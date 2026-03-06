  • Delo mediji d.o.o.
    Vikend

    She Rocks: Nuša, Tina, Katarina, Gaja in Leyre si bodo rože dale same

    Na koncertnem spektaklu She Rocks bo nastopilo 12 pevk, ki bodo občinstvo zabavale z zimzelenimi rockovskimi skladbami.
    Na koncertu She Rocks bo nastopilo 12 slovenskih pevk FOTO Marko Delbello Ocepek
    Galerija
    Na koncertu She Rocks bo nastopilo 12 slovenskih pevk FOTO Marko Delbello Ocepek
    Robi Loboda
    6. 3. 2026 | 08:00
    8:26
    A+A-

    Na odru Odiseje bodo rockale Alya, Anja Rupel, Aleksandra Josić, Neisha, Astrid Kljun, Tinkara Kovač, Jana Šušteršič, Tina Marinšek, Katarina Samobor, Gaja Prestor, Leyre in Nuša Derenda. Gaja, Leyre ter nekdanja in sedanja tabujevka, Tina in Katarina, so se razgovorile skupaj, Nuša pa je na vprašanja odgovarjala posebej.

     

    Verjetno bo od letos prav nastop v Odiseji tisti dan žena, ki ga ne boste nikoli pozabile. Kakšne spomine imate sicer na 8. marec?

    Gaja: Spomnim se, da ko sem še živela doma, je oče mami, sestrici in meni vedno prinesel šopek rož. Zelo lepo je bilo, ko se je takole spomnil na nas. Zdaj pa mi jih malo težje pošlje v Ljubljano. (smeh)

    Katarina: Tudi jaz imam zelo podobne spomine. Tudi moj oči je vsem ženskam v svojem življenju podaril rožico, največkrat nageljček.

    Leyre: Očitno imamo vse dokaj podobno zgodbico. Tudi pri nas so bile seveda rožice, ki nama jih je z mamico podaril očim. (se obrne proti Tini) Kaj pa ti, Tina?

    Tina: Jaz pa sem si šla kar sama rože kupit (vse prasnejo v smeh), ker mi jih nihče ni prinesel. Tako da upam, da jih letos dobim.

    She Rocks, sobota, 7. marca, Odiseja, Ljubljana

    Katarina: (drugim) Kaj pa, če si letos kar same nabavimo rože?

    Leyre: Ja, pa drugim prijateljicam.

    Tina: Saj jaz to ponavadi tudi počnem in drugim puncam kupujem rože. (Vse skupaj začnejo prepevati »I can buy myself flowers« iz skladbe Flowers Miley Cyrus.)

    Kako ponavadi preživite dan po tako pomembnem in napornem nastopu, kot bo v soboto? Je to bolj počivanje in celo­dnevno nabiranje energije ali adrenalin še ne popusti in je dan potem še bolj energičen?

    Gaja: Ponavadi si privoščim spa in grem v savno. Tako skoraj vsako nedeljo skrbim zase. In tudi ta nedelja bo takšna.

    Leyre: Jaz bi morala imeti v nedeljo še en koncert, a sem ga odpovedala in bom šla namesto tega kar na masažo in spat. (smeh)

    Tina: Jaz pa grem v nedeljo še malo prepevat. (smeh) Sicer za prijatelje, tako da vem, da bo super. Drugače je ob nedeljah v navadi spanje, dokler se da, dokler ne zadiši goveja župica. Takrat se privlečem iz postelje, dotlej pa sem bolj kot rastlinica.

    Katarina: Takrat se počutiš, kot da bi bil zmačkan, le da brez moralnega mačka. (smeh) Meni se dogaja, da želim iti po koncertu spat ob normalni uri, če to takrat obstaja, ampak me adrenalin drži tako močno, da ne spim dobro, in potem vso nedeljo hiberniram, če mi le čas dopušča.

    Tina: Ja, to je definicija. Dokler ne popusti adrenalin, traja. In potem hiberniraš.

    She Rocks FOTO FOTO Daniel Novaković/STA
    She Rocks FOTO FOTO Daniel Novaković/STA

    Če smo že pri energiji, minilo bo četrt stoletja od Nušine Energy. Leyre in Katarine takrat še ni bilo, Gaja je upihnila prvo svečko … Kako se spomnite, če se, tiste Eme in Pesmi Evrovizije z Nušino Energy?

    Gaja: Ja, jaz sem imela eno leto, tako da se seveda ne spomnim, ampak sem pozneje kot velika ljubiteljica Pesmi Evrovizije po­gledala posnetke in to mi je – kar sem ravno prej razlagala Nuši – eden najljubših nastopov, izvedb in skladb, ki jih je Slovenija kdaj poslala na Evrovizijo.

