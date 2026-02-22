Takšno je življenje: Nazaj v planinski raj z napako

Like v nadaljevanju sezone čakajo velike preizkušnje, na vrata bo potrkala stara ljubezen, spoznali bomo nove obraze, nekdo se bo menda celo srečal s smrtjo. Babica Olga, ambiciozna občinska uradnica Nadja in reševalec Žiga oziroma Judita Zidar, Nina Rakovec in Jernej Gašperin so nam razkrili malo več o likih, ki jih igrajo, in se ozrli v njihovo prihodnost. Namig pa smo dobili tudi od igralke, ki se bo pojavila kot povsem nov lik ...

Nina Rakovec: Nihče ni samo dober ali slab, vsi smo polni odtenkov

Nina Rakovec se vrača kot občinska uradnica Nadja. FOTO: TV Slovenija.

Nadjo bi lahko kdo malce obsojal, zapletla se je s poročenim moškim, za dosego cilja se ne ozira preveč na sredstva, a vi ste ji stopili v bran. Kako jo vidite?

Jaz jo vidim kot močno, samostojno in samosvojo žensko, ki je ambiciozna, in če si kaj zamisli, to tudi izpelje. Zlahka se jo obsoja, ampak včasih se človek zaljubi in ne razmišlja preveč. Hkrati je oseba, ki nima kaj izgubiti, on pa je poročen moški z družino, ki bi se moral zavedati, kaj tvega z afero in kaj lahko izgubi. Prepričana sem, da se afere ne dogajajo, če je odnos trden. Mislim, da v življenju ni nič črno-belo in nihče ni samo dober ali slab. Vsi smo polni odtenkov.

Nadja si želi v Ljubljano, se bo to zdaj zgodilo? In kaj jo še čaka?

Ne vem, koliko lahko izdam. Kot sem že omenila, Nadji uspe vse, kar si zada. In prepričana sem, da bo še zanimivo.

V seriji slišimo vaš gorenjski naglas, ni vam tuj, a vendar, ga je bilo težko povsem usvojiti?

Res je, sem Gorenjka, prihajam iz Stražišča pri Kranju, a z izjemo zgodnjih let nikoli nisem imela slišnega gorenjskega naglasa in moram priznati, da mi je bil v izziv. Na srečo imamo odlično lektorico Barbaro Rogelj, hkrati pa sem se največ naučila ob poslušanju fantastične Vesne Slapar, ki te takoj pritegne.

Jernej Gašperin: Ker je Žiga pomirjen s sabo, so ljudje pomirjeni z njim

Jernej Gašperin je reševalec Žiga. FOTO: TV Slovenija.

Žiga je prijazen, nekonfikten človek z dobrimi nameni. Ga tako vidite tudi vi?

Vidim ga kot nekoga, ki ne pusti, da bi se ljudje med sabo etiketirali, in želi v drugih prepo­znavati dobro. Tako tudi nima veliko sovražnikov zaradi svoje drugačnosti, ki bi bila v ruralnem okolju lahko precej grobo sprejeta. Ker je pomirjen s sabo, so ljudje pomirjeni z njim.

Če bo posneta tudi druga sezona, kaj bi lahko čakalo Žigo?

Verjetno bi se lahko prelevil v gorskega reševalca in reševal kakšne japankarje iz visokogorja. Ali pa začel voziti rešilca in vsak dan gledal prizore, ki jih ne bi smel videti nihče, in s tem razkril travmatično plat tega poklica.

Ana Hribar mi je dejala, da je pediatrinja njenih otrok zelo pohvalila korektnost prizorov v ambulanti, se je kaj podobnega zgodilo tudi vam?

Odzivov nisem dobil prav dosti. Morda tudi zato, ker se Žiga vseeno ne pojavlja tako veliko.

Judita Zidar: Olga ne opazi, da sta si s hčerko bolj podobni, kot bi si želela

Judita Zidar je Olga, mama glavne junakinje Maje. FOTO: Jože Suhadolnik.

Odnos med Majo in njeno mamo je vse prej kot preprost, kako ste se ga lotili?

Odnosi med starši in otroki znajo biti hudo naporni in ničkolikokrat notranje vsebinsko nasprotni si. Čeprav želi hčerki srečo, daje Olga v imenu preživetja družine prednost tradicionalni formi pred čustvi in sproščenosti, izobrazbi in statusu pred spontanostjo in ustvarjalnostjo, ženskemu potrpljenju in požrtvovalnosti pred iskanjem lastne poti in svobodne iskrivosti.

Ja, za Olgo se zdi, da hoče dobro, a se njeni dobri nameni večkrat izrazijo s kritiko. Če dobro poznamo cankarjansko mamo, kakšna mama je potem Olga?

Ker je ponosna na svojo žrtev za družino, niti sama ne opazi, da sta si s hčerko bolj podobni, kot bi si želela. Kar je že odgovor na Cankarjevo mater: meni, da ji ta žrtev opustitve lastnih sanj dovoljuje nenehno popravljanje in kritiziranje odrasle hčerke in superiornost nad vsemi, ki so v njenem razrednem razporedu izobrazbeno ali moralno pod njo.

Če bo posneta tudi druga sezona, kaj bi jo lahko čakalo?

Ker nikakor ne moremo zanikati njenih sposobnosti, veščin, bojevitosti in poguma, pa tudi iskrene ljubezni do vnukov in hčerke ne, z vašimi bralci vred vznemirjeno upiram oči v avtorje, pričakujoč, le kaj nam bo prinesla druga sezona, a to je še zavito v skrivnost.

Serijo ste snemali na Jezerskem, v Preddvoru in Sori, kako ste se tam počutili? Ste kdaj razmišljali, kako bi bilo, če bi se kot Maja Križaj preselili iz mesta na podeželje?

Kar se tiče prekrasnih krajev, ki jih omenjate, vedno jih je lepo obiskati in se tudi zadržati več dni, tednov, morda celo kak mesec ali dva, za trajno selitev me pa vprašajte raje čez kako leto ali desetletje, mogoče se mi bo takrat zdela to super ideja.

Maja Martina Merljak prihaja kot povsem nov lik. Drugi del sezone bodo poleg nje popestrila še nekatera znana igralska imena – Lara Vouk, Niko Zagode in pevka Helena Blagne. FOTO: TV Slovenija.

Maja Martina Merljak

»Igram lik po imenu Mirjam. Namignem lahko, da obisk iz visokih farmacevtskih krogov Maji predstavi ponudbo, ki ji bo življenje obrnila na glavo in jo postavila pred težko odločitev, pred izbiro med varnostjo in srcem.«