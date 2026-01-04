Televizija v letu 2025: Na ranč, v Veliko vas in v center za obveščanje

V seriji Poklicani velja zlasti pohvaliti igro glavnih igralk, vzdušje pa nas je spomnilo na kako skandinavsko serijo. Škoda, da ni bila bolj odmevna.

V seriji Takšno je življenje nam je bil najbolj všeč prikaz odnosov v družini Križaj, soočanje z najstniki, partnerskimi razpokami in nerazrešenimi družinskimi težavami, družine Vovk in odnosov med vaščani pa so se lotili z namenom, da bi bili humorni in žal so bile potem razlike med enim in drugim segmentom serije včasih prevelike. Škoda. Pohvaliti pa velja igro protagonistov, zlasti Ane Hribar in Mateja Puca.

Na Pop TV so se s serijo Nemirna kri iz hrvaškega kampa preselili na slovensko posestvo, zapleti so takšni, kot se za telenovelo spodobi, manjka pa nekaj pristnosti, ki so jo imele prve Popove dnevne serije.

Upravičeno jezni: gledalci serije Botri in V dobrem in slabem

Serija Nemirna kri je iz programa Pop TV izrinila Botre in V dobrem in slabem, za rubriko Draga televizija pa so se kopičila pisma razočaranih bralcev. Razumemo, da ima domača serija prednost, a Pop TV v razmislek morda to – program ustvarjate za svoje gledalce, mnogim od njih ena ura pred ekranom z najljubšo serijo pomeni več, kot si vi morda mislite. Ko boste naslednjič lomastili po programu, se spomnite na to.