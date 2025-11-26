Stranger Things: Čudaška in grozljiva osemdeseta

Prvi zvoki elektronske glasbe v uvodni špici dajo vedeti, da smo v osemdesetih in da se bo zgodilo nekaj srhljivega, nekaj, kar ni s tega sveta. Tako jasno sporočilo vsebine že s špico je uspelo samo še Dosjejem X, Igri prestolov in Zvezdnim stezam. No, ključna je tudi zgodba o skupini mulcev, vladnih zarotah, prehodu v demonski svet in zelo posebni deklici s telekinetičnimi sposobnostmi.

Stephen King Avtorja serije sta brata Matt in Ross Duf­fer, ki sta, preden sta se lotila Stranger Things, želela prirediti roman Stephena Kinga Tisto. Čeprav brez večjih izkušenj, jima je uspelo priti do studia, a tam so ju zavrnili. Pozneje je Tisto posnel Andy Muschietti (tudi avtor aktualne serije Tisto: Dobrodošli v Derry), Dufferja pa sta v svojo serijo vnesla kopico elementov iz tega Kingovega romana, a jih je vseeno naredila sveže.

Vse se je začelo z igro Temnice in zmaji. Štirje fantje, Mike, Lucas, Dustin in Will, znani kot Družba, se zabavajo s fantazijsko igro igranja vlog, in ko se že skoraj prebijejo naprej, jih ustavi pošastni Demagorgon in igre je konec. A le kako uro pozneje se izkaže, da je to prav­ljično bitje odlična metafora za stvor, ki se je prebil iz druge dimenzije in med nočno pot­jo domov napadel ter ugrabil enega od njih, Willa.

FOTO: Netflix

Zvezdniki V prvi sezoni je imela serija samo eno skrbno izbrano zvezdnico, Wynono Ryder v vlogi Joyce. Ta vloga ji je pomagala pri vrnitvi na velika platna, še bolj pa se je proslavil David Harbour kot šerif Jim. Od takrat je postal Hellboy, morilski božiček v Nasilni noči in eden od Maščevalcev. Še večji prodor je uspel Millie Bobby Brown, ki smo jo videli še v filmih o Godzilli in kot sestro Sherlocka Holmesa Enolo, poleg tega je obogatela z lastno modno kolekcijo.

Starši niso problem

Preostali trije se po mušketirsko lotijo iskalne akcije, vendar ga ne najdejo, naletijo pa v gozdu na vrstnico, ki je pobegnila iz znanstvene ustanove, kjer so na njej delali poskuse. Ti poskusi so prebili mejo med dimenzijami in družba kmalu ugotovi, da bo reševanje prijatelja težavna pustolovščina. Sploh, ker morajo zraven še loviti ravnotežje med šolo, brati in sestrami ter soočanjem z lokalnimi nasilneži. No, vsaj starši niso problem, pojavijo se le vsake toliko, ko se sprašujejo, kam so izginili njihovi otroci s svojimi kolesi in voki-tokiji.

Nekateri odrasli so sicer bolj aktivni. Willova mama Joyce se obsesivno loti iskanja ob pomoči šerifa Jima, s katerim sta nekoč v preteklosti imela razmerje, v akciji vse bolj sodelujejo tudi Willov brat Jonathan, Mikova starejša sestra Nancy in njen fant Steve, ki se med trajanjem serije prelevi iz največjega kretena v enega najbolj priljubljenih in zabavnih junakov.

Pravica za Barb V drugi epizodi serije Demagorgon ugrabi Nancyjino najboljšo prijateljico Barb. Samosvoje in jezikavo dekle, ki ga je upodobila Shannon Purser, je postalo priljubljen lik, in čeprav so Barb uradno razglasili za pokojno, mnogi oboževalci še zmeraj upajo, da se bo na neki način vrnila.

Vzrok vseh čudaških stvari je raziskovalni laboratorij Hawkins National Laboratory v bližini mesta, kjer izvajajo posebne poskuse na otrocih s telekinetičnimi sposobnostmi. Eden teh otrok, deklica, znana kot Eleven oziroma Enajst, med poskusom prebije pregrado v drugo dimenzijo in skozi odprtino se prikaže plenilska pošast, prej omenjeni Demagorgon. V naslednjih sezonah spoznamo še Odiralca uma, demonske pse in netopirje ter na koncu tudi Vecno, glavnega zlobca narobe obrnjenega sveta druge dimenzije.

Kje smo?

Četrta sezona je imela epski obseg s hkratnim dogajanjem na več koncih sveta in kakopak v več dimenzijah. Kljub junaškemu boju vseh protagonistov proti Vecni in silam zla – tudi z močjo Metallice – so zaključne scene pokazale, da se njihovi apokaliptični strahovi udejanjajo, in zadnji kadri so s srhljivo sceno nastavili visoka in napeta pričakovanja za finale.

FOTO: Netflix

Tako bomo prihodnjo sredo, skoraj devet let in pol po premieri prve epizode, končno dočakali zaključek. Oziroma vsaj začetek zaključka. Netflix, ki je znan po tem, da ponudi celotne sezone naenkrat, bo tokrat (vnovič) naredil izjemo. V sredo namreč dobimo prve štiri epizode, nato na božični dan sledijo naslednje tri in na silvestrovo še finale. Slednji bo pravzaprav skoraj dveurni film, ki bo zaokrožil to epsko zgodbo mladih najstnikov, ki so medtem že odrasli. In to dobesedno: Finn Wolfhard, ki igra Mika, je letos režiral celovečerni film, medtem ko se je Millie Bobby Brown nedavno poročila in posvojila otroka.