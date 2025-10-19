  • Delo mediji d.o.o.
    Vikend

    Steklasa razkrivata: nova plošča, posebna turneja in največji koncert kariere

    Glasbena zakonca Tjaša in Uroš Steklasa sta na porodniškem dopustu, saj sta pred kratkim povila drugo hčerko. Po porodniški načrtujeta vrnitev na velike odre.
    Zakonca Steklasa bosta obiskovalce vabita k prepevanju. FOTO: Ana Gregorič
    Galerija
    Zakonca Steklasa bosta obiskovalce vabita k prepevanju. FOTO: Ana Gregorič
    Robi Loboda
    19. 10. 2025 | 13:00
    10:18
    A+A-

    Na spomladanski turneji bosta k sodelovanju pri snemanju nove plošče povabila tudi občinstvo. Tjašo in Uroša smo poklicali, da sta razložila načrte in se spomnila začetkov, vmes pa je imela veliko povedati tudi novorojenka, tako da je pogovor potekal med štirimi.

     

    Ne pomnim, kdaj bi bil porodniški dopust nekoga toliko v ospredju, kot je zdaj vajin. Najprej se je govorilo, kdaj ga bosta začela, zdaj se odšteva, kdaj ga bo konec.

    Tjaša: To pa zato, ker sva se poslovila od odrov z »baby shower« turnejo. Tako da sva najprej vso Slovenijo povabila na »baby shower«, ko sva pričakovala dojenčka, in takrat povedala, da se bova za nekaj časa umaknila z odrov, zdaj pa res že težko čakava, da se vrneva. Čutiva močan kreativni nemir. Spomladi pa se odpravljava na krajšo turnejo. Čeprav je imeti dojenčka in družino ter biti skupaj zelo lepo. Zdaj sva dobila že drugo deklico.

    Ta turneja ne bo običajna. Poimenovala sta jo Recording Session in na njej bodo obiskovalci sodelovali pri nastajanju nove plošče. Kako sta prišla do te ideje?

    Uroš: Razmišljala sva, kako bi spet ponudila neko enkratno izkušnjo. V načrtu sva imela, da bova posnela novo ploščo. In sva razmišljala, kako bi naredila, da bi vsak obiskovalec dobil občutek, da je del te plošče. Na teh štirih koncertih po Sloveniji bomo posneli občinstvo kot celoto, od daleč. Nekateri si namreč narobe predstavljajo, da bomo snemali vsakega posebej. Igrali bomo nekaj novih skladb, ki bodo izšle na plošči. Obiskovalci na teh koncertih jih bodo slišali prvič in hkrati pri njih sodelovali, saj bodo z nami peli nekaj vrstic, z enostavnimi »aaaaa« ali »ooooo«. Njihove glasove bomo potem vkomponirali v studijske posnetke. Torej to ne bo koncertna plošča, ampak studijska z novimi komadi in pri nekaterih bo slišati tudi občinstvo s teh koncertov.

    Ker teh pesmi ljudje ne bo poznali, jih bosta morala najprej naučiti, kaj bodo prepevali.

    Tjaša: Tako je. Ampak kot je rekel Uroš, to bodo preproste enovrstičnice, kot jih že zdaj prepevajo z nama, ko jih povabiva, da ponavljajo za nama kakšne »na, na, na, na«. Torej ne bo nič drugače, kot je že zdaj, le da se bo posnelo.

    Zdaj napovedujeta te štiri spomladanske koncerte, hkrati pa zelo skrivnostno omen­jata veliki dogodek, za katerega pravita, da bo vajin največji koncert, ko bosta praznovala deset let delovanja.

    Tjaša: Res ostajava še malo skrivnostna. V svojem slogu želiva konec prihodnjega leta praz­novati deset let skupnega delovanja. Lepo se je spomniti, kaj vse se nama je v desetih letih zgodilo.

    Uroš: Ta plošča, ki jo bomo snemali, bo izšla hkrati s tem dogodkom.

    FOTO: Ana Gregorič
    FOTO: Ana Gregorič

    Velikih koncertov sta zdaj že vajena. Lani sta v hipu razprodala Gallusovo dvorano Cankarjevega doma, ki ni majhna.

    Tjaša: Ne, ni majhna. (smeh) Vse nas je presenetilo, saj res nisva pričakovala takšnega odziva. Tisti koncert sva poimenovala Steklasika. Zdaj, ko snujeva veliki koncert, pa praviva, da bo to nekakšna Steklasika iz Cankarja na steroidih. (smeh) Še boljši program, še boljše popestritve, številni gostje in podobno. Zelo se nama smeji, ko načrtujeva, kaj vse bova pri­pravila. Bo pa to enkraten dogodek, ki bo le tisti dan in ga ne bova ponovila.

    Tjaša: Zdaj je večina najinih nastopov koncertnih, še vedno pa pogosto nastopava na porokah. Pojeva namreč ljubezenske pesmi, tako da se mladoporočenci in svatje z nama poistovetijo. Mnogim je češnjica na torti, če jim te ljubezenske skladbe odpojeva prav midva.

    Če po eni strani rada stopita na velike odre, pa po drugi pogosto nastopata na porokah, kar je verjetno nekaj čisto drugega.

