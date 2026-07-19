Tine Zupan: Sodniki bi morali biti čim manj moteč šum

Kako se je odrezal VAR na tem prvenstvu? Konkretno: Embolo, drugi rumeni karton, enajstmetrovka nad Mbappejem, razveljavljen gol Egipta zaradi prekrška na drugi strani, razveljavljen gol Norveš­ke zaradi prekrška pred akcijo – pravilne odločitve ali ne?

Po črki zakona so vse pravilne. Najbolj šokanten je bil zame pravzaprav razveljavljeni gol Hrvaške proti Portugalski. Tisto je bilo povsem neživljenjsko. Kar zadeva sodnike, me prav to najbolj moti. Zaradi VAR se zdaj ukvarjamo z vsako malenkostjo, vsako akcijo pregledujejo do onemoglosti, spontanost je povsem izginila. Sodniki bi morali biti potreben, a čim manj moteč šum v ozadju tekme, ki ga sprejmemo kot neizbežen dejavnik, a se želimo o njem čim manj pogovarjati. Že na začetku tega pogovora smo porabili preveč besed zanje.

Fifa je izbrisala rdeči karton Balogunu. Vaš komentar?

Farsa. Prikaz uveljavljanja politične moči na najodurnejši način. Brez pretvarjanja, pri belem dnevu, pred našimi očmi. Da nam bo vsem jasno, kako se vodi ta svet.

Bo Fifa s prvenstva odšla kot zmagovalka ali bo to PR-katastrofa?

Fifa je kot aktualni ameriški predsednik: tudi iz poraza naredi zmago. Kroji svoja pravila in si pri organizaciji svojih tekmovanj lahko privošči tako rekoč kar koli. Njen predsednik Infantino deluje infantilno, populistično, narcisoidno in zadovoljuje interese. Potencialne PR-katastrofe ga na tej poti ne skrbijo. Psi bodo lajali, karavana pa bo šla naprej. Kot vedno.

Kdo je najkoristnejši igralec prvenstva?

Glede na to, da gre za vprašanje o najkoristnejšem igralcu, ne bom izbral nujno najboljšega, ampak tistega, ki je imel največji vpliv na rezultate svoje ekipe. Trenut­na Argentina je Messi skupaj z njegovim fan klubom. Celotna igra je postavljena tako, da servisira njega. In on vrača. Brez njega ni naslova prvaka pred štirimi leti in ni uvrstitve v letošnji finale. Njegova koristnost je neprecenljiva za to ekipo.

»Zaradi surove kakovosti je bila do polfinala najbolj gledljiva, igriva in dominantna Francija, ki je igrala atomski nogomet, potem pa kapitulirala. Ta tekma s Španijo je kar precej pokvarila vtis. A Francija je bila paleta različnih profilov, ki se izjemno dopolnjujejo. Selektor Deschamps se je za svojo zadnjo francosko ekipo odločil spustiti ročno zavoro. Hvala mu, bil je čas. To je bilo res lepo gledati. A morda prav zato Francija ni šla do konca,« pove Zupan. FOTO: Charly Triballeau.

Najlepši gol doslej?

Najbolj me navdušijo tehnično dovršeni goli in ne nujno tisti z velike razdalje. Omenil bi gol Korejca Hwanga proti Češki in Messijev izjemni sprejem in zaključek proti Zelenortskim otokom, ki me je rahlo spomnil na znameniti zadetek Dennisa Bergkampa proti Argentini na svetovnem prvenstvu 1998. A vendarle je zame najlepši zadnji gol Francije na tekmi proti Švedski. Podaja Olise, zaključek Mbappe: nogometna poezija.

Katera ekipa igra najlepši in najbolj gled­ljiv nogomet?

Zaradi surove kakovosti je bila do polfinala najbolj gledljiva, igriva in dominantna Francija, ki je igrala atomski nogomet, potem pa kapitulirala. Ta tekma s Španijo je kar precej pokvarila vtis. A Francija je bila paleta različnih profilov, ki se izjemno dopolnjujejo. Selektor Deschamps se je za svojo zadnjo francosko ekipo odločil spustiti ročno zavoro. Hvala mu, bil je čas. To je bilo res lepo gledati. A morda prav zato Francija ni šla do konca.

Tekma, ob kateri ste najbolj uživali?

Mogoče Mehika – Anglija, ki je imela vse: gole, izključitev, dramo do zadnje sekunde … Nora strast mehiških navijačev te lahko hipnotizira. Škoda, da je bilo v primerjavi z ZDA v Mehiki tako malo tekem na tem turnirju.

Najbolj vas je na tem prvenstvu presenetilo …

Da so se vse štiri najbolj favorizirane reprezentance uvrstile v polfinale. Ponavadi so presenečenja obvezna. Upam, da se ta trend ne bo ponavljal, ker je šport tako zanimiv predvsem zato, ker je nepredvidljiv.

Kdo bo odločilni mož finala?

Mikel Merino.