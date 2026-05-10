    Suzana Kozel: Televizijski posel je posebno krut do žensk

    Kmalu na Planet TV prihaja sobotna popoldanska oddaja Vitalno, v kateri se bo voditeljica Suzana Kozel z zdravniki, lepotnimi kirurgi, znanstveniki, zeliščarji in drugimi strokovnjaki pogovarjala o zdravstvenih tegobah, ki pestijo Slovence.
    »Smo novinarke starega kova, pripravljale bomo zgodbe, ki ljudi zanimajo, zato sprejemamo tudi pobude gledalcev. Lepotni posegi, fenomen dolgoživosti, alternativne prakse so le nekatere teme, ki se jih bomo dotaknile. Na življenje bomo pogledale z različnih zornih kotov – ne samo s fizičnega,« pravi Suzana Kozel.
    Teja Roglič
    10. 5. 2026 | 07:00
    »Ljudje še nikoli v zgodovini niso toliko časa in denarja namenili svojemu videzu in dobremu počutju,« so besede, s katerimi med drugim napovedujete oddajo. In imate prav. Toda koliko časa in denarja je ravno prav? Poznamo denimo primer Bryana Johnsona, ki zapravi neznanske količine denarja, da bi ustavil staranje oziroma se celo pomladil. Lahko to postane tudi obsedenost?

    Imam občutek, da živimo v svetu, kjer se vrednost človeka meri po njegovem delu in uspešnosti – če je še lep, je to dodaten plus. Primerjanje z drugimi pa je del človeške narave. In če sem sama kot najstnica oboževala dekleta, ki so krasila naslovnice najbolj priljubljenih mesečnih revij, nas danes na družabnih omrežjih dnevno bombardirajo s podobami popolnih, popravljenih in s filtri obdelanih posameznikov. Želela bi, da bi videli lepoto v različnosti naših obrazov in teles. Tudi moške in ženske podobe, ustvarjene z umetno inteligenco, ustvarjajo in postavljajo lepotne standarde. In vse našteto, pa če se še tako trudimo in upiramo, vpliva na to, kako se vidimo v ogledalu. V novi televizijski oddaji Vitalno zato želimo govoriti brez filtrov, na klasičen novinarski način raziskati določene lepot­ne trende ter gostiti strokovnjake in znanstvenike, ki so raziskavam na področju zdravja posvetili svoje življenje.

    Že pred leti sem se navdušila nad zgodbo o otoku nekje v Italiji, na katerem živi največ stoletnikov. Znanstveniki so dlje časa ugotavljali, kaj je tisto, kar jim daje življenjsko energijo, in ugotovili, da je ključ v komunikativnosti. In res, vse hiše tam imajo vhod obrnjen na trg, kar pomeni, da so ljudje primorani spregovoriti besedo ali dve s sosedi. 

    Se pa verjetno z vprašanjem, koliko časa in denarja nameniti svojemu zdravju in lepoti, ukvarjate tudi sami. Kako najdete pravi odgovor?

    Že več kot dve desetletji delam na televiziji, kjer je videz zelo pomemben, a sem glede svoje podobe na zelo real­nih tleh. Z leti opažam, da je televizijski posel posebno krut do žensk, kamera pa neizprosna do gub in manjših nepravilnosti. Moč pri soočanju s svojimi zunanjim videzom najdem v materinstvu. Sploh med nosečnostjo, ko je v meni raslo novo življenje, sem pozorno opazovala svoje telo in njegovo spreminjanje – ne nujno v želeno smer –, ampak takrat sem ga začela bolj spoštovati in nanj gledati v popolnoma drugi luči.

    Odgovor na vprašanje, kako živeti dlje in predvsem dlje živeti bolje, je navadno dokaj preprost, to nam kažejo t. i. modre cone sveta, torej območja z največ stolet­niki. Treba je jesti čim manj predelane hrane, ohraniti radovednost, se družiti z ljudmi … Koliko ste raziskovali te teme in kakšno je vaše mnenje?

