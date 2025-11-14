Tekač: Namesto Arnolda zdaj sprinta Glen

V kino prihaja nova priredba romana The Running Man – Tekač. Stephen King je knjigo napisal nekje okoli leta 1972, dogaja pa se v letu 2025. Izdal jo je sicer šele v 80. letih, proti koncu desetletja pa so po njej že posneli film, tedaj z Arnoldom Schwarzeneggerjem v glavni vlogi. Zdaj bo za svoje življenje tekel Glen Powell, eden najbolj vročih zvezdnikov tega trenutka. O knjigi in filmu sta spregovorila King in režiser filma Edgar Wright.

Stephen KIng je knjigo, ki jo je pisal 1972, postavil v 2025. FOTO: Shane Leonard

Ste si kdaj predstavljali, da bo v letu, v katero ste postavili izvirno knjigo, izšel film?

Stephen: Ne! Seveda ne. Seveda ne. Poslal sem jo založniku in dobil nazaj zelo uraden dopis, v katerem je pisalo: »Distopične fikcije ne izdajamo.«

Edgar: V filmu ne povemo, katero leto je. Razlog je v tem, da se pri filmih z distopičnimi prihodnjimi svetovi vedno zavedam, da ne morejo iti dovolj daleč. Želim si, da bi živeli v letu 2001, kot si ga je leta 1968 zamislil Stanley Kubrick. A tam nismo še niti danes. Ali pa Pobeg iz New Yorka, ki ga obožujem – film iz leta 1981, postavljen v leto 1997. Tudi to je že davno mimo. Zato moraš dogajanje postaviti še dlje v prihodnost ali pa ga sploh ne datirati.

Stephen: Ko sem pisal knjigo, mislim, da okrog leta 1972 ali nekje tam, se mi je zdelo leto 2025 tako daleč v prihodnosti, da si ga nisem mogel niti predstavljati.

Stephen: Hotel sem pisati o svetu, ki je tako krut, da so se tekmovalne oddaje spremenile v zabavo, in to se je zdelo, recimo tako, mogoče.

Zakaj ste hoteli napisati roman Running Man?

Stephen: Hotel sem napisati pustolovsko zgodbo, ki bi se prodajala, ker smo živeli od čipsa, omak in podobnih stvari, imela sva pa dva otroka, ki sta jedla bolje kot midva. Torej sem želel napisati knjigo, ki se bo prodajala. In očitno ta ni bila prava ... zaradi vse te distopične tematike. A hotel sem pisati o svetu, ki je tako krut, da so se tekmovalne oddaje spremenile v zabavo, in to se je zdelo, recimo tako, mogoče. Da bi na televiziji res lovili ljudi. To je bilo pred resničnostnimi oddajami in vsem tem. O tem nisem vedel ničesar. Moja predstava resničnostne oddaje je bila American Bandstand.

Edgar: Kar je v knjigi res zanimivo, je, da je The Running Man ena od več oddaj in da namiguje na precej večji svet. The Running Man je najnevarnejša. Potem pa sta v knjigi še How Hot Can You Take It? in Treadmills For Bucks ...

Stephen: Swim The Alligators je bila moja najljubša.

Josh Brolin in režiser Edgar Wright na snemanju Tekača. FOTO: Karantanija Cinemas

Edgar: To me pri romanu fascinira. Veliko stvari je zelo daljnovidnih – dejstvo, da si si res zamislil celotno mrežo.

Kako je prišlo do te filmske priredbe? Ste zadovoljni?

Stephen: Mislim, da se je vse zelo dobro izšlo. Včasih imaš pač srečo, če tako rečem. In moj angel je bil Edgar Wright. Tako se je pač razpletlo.

Edgar: S Stephenom si že kar nekaj let dopisujeva po elektronski pošti. Prvič sva bila v stiku po Noči neumnih mrtvecev (Shaun of the Dead), ko je bil Stephen zelo prijazen in nam je za oglaševalsko kampanjo odobril izvrsten citat za tisk.

