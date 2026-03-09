Svit Stefanija bo morilec Metod

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Na TVS prihaja psihološka drama z naslovom Pošast za železno zaveso, ki bo gledalce popeljala v temačno zgodbo, navdihnjeno z resničnimi dogodki iz časa Jugoslavije. V središču šestdelne zgodbe je Metod, čigar življenjska pot se postopoma prevesi v vse temnejšo spiralo nasilja in zločina. Glavno vlogo je odigral Svit Stefanija, ki ga dobro poznamo iz serije Nemirna kri.
Najprej sem dobil vlogo Metoda. Pomisleke sem imel predvsem glede tega, ali sem pripravljen, da me ljudje na cesti kličejo Metod. (smeh) Zdi se mi res super, da sem lahko hkrati razvijal dve tako različni vlogi, saj se to zgodi res redko, hkrati pa sem si želel obe čim bolje interpretirati.
Začelo se je z Nemirno krvjo, potem sem šel za skoraj tri tedne snemat Pošast za železno zaveso, ko smo končali, pa sem se vrnil na snemanje Nemirne krvi. Preklapljanje med vlogama mi presenetljivo ni povzročalo težav.
Res je ogromno ljudi, ki imajo o tistih dogodkih kakšno zgodbo. Tudi sam sem jih spoznal veliko, ki so mi povedali, da so na primer z njim hodili v osnovno šolo. Je pa zanimivo, da se te zgodbe pogosto precej razlikujejo, tako da na koncu težko veš, kaj je res.
V otroških letih ga igra Julijan Pop-Tasič. Jaz vlogo prevzamem, ko je Metod že malo starejši, in jo potem peljem do konca. Zdi se mi dobro, da je v serijo zajeto tudi njegovo zgodnje obdobje, saj se je takrat oblikovala njegova osebnost, ki je vplivala na poznejše dogodke v njegovem življenju.
V začetni fazi sem veliko raziskoval na to temo. Gledal sem dokumentarce, filme in serije o serijskih morilcih in poskušal nekako razumeti motive, ki jih privedejo do takšnih dejanj. Hitro sem ugotovil, da me čaka zelo težka naloga. Ves čas pa sta me seveda vodila scenarij in režiserjeva vizija.
V seriji bomo spoznali Metoda Štrbca, ki temelji na resnični osebi. Je kompleksna osebnost, ki navzven deluje popolnoma običajno. Poudarek bo na njegovi psihi in družbi, ki ga privede do grozljivih dejanj.
S Tomažem sva lepo sodelovala. Hitro sva vzpostavila iskren odnos, ki nama je pomagal, da sva skupaj raziskovala scenarij in lik ter si tudi povedala, kadar se s čim nisva strinjala. Z njim je bilo super sodelovati.
Predvsem je poudarek serije na atmosferi, notranjih procesih in psihološki napetosti. Prizori nasilja niso posneti z namenom, da bi gledalce šokirali, ampak da bi pokazali resnost in posledice dejanj.
Odvisno je, kako je zgodba podana. Fokus serije nikakor ni, da bi z nasiljem ali brutalnostjo šokirala občinstvo, sploh pa ne, da bi glorificirala takšna dejanja. Cilj je razumevanje psihologije in družbenega konteksta, ki nekoga privede do takšnih dejanj. Mislim, da se mora tudi neprijetnim zgodbam dati prostor.
Pravkar smo v Anton Podbevšek Teatru začeli pripravljati predstavo o genocidu v Srebrenici. Premiera bo maja v Novem mestu. Pozneje pa me čaka še predstava v Novi Gorici o Kosovelu, premiero bo imela jeseni.
Tega pa tudi sam ne vem, ampak upam, da čim prej.