    Ni univerzalnega recepta za dolgo, predvsem pa kakovostno in zdravo življenje. Včasih se mi zdi, da ima prste vmes tudi kanček sreče. Že pred leti sem se navdušila nad zgodbo o otoku nekje v Italiji, na katerem živi največ stoletnikov. Znanstveniki so dlje časa ugotavljali, kaj je tisto, kar jim daje življenjsko energijo, in ugotovili, da je ključ v komunikativnosti. In res, vse hiše tam imajo vhod obrnjen na trg, kar pomeni, da so ljudje primorani spregovoriti besedo ali dve s sosedi. Ta zgodba me še danes navdihuje, zato pogosto nagovorim naključnega prodajalca v trgovini, uslužbenko na pošti in nekaj stavkov izmenjam z natakarjem. Še posebej klepetava sem na dopustu, zato me doma kličejo kar »pričalica«, ker se ne znam odlepiti od pogovora – pa četudi z neznancem (smeh).

    »Vem, da je splet poln različnih zdravstvenih in lepotnih nasvetov, mi pa želimo izluščiti informacije, ki bodo ljudem koristile in jih spodbudile k majhnim korakom, ki prinašajo boljše počutje. To je bistvo, tisti, ki je kdaj živel v bolečini, ve, kakšno je olajšanje, ko mine. In vsi težimo k temu, da se v telesu dobro počutimo. To je vendarle naš dom,« pravi Suzana Kozel. FOTO: Planet TV. 

    Kdo bodo gostje v oddaji? Lahko poveste kako konkretno ime?

    Veselim se pogovorov z zdravniki, znanstveniki, zeliščarji, naturopati in številnimi drugimi posamezniki, za katere bomo z ekipo presodili, da nam lahko odstrejo skrivnosti zdravja in lepote. Med prvimi bo gostja recimo hči najbolj znanega zeliščarja pri nas. Poučila nas bo o zakladnici narave, ki leži pred našim pragom, le opaziti je treba spet vse blagodejne rožice in rastline. Vem, da je splet poln različnih zdravstvenih in lepotnih nasvetov, mi pa želimo izluščiti informacije, ki bodo ljudem koristile in jih spodbudile k majhnim korakom, ki prinašajo boljše počutje. To je bistvo, tisti, ki je kdaj živel v bolečini, ve, kakšno je olajšanje, ko mine. In vsi težimo k temu, da se v telesu dobro počutimo. To je vendarle naš dom.

    Pravite, da boste govorili o zdravstvenih tegobah, ki pestijo Slovence. Katere so to? Smo glede česa posebni?

    Bolezen ne pride čez noč, piše v knjigi ginekologinje Christiane Northrup z naslovom Brezčasne boginje. Fantastična knjiga, ki jo priporočam v branje, saj ponuja številne dobronamerne nasvete, ki ohranjajo človeka v najboljši formi. Sama imam dve – ena je na moji knjižni polici, druga kroži med prijatel­jicami. Tudi v novi sobotni oddaji, ki bo na sporedu ob 18.25, takoj po osrednji informativni oddaji, ne bomo govorili samo o tegobah, ki nas pestijo, ampak bomo s strokovnjaki poskušali najti tudi rešitve, predvsem pa bomo govorili o preventivi – kako preprečiti, da določenih bolečin sploh ne bi bilo. Trudili se bomo dodati še kakšno zabavno anekdoto in sledili pregovoru »smeh je pol zdravja«. Nič ne škodi, če se več smejimo. Slovence pa, na splošno, pestijo predvsem bolezni, ki jih prineseta starost in življenjski slog, zato si želimo v oddaji pokazati, da lahko živimo bolj kakovostno, če začnemo uživati v naravnih danostih naše države, s polnimi pljuči dihati razmeroma čist zrak, ceniti domačo hrano, saj je to osnova za kakovostno življenje.

    Boste tudi posvarili pred določenimi trendi? Katerimi?

    Vsekakor. Ožja ekipa, ki jo sestavljata izkušeni novinarki Meta Černe in Maruša Novosel, zgodbe črpa iz lastnih izkušenj ter posluša okolico. Ja, ušesa imamo našpičena, kamor koli gremo. (smeh) Smo novinarke starega kova, pripravljale bomo zgodbe, ki ljudi zanimajo, zato sprejemamo tudi pobude gledalcev. Lepotni posegi, fenomen dolgoživosti, alternativne prakse so le nekatere teme, ki se jih bomo dotaknile. Na življenje bomo pogledale z različnih zornih kotov – ne samo s fizičnega. Brez skrbi, govorili bomo tudi o temah, ki bodo pritegnile moško populacijo. (smeh)

    Pozabljamo, da imajo naši starši, babice in dedki, veliko znanja, ki nam ga lahko predajo, da bi nam bilo lažje, a se mi raje obrnemo po odgovore na splet.

