati. Ivan Trajkovič »Rad bi bil lovec, ki zna nasmejati in razbremeniti napetost, a prav tako ne popušča. Do tistih, ki jih trema zmede, sem spodbuden, do arogantnih pa brez milosti,« pove Ivan, 34-letnik iz Slovenske Bistrice. Je vztrajen, discipliniran in fokusiran, kadar ga nekaj res zanima, a prizna, da zna biti len pri stvareh, ki ga ne pritegnejo. Nekdanji tekvondoist ima tekmovalnost v krvi. Kot vrhunski športnik je osvojil odličja na svetovnih in evropskih prvenstvih ter bil peti na olimpijskih igrah v Tokiu. Zdaj svojo zmagovalno miselnost prenaša tudi v kviz, svoje znanje pa širi z gledanjem kvizov, reševanjem križank in raziskovan­jem zanimivih tem.

Nihče se ne spozna na vsa področja enako. Katera področja imate v malem prstu in katera so tista, na katerih imajo tekmovalci največ možnosti, da vas ulovijo? Je kakšna tematika, ki ste jo pred šovom načrtno obnavljali?

Viktor: Najljubše teme so mi zagotovo šport, geografija, film, tudi zgodovina. Sem bolj družboslovno naravnan, tudi zaradi izobrazbe. Zaradi tega me tekmovalci mogoče lažje »dobijo« v kakšni naravoslovni panogi, recimo v kemiji ali fiziki, ampak se tudi tam ne dam kar tako. Obnavljal pa sem slovensko pop kulturo, predvsem glasbo in film, tam sem imel verjetno največje pomanjkljivosti.

Janko: Sam imam zelo rad vprašanja o zgodovini, pa tudi o kulturi, umetnosti in do neke mere znanosti. Precej se mučim s pop kulturo, zlasti domačo, in oboje sem malo bolj ponavljal zaradi oddaje.

Janko Stankić, Na lovu

Ivan: Nekako mi najbolj ležijo vprašanja iz športa, zgodovine, mitologije, veliko manj pa pop kultura in umetnost. Kar se tiče nekih klasik – to mi še gre, moderne stvari pa veliko manj. Pred in tudi med snemanjem sem se ogromno naučil o slovenski glasbi in filmu, ker sem imel pred tem tu veliko luknjo v znanju.

Ivan Trajkovič, Na lovu

Ko smo Morano Zibar za Vikend vprašali, kako je postala lovka v hrvaški različici kviza, je povedala, da je pred tem kot tekmovalka sodelovala na vseh mogočih kvizih, kot so Milijonar, Najšibkejši člen, prvič celo v legendarni Kvizko­teki. Kaj je bil razlog, da ste se vi odločili postati lovec?

Viktor: Iskreno, priložnost postati lovec se mi je ponudila precej spontano, saj tega nisem ravno načrtoval. Nasploh sem v življenju zagovornik tega, da se je treba kdaj vreči iz cone udobja in preizkusiti nekaj novega. Sem pa tudi sodeloval v Milijonarju in Jokerju, tako da so mi te izkušnje zagotovo v pomoč.

Janko: Sam sem sicer tudi nastopil v nekaterih televizijskih kvizih, ampak sem se za sodelovanje v Lovu odločil predvsem zaradi všečnosti hrvaške različice.

Ivan: Sam sem se udeležil dveh televizijskih kvizov. V Milijonarju sem nastopil pred šestimi leti in lani v Jokerju, kjer sem tudi osvojil glavno nagrado. Čez nekaj mesecev me je kontaktirala ekipa Pop TV in me vprašala, ali bi bil pripravljen sodelovati. Kot velik ljubitelj hrvaškega kviza sem takoj vedel, da želim biti del oddaje, po uspešno opravljenih pogovorih in avdicijah pa mi je pripadla čast, da sem postal eden od treh lovcev.

O ozadju kviza Kakšna vprašanja bodo v kvizu? Vprašanja bodo zanimiva za vse generacije, tako za kvizoljubce kot za gledalce, ki se s kvizi znotraj tega formata še niso srečali. Vprašanja so v izziv in imajo hkrati namen, da nas naučijo kaj novega. Glede zahtevnosti se držimo preverjenega in predpisanega algoritma, pri čemer so zahtevna in manj zahtevna vprašanja enakomerno porazdeljena, koliko pa tekmovalcu ali lovcu ustrezajo, je odvisno od subjektivnega pogleda in njunega znanja. Med vprašanji jih je kar nekaj vezanih tudi na slovenski prostor, so pa vse tematike enakomerno zastopane. Kdo sestavlja vprašanja? Vprašanja sestavlja naša produkcijska ekipa v sodelovanju z mladim Timonom Grabovcem, ki ima številne izkuš­nje z različnimi kvizi. Med drugim je v času korone pripravljal spletne kvize, kot igralec in avtor vprašanj je sodeloval tudi na številnih pub kvizih. Timon je neodvisni sodelavec, ki med snemanjem nastopa tudi v vlogi sodnika in poskrbi, da igra poteka po pravilih, nemoteno ter pošteno do tekmovalcev in tudi do lovca. Kolikšen bo znesek za pravilni odgovor v hitri minuti? Vsak pravilni odgovor v hitri minuti bo vreden 500 evrov.

Pomerili se boste z najrazličnejšimi nasprotniki. S kakšnimi tekmovalci se najraje spopadate in za katere lastnosti je najbolje, da jih tekmovalec za spopad z vami nima?

Viktor: Najraje se spopadam z nekom, ki se veseli samega nastopa in izziva. Posebno s tistimi, ki so odločeni, da bodo izbrali višjo ponudbo. Poleg tega je vedno super imeti nasproti sebe tekmovalca s pozitivno energijo, ki je pripravljen tudi za kakšen hec med samim nastopom.

Janko: Nimam pretirano specifičnih meril za tekmovalce. Vsakdo, ki pride, je dobrodošel. Vseeno pa mogoče nerad vidim, da se želi kdo prebiti do zmage po liniji najmanjšega odpora in na račun drugih, torej z nižjim zneskom in pasivnostjo v zaključnem pregonu.

Ivan: Najraje se spopadam s prijetnimi ljudmi, ki imajo veliko znanja. Tako je cela oddaja vrhunska in tudi zaključni spopad je potem res užitek spremljati, tako v studiu kot pred ekrani. Najmanj rad pa se pomerim z ljudmi, ki imajo predvsem ogromno sreče in na vprašanja z ABC-odgovori redno pravilno odgovorijo, tudi če ne poznajo odgovora. To me malo frustrira, ampak to je še ena od stvari, ki naredijo ta kviz toliko bolj zanimiv od drugih.