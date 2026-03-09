Svit Stefanija bo morilec Metod

Na TVS prihaja psihološka drama z naslovom Pošast za železno zaveso, ki bo gledalce popeljala v temačno zgodbo, navdihnjeno z resničnimi dogodki iz časa Jugoslavije. V središču šestdelne zgodbe je Metod, čigar življenjska pot se postopoma prevesi v vse temnejšo spiralo nasilja in zločina. Glavno vlogo je odigral Svit Stefanija, ki ga dobro poznamo iz serije Nemirna kri.

Verjetno bo prva misel televizijskih gledalcev: pa ne Svit, Lukas iz serije Nemirna kri, pa saj ni on stopil v Metodove čevlje. Katero vlogo ste v resnici prej dobili? Ste imeli tudi sami kakšne pomisleke glede na to, kako različni sta ti dve vlogi?

Najprej sem dobil vlogo Metoda. Pomisleke sem imel predvsem glede tega, ali sem pri­pravljen, da me ljudje na cesti kličejo Metod. (smeh) Zdi se mi res super, da sem lahko hkrati razvijal dve tako različni vlogi, saj se to zgodi res redko, hkrati pa sem si želel obe čim bolje interpretirati.

Kaj pa snemanje, ste bili najprej Lukas ali najprej Metod? Morda kdaj tudi sočasno?

Začelo se je z Nemirno krvjo, potem sem šel za skoraj tri tedne snemat Pošast za železno zaveso, ko smo končali, pa sem se vrnil na snemanje Nemirne krvi. Preklapljanje med vlogama mi presenetljivo ni povzročalo težav.

Res je ogromno ljudi, ki imajo o tistih dogodkih kakšno zgodbo. Tudi sam sem jih spoznal veliko, ki so mi povedali, da so na primer z njim hodili v osnovno šolo. Je pa zanimivo, da se te zgodbe pogosto precej razlikujejo, tako da na koncu težko veš, kaj je res.

Serija bo spremljala tudi Metodovo odraščanje. Ste ga v vseh obdobjih upodobili vi?

V otroških letih ga igra Julijan Pop-Tasič. Jaz vlogo prevzamem, ko je Metod že malo starejši, in jo potem peljem do konca. Zdi se mi dobro, da je v serijo zajeto tudi njegovo zgodnje obdobje, saj se je takrat oblikovala njegova osebnost, ki je vplivala na poznejše dogodke v njegovem življenju.

Kako ste se lotili priprave? Igralci v podobnih vlogah pravijo, da je izziv pokazati tako človeškost kot pošastnost takšnih likov, je bilo tako tudi za vas?

V začetni fazi sem veliko raziskoval na to temo. Gledal sem dokumentarce, filme in serije o serijskih morilcih in poskušal nekako razumeti motive, ki jih privedejo do takšnih dejanj. Hitro sem ugotovil, da me čaka zelo težka naloga. Ves čas pa sta me seveda vodila scenarij in režiserjeva vizija.

Kdo je torej Metod, ki ga bomo spoznali v seriji?

V seriji bomo spoznali Metoda Štrbca, ki temelji na resnični osebi. Je kompleksna osebnost, ki navzven deluje popolnoma običajno. Poudarek bo na njegovi psihi in družbi, ki ga privede do grozljivih dejanj.

Kako pa je bilo sodelovati s Tomažem Gorkičem, ki ga poznamo kot režiserja prve slovenske grozljivke, posnel pa je tudi že kratki film Metod?

S Tomažem sva lepo sodelovala. Hitro sva vzpostavila iskren odnos, ki nama je pomagal, da sva skupaj raziskovala scenarij in lik ter si tudi povedala, kadar se s čim nisva strinjala. Z njim je bilo super sodelovati.

Koliko bodo prizori nasilja nazorni?

Predvsem je poudarek serije na atmosferi, notranjih procesih in psihološki napetosti. Prizori nasilja niso posneti z namenom, da bi gledalce šokirali, ampak da bi pokazali res­nost in posledice dejanj.

Še vedno v Sloveniji živi precej ljudi, ki se spomnijo tedanjih tragičnih dogodkov, gotovo ste zdaj na to bolj pozorni tudi sami. Koliko ste raziskovali? Kaj ste izvedeli?

Pri kriminalnih zgodbah po resničnih dogodkih se večkrat pojavi pomislek, ali je sploh primerno kriminalcem dajati še dodatno pozornost, jih morda celo glorificirati. Bi jih bilo bolje pustiti v pozabi? Kaj menite vi?

Odvisno je, kako je zgodba podana. Fokus serije nikakor ni, da bi z nasiljem ali brutalnost­jo šokirala občinstvo, sploh pa ne, da bi glorificirala takšna dejanja. Cilj je razumevanje psihologije in družbenega konteksta, ki nekoga privede do takšnih dejanj. Mislim, da se mora tudi neprijetnim zgodbam dati prostor.

Poleg dveh televizijskih vlog, o katerih govoriva, smo vas nedavno videli tudi v gledališču, kakšni pa so vaši načrti za naprej?

Pravkar smo v Anton Podbevšek Teatru začeli pripravljati predstavo o genocidu v Srebrenici. Premiera bo maja v Novem mestu. Poz­neje pa me čaka še predstava v Novi Gorici o Kosovelu, premiero bo imela jeseni.

Za konec vas moram še vprašati: kdaj se Svit vrača kot Lukas v seriji Nemirna kri?

Tega pa tudi sam ne vem, ampak upam, da čim prej.