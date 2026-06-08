Steven Spielberg: Prvi z več kot 10 milijardami

0

Oskarjev je dobil njegov film Barva škrlata (1985), ki je imel kar 11 nominacij.

1

Je prvi režiser, čigar filmi so navrgli več kot 10 milijard dolarjev zaslužka.

2

Ima dva oskarja za režijo: za Schindlerjev seznam (1993) in Reševanje vojaka Ryana (1998).

3

Ima tri mlajše sestre, kar je prikazal tudi v precej avtobiografskem filmu Fablemanovi (2002).

4

Režiral je štiri filme iz franšize Indiana Jones, prvega leta 1981 in zadnjega 2008.

5

Posnel je pet filmov, v katerih se pojavijo vesoljci, prvi je bil Bližnja srečanje tretje vrste (1977).

10

oskarjev sta v eni sezoni (1994) osvojila dva njegova filma: Schindlerjev seznam in Jurski park.

20

Toliko strani je imelo pismo, ki mu ga je poslala zaskrbljena Nasa in ga poskušala prepričati, naj ne posname filma Bližnja srečanja tretje vrste.

Dan razkritja Meteorologinja Margaret Fairchild (Emily Blunt) med nenavadnimi atmosferskimi pojavi odkrije vzorce, ki nakazujejo prisotnost nečesa neznanega. Hkrati se strokovnjak za kibernetsko varnost Daniel Kellner (Josh O'Connor) dokoplje do informacij o dolgo prikrivanih skrivnostih, povezanih z nezemeljsko inteligenco. Njuni poti se prepleteta v času, ko vlade, korporacije in mediji poskušajo nadzorovati razkritje resnice.

22

Postal je 22. človek, ki je dobil naziv EGOT, kar pomeni, da je osvojil emmyja, grammyja, oskarja in tonyja.

33

oskarjev so osvojili njegovi filmi.

35

Dan razkritja je njegov 35. celovečerni film.

40

Ko je bil star 13, je posnel 40-minutni vojni film Escape to Nowhere, v katerem so igrali njegovi sošolci in je dobil državno nagrado.

50

Lani je njegov kultni film Žrelo, s katerim je lastnoročno ustvaril pojem poletne kino uspešnice, praznoval 50 let.

80

Decembra letos bo Spielberg praznoval 80. rojstni dan.

100

Žrelo je bil tudi prvi film, ki je na kino blagajnah presegel 100 milijonov dolarjev, in to v samo 38 dneh.