    »V prihodnosti me vsekakor vleče v studio, a me bolj kot novice privlačijo drugačne, bolj pozitivne, življenjske in navdihujoče zgodbe ljudi, ki lahko skozi pogovor marsikatero modrost predajo tudi gledalcem,« ste dejali, ko sva govorili pred šestimi leti. Kje pa se vidite zdaj in v prihodnje?

    Še vedno me zanimajo človeške zgodbe. Pokojna babica mi je velikokrat pripovedovala o svojem življenju, izkušnjah, izzivih in no­tranji moči, ki jo je v življenju gnala naprej, in večkrat sem si rekla, oh, da bi te zgodbe zapisala. Ni mi uspelo. Pozabljamo, da imajo naši starši, babice in dedki veliko znanja, ki nam ga lahko predajo, da bi nam bilo lažje, a se mi raje obrnemo po odgovore na splet. Recimo, pred volitvami sem delala zelo prijeten projekt, v katerem sem z našimi politiki klepetala o vsakdanu z željo, da bi prišla v ospredje tudi njihova osebnost. To je bilo zelo lepo sprejeto med gledalci. Recimo z Janezom Janšo sva klepetala med plezanjem v steni, čeprav se strašno bojim višine, Zoran Stevanović mi je med tekom zaupal, da vstaja ob petih zjutraj, Miha Kordiš pa je ob svoji psički pokazal svojo nežno plat. Kot voditel­jica informativne oddaje Planet18 poskušam še tako grozne in slabe novice narediti bolj mehke, ne morem reči prijazne, ker to niso, a vendarle, včasih si je dobro reči, da vendarle ni vse tako grozno in napačno ter da smo lahko zadovoljni s tem, kar imamo.

    Kar nekaj časa ste vodili oddajo Jutro na Planetu, ki je zdaj ni več. Tudi nas so bralci spraševali, kaj je z njo. Se bo vrnila?

    Jutranja oddaja se je po več kot štirih letih z januarjem poslovila z malih zaslonov. To je bil krasen projekt, cela ekipa je rasla in zorela z njim. Na terenu opažam, da se je Jutro na Planetu ljudem vtisnilo v srca, in lepo je slišati, da nam je uspelo odpirati teme, ki so ljudi nagovorile. Oddaja je tudi mene močno osebnostno pregnetla in hvaležna sem, ker sem imela vsako jutro možnost ustvarjati dvourni program, v katerem smo gostili vse – od estrade, zdravnikov do politike. Vse to bo za vedno ostalo del televizijskega arhiva.

    Vitalno

    od sobote, 16. maja,

    Planet TV ob 18.25

    Kaj sami vsak dan naredite za vitalnost? So to majhni koraki, ki se seštevajo, ali veliki podvigi?

    Uf, že dolgo si ne zadajam velikih korakov, ker jih ne uresničim, temu pa sledi slaba vest. Dnevno prisegam na miselno higieno, zato poskušam redno meditirati pred spanjem. Največ notranjega miru in ravnovesja pa najdem med sprehodom po gozdu, ki je v tem spomladanskem času balzam za dušo. Včasih pa se tudi pocrkljam – prihaja obdobje sladoleda in pistaciji, ki je moj najljubši okus, se težko uprem. (smeh)

    Kateri stvari v življenju za svoje dobro počutje rečete absolutno DA in kateri absolutno NE?

    Spanje je zagotovo ena od prioritet, saj brez počitka težko funkcioniram, zato je moj absolutni DA, ko je v igri popoldanski spanec za vikend. Pa tudi druženje z ljudmi, ki so mi dragi, me podpirajo, bodrijo in nasmejijo, je nekaj, kar mi veliko pomeni. Zelo labilna pa sem pri prehranskih pregrehah – čeprav vem, da bi bilo treba reči NE, je žal še vedno prevečkrat DA. Tolažim se, da se učimo iz napak.