Stephen: Pogovarjala sva se tudi ob filmu Voznik (Baby Driver) …

Edgar: Knjigo sem prebral, ko so bile Bach­manove knjige sredi osemdesetih spet izdane kot The Bachman Books … Star sem bil verjetno kakih 14. Prebral sem štiri Bachmanove knjige v tej zbirki – The Long Walk, Road Work, Rage in The Running Man – in tvojo knjigo sem prebral, preden sem videl film iz leta 1987.

Prizor iz filma iz 1987. FOTO: Paramount Pictures

Ko sem potem končno videl film iz leta 1987, kot mlad filmski navdušenec – verjetno še najstnik –, sem prvič zelo jasno opazil, kako ohlapna je bila priredba … Knjige pravzaprav sploh niso priredili. Uporabili so nekaj izhodišč, vendar večine zgodbe niso uporabili. To mi je za vedno ostalo – da je v knjigi obstajal neki čisto drug film. V pravice za The Running Man sem se dejansko poglabljal že pred petnajstimi leti, a je bilo takrat zapleteno in stvar ni nikamor peljala.

Tako da je nekakšna usoda, da so te pravice na koncu pristale pri meni. Simon Kinberg, eden od producentov, mi je poslal e-pošto – čarobno e-pošto – z vprašanjem: »Ali drži, da vas zanima priredba The Running Man?« In jaz sem rekel: »Da. Pravzaprav o tem razmiš­ljam že leta.«

In dejstvo, da film izide leta 2025 – za knjigo, postavljeno v leto 2025 –, je naključje, vendar res noro naključje. Dobesedno bomo v kino prišli v zadnjih šestih tednih leta 2025.

Edgar: Glen je bil edini na seznamu, za katerega sem si mislil, da: a) še nisem gledal, kako na zaslonu pobija množice zlikovcev, in b) bi ga sprejel kot človeka s ceste.

Stephen, tehnologija globokih ponaredkov v filmu je grozljiva …

Stephen: Domneval sem, da bo to nekaj, s čimer boš lahko manipuliral sliko … do takrat, torej do leta 2025, bodo te deepfake potvorbe znali narediti z veliko popolnostjo, če tako rečem. In to mi je všeč. Ideja mi je všeč. Druga stvar, ki mi je bila všeč, je, ko lik reče: »Mimogrede, na Freeveeju si,« in so povsod ti droni, ki so v bistvu filmske, televizijske kamere, lebdeče v praznini, in povsod sledijo ljudem. To se zdaj že dogaja in gre samo za prilagoditev množičnemu občinstvu. Vsak ima telefon in posname vse.

Edgar: Oseba, ki v filmu izreče ta stavek – »Na Freeveeju si« – je Michael Bacall, soscenarist. To je Michael. Njegova kratka vloga. Od leta 1982 – še posebej pa v zadnjih 25 letih resničnostnih šovov – so ljudje postali zelo pozorni na to, kako se ustvarja pripoved v montaži. Obstaja celo izraz v resničnostnih šovih: villain edit, kjer nekoga prikažejo kot pantomimskega zlobneža.

Stephen: Vau! Se hecaš? To obstaja?! Neverjetno. The villain edit!

Edgar: To obstaja. In za ta izraz sem izvedel šele pred kratkim. Preseneča me, da nam je uspelo posneti cel film, ne da bi ga slišali. Če pomisliš na Resnične gospodinje in podobne oddaje, mora vedno nekdo odigrati »pantomimskega zlikovca«. Tega sem se zavedal že pri pevskih tekmovanjih – American Idol, The X Factor –, kjer ustvarijo zgodbo o tekmovalcu in njegovo gradivo močno zmontirajo, da bi nekoga naredili za grešnega kozla ali zlikovca. Pri resničnostni televiziji se to dogaja ves čas.