    Tina: Res! Tudi zdaj, ko sem Nušo spoznala, je res taka bombica (vse prikimajo). Vedno je videti enako stara, tako da je komad Energy njena definicija. Ona pooseblja ta komad.

    Leyre: Nuša, »we love you«. (smeh)

    Prepevale boste tudi klasike iz svetovne rock zakladnice. Katera rock klasika, ki jo bo slišati v soboto, je vam najbolj pri srcu in katero bi si želele prepevati, pa je ne bo na repertoarju?

    Gaja: Meni je najljubši komad na programu prav ta, ki ga bom pela in mi je pisan na kožo. Zombie skupine Cranberries.

    Katarina: Moj odgovor bo bolj beden in bom rekla, da so mi vsi komadi, ki so na repertoar­ju, hudi, tako da ne morem izbrati enega. Bi si pa želela kdaj prepevati – morda to ni za ta projekt – kaj od Pearl Jam, grunge ali hard rock.

    Leyre: Zelo se veselim Paradise City skupine Guns N' Roses in ta nastop komaj čakam. Pogrešam morda kakšno Tino Turner (vse takoj prikimajo). Sem pa dobila Jamesa Browna, kar je tudi super!

    Tina: Meni pridejo na misel The Doors ali Nirvana, kakšne konkretne skladbe pa se trenutno ne spomnim.

    Nuša Derenda FOTO Daniel Novaković/STA
    Nuša Derenda FOTO Daniel Novaković/STA

    Nuša Derenda

    O dnevu žena

    Nimam ravno v spominu, da bi dan žena kaj veliko praznovala ali da bi dobivala kakšna darila in presenečenja. Spomnim se bolj otroških let, ko smo za 8. marec mamicam napisali kakšno pes­mico in prinesli rožice. No, potem je prišel še materinski dan … Pozneje tega nisem posebej praznovala, ampak skozi življenje sem vedno vse leto iskala sebe kot žensko in iskala v sebi tisto, kar je najboljšega. In tega se moramo ženske zavedati – same sebe in svoje vrednosti. To je največje darilo, ki si ga lahko dam sama sebi.

    O dnevu po koncertu

    Uh, to je pa zelo odvisno, kako se konča in kaj se dogaja po koncertu. (smeh) Načeloma sem bolj jutranji tip človeka in se ponavadi zelo zgodaj zbudim. Tudi kadar grem spat zelo pozno. Takrat pač spim le tri ure. Če je to s sobote na nedeljo, sem velikokrat jaz tista, ki povabim na kosilo ožjo družino in sorodnike. In takrat me adrenalin še vedno drži. Popusti šele naslednji dan popoldne.

    O nastopu na Pesmi Evrovizije

    Joj, zelo veliko sem že povedala. Od takrat je minilo 25 let in čisto vsako leto se kdo spomni name in Energy ali imam o tem kakšen intervju. Mislim, da bi znali kaj novega povedati tisti, ki so bili z mano v Københavnu. Tam so bili Andrej Karoli, Ivo Umek in Alek­sander Radić s televizije, tam so bili še mnogi drugi novinarji. Verjetno bi povedali zgodbico o tem, kako so vsi mislili, da že spim, ampak seveda nisem. V hotelu sem šla na neko zabavo in sem tam prepevala z nekim bendom. Ali kako smo na slovenskem večeru žurali do jutra. (smeh) Ampak takrat sem imela veliko energije, tako da sem vse oddelala, kot je bilo treba. Ta pesem še vedno živi tudi med evropskimi ljubitelji Evrosonga in me še vedno vabijo na nastope, včasih tudi dvakrat na leto, kar je največje darilo. Da pa bi takrat gradila kakšno kariero v Evropi, me ni zanimalo, saj sem imela dva majhna otroka, tako da sem se usmerila na slovensko sceno.

    Nuša: Če bi jaz živela ali delovala z ljudmi, ki igrajo rock glasbo, bi verjetno tudi jaz prepevala rock. (smeh) Ampak jaz pravim, da je rock'n'roll tudi v drugih žanrih. Najbolj pomembno je, da je tu energija!

    O najljubši rock skladbi

    Tega repertoarja je kar veliko, ampak jaz sem se vedno vrtela v krogih, kjer se ni igralo rock glasbe, čeprav sem po duši kar rockerica in bi si morda želela. Če bi živela ali delovala z ljudmi, ki igrajo rock glasbo, bi verjetno tudi jaz prepevala rock. (smeh) Ampak jaz pravim, da je rock'n'roll tudi v drugih žanrih. Najbolj pomembno je, da je tu energija! Tako da sem vesela, da s Tinkaro v duetu pojeva Here I Go Again, in sem se malo poglobila v Whitesnake in mi je vedno bolj všeč, zato jo bom morda prepevala tudi s svojim bendom.

    vikend