    Tjaša: Midva sva z bendom začela nastopati šele leta 2021. Takrat so se zgodili prvi trije koncerti v tej obliki in nato je vse skupaj hitro preklopilo na zelo profesionalno raven. Zdaj je večina najinih nastopov koncertnih, še vedno pa pogosto nastopava na porokah. Pojeva nam­reč ljubezenske pesmi, tako da se mladoporočenci in svatje z nama poistovetijo. Mnogim je češnjica na torti, če jim te ljubezenske skladbe odpojeva prav midva. Za drugo leto se nama koledar za nastope na porokah hitro polni.

    Romantični trenutki na odrih se vama kar vrstijo, saj sta se tudi zaročila na odru, kar med muzikalom Pepelka, v katerem sta oba nastopala …

    Tjaša: Res je! Čisto v najinem slogu. Morate priznati, da greva midva vedno na polno. (smeh) Uroš je poskrbel, da smo si zaroko zapomnili vsi. Velik del svojega življenja deliva na odru z občinstvom, glede tega sva zelo odprta in zdi se mi, da je ravno to tisto, kar pritegne najine poslušalce, da nama sledijo po Sloveniji. Dogajalo se je tudi, da so ljudje prestavljali datum svoje poroke, da sva lahko prišla. Tudi najina zaroka je bila en takšen trenutek, ki nas je vse skupaj povezal.

    Uroš: Ideja, da jo bom na odru prosil za roko, se je rodila povsem spontano. Bolj za hec. Ko pa sem se začel z njo poigravati, sem vedel, da bo treba to narediti kar zares. (smeh) Tako da je bilo potrebno malo organizacije, urediti nekaj logistike, da bo presenečenje zares uspelo, kot sem si zamislil. Na srečo je in je bil temu primeren tudi odziv.

    Vajino napoved, da med porodniškim dopustom ne bosta nastopala, sta enkrat vseeno prekršila in letos nastopila na festivalu Pivo in cvetje.

    Tjaša: Uh, to je bila pa posebna situacija. Ko sva leta 2021 sestavila bend in si začrtala, kje bi nekoč rada nastopila z njim, je bil Pivo in cvetje že takrat na seznamčku. Rekla sva, da morava biti le potrpežljiva in se nama bo ta želja uresničila. In letos je prišel klic. Midva pa, o, ne ravno zdaj, ko sem noseča!

    Uroš: Sprva sva jih zares zavrnila. Nikoli si nisva predstavljala, da bova rekla ne, če naju bodo kdaj poklicali. Potem pa je organizator toliko časa vztrajal in nama tudi zelo pomagal, da sva lahko nastopila. Organiziral nama je, da sva lahko z zdaj starejšo hčerko in varuško prišla povsem blizu do prizorišča.

    Tjaša: In tudi to, ob kateri uri sva nastopila. In sva rekla, Piva in cvetja ne zavrneš! (smeh) Tudi hči je bila zelo pridna.

    Uroš: Midva sva na začetku festivalom pripisovala velik pomen, dokler se nisva prijavila. Naveličala sva se tega, da se prijaviš in te zavrnejo, potem pa v primerjavi s skladbami na festivalu prav tvoja, ki je niso sprejeli, najbolj prosperira.

    Spoznala sta se, ko sta pela vsak v svojem narodnozabavnem ansamblu, že prej sta oba nastopila tudi v glasbenih šovih. Tjaša je bila v X Factorju članica S.W.A.G, vi Uroš pa …

    Uroš: (smeh) Res je! To je bilo, ko sem bil star šestnajst let. To je bil šov na programu Golica TV z naslovom Gospodinje pojejo. Tjaša pravi, da ko so to doma gledali, je takrat njen oče rekel: poglej tegale, tale pa dobro poje. Jaz sem šel tja posebej. Obljubili so mi, da mi bodo posneli videospot, če bi jim tam delal reklamo za neki čips. In so me oblekli v njihov kombinezon. Bil sem v vlogi mladega kmeta, ki dobro poje in bi rad nastopil v šovu, ampak mu ne dovolijo. Bilo je zabavno, in ker si šestnajstletnik težko privošči snemanje profesionalnega video­spota, je bilo tudi koristno.

    Tjaša: Jaz pa sem s »swagicami« nastopila leta 2012, tako da sva se oba srečala s televizijo in šovi, preden sva se spoznala. Ne morem pa reči, da je bila to izkušnja, ki bi jo rada še kdaj ponovila.

    Enkrat sta nastopila na Slovenski popevki, to je vajin edini festivalski nastop. Imata še kakšne festivalske ambicije?

    Uroš: Prav zares ne, ker se mi zdi, da so festivali v Sloveniji … Midva sva jim na začetku pripisovala velik pomen, dokler se nisva prijavila. Naveličala sva se tega, da se prijaviš in te zavrnejo, potem pa v primerjavi s skladbami na festivalu prav tvoja, ki je niso sprejeli, najbolj prosperira. Na koncu dobiš potrditev, da ni bila težava v komadu.

    Tjaša: Če povzamem, nekoč sva lastno vrednost iskala v potrditvi drugih, zdaj pa tega ne potrebujeva več. Zdaj veva, da je to, kar delava, kakovostno, in sva vesela, da je všeč tudi drugim.

    vikendVikendov pogovorglasbaTjaša in Uroš Steklasa

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