Tik preden smo začeli snemati s Colmanom in Joshem Brolinom, ki igrata Bobbyja T-ja in Killiana, je bil na Netflixu dokumentarec o Jerryju Springerju. To je bila prava potrditev vsega v scenariju in v tvoji knjigi – manipulacije s tekmovalci, producenti, ki ljudi pehajo v histerijo, vprašanje, koliko sokriv je bil Springer sam. Pred kamero je govoril: »Jaz sem le voditelj. Ne vem, kaj se bo zgodilo.« A dokumentarec nakazuje, da je vedel precej več o tem, kar se dogaja v ozadju.

Stephen: Druga plat je otopelost, ki se naseli med občinstvom, ki mu ni mar. Gledaš te stvari in so kot igralci. Ben Richards je pravi človek z resničnimi težavami. Očitno ima težave v službi in njegov dojenček je bolan … toda za oddajo je le figura, ki jo premikajo, del igre za gledanost.

Zakaj ste izbrali Glena Powella?

Edgar: Za Glena sem vedel, še preden sem ga spoznal. Gledal sem ga v filmu Ta nora 80a (Everybody Wants Some) in seveda v filmu Top Gun: Maverick, a ko sem ga pozneje videl v Naključnem morilcu (Hitmanu), pri katerem je bil tudi soscenarist, sem pomislil, da ima resnične igralske adute – v drami in komediji. Zelo pomembno pri Glenu pa je, da ima to kvaliteto vsakdanjega človeka, ki je nimajo vsi akcijski zvezdniki, kar se mi je zdelo res ključno.

Ko gre tak film v razvoj, ti studio da seznam zvezdnikov, in Glen je bil edini na seznamu, za katerega sem si mislil, da: a) še nisem gledal, kako na zaslonu pobija množice zlikovcev, in b) bi ga sprejel kot človeka s ceste. To je podobna kvaliteta, kot jo ima Harrison Ford. Morda se zdi primerjava med Indiano Jonesom in Benom Richardsom nenavadna, a pri številnih zgodnjih vlogah Harrisona Forda je bistveno, da je zmotljiv – ni popoln, pogosto improvizira in velik del filma je v težavah. Ko pomislim na Lov za izgubljenim zakladom​, pomislim na Indyja, ki dobi udarec v obraz in pade kot vreča krompirja.

Veliko današnje akcije prikazuje like, ki so že najboljši v tem, kar delajo – John Wick je najboljši plačani morilec sploh, Jason Bourne ima amnezijo, a je bil nekdaj izjemen supervohun. Ben Richards pa v knjigi ni že vnaprej akcijski junak. V filmu dela v gradbeništvu, torej je žilav, a ni izurjen morilec in ni superjunak. In upam, da gledalec na koncu pomisli: »Kako lahko ta tip sploh zmaga?«

Zgodnja scena, v kateri vidimo dolar z Arnoldom Schwarzeneggerjem, je referenca na film iz leta 1987. Lep vizualni štos.

Edgar: Zahvaliti se moram gospodu Schwarzeneggerju, saj je odobril podobo. Bil je že guverner Kalifornije, v tej realnosti pa je postal tudi predsednik.

Prizor iz novega Tekača s sliko Arnolda Schwarzeneggerja. FOTO: Karantanija Cinemas

Stephen, na družbenih omrežjih ste že primerjali Edgarjevega Tekača z »moderno različico Umri pokončno«. Zakaj?

Stephen: Ja … Ima tisto iskrico.

Edgar: Podobno je kot v prvem Umri pokončno, kjer je John McClane policist, a tudi velik del filma improvizira. Film je napet, ker se zdi, da je McClane pogosto nemočen proti teroristom. Najboljša akcijska pustolovščina mora vzbujati občutek, da junak lahko umre. Prvi Umri pokončno je akcijska klasika in popolnoma deluje. Akcijski junaki morajo biti ranljivi. Videti, kako Glen igra, je super, saj se v realnem času odziva na dogajanje.

Druga pomembna stvar iz knjige, ki smo jo želeli prenesti na platno, je bila, da je zgodba v prvi osebi, prikazana subjektivno iz njegove perspektive, in gledalcu se res zdi, da je v šovu. Nekateri so dejali: »Počutil sem se, kot da sem sam v šovu, ker vse vidim iz njegove perspektive.«