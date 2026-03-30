Tomi Meglič in Alen Steržaj: Rokenrol ni več objesten, je moder

Deset let po prvem srečanju v Stožicah se novembra skupini Siddharta in Big Foot Mama vračata na ta veliki ljubljanski oder, obljubljata pa trk glasbenih svetov, v katerem bosta pokazali, kje so njune stične točke. Na skupnih vajah se še niso zares zbrali, so nas pa kljub temu povabili v t. i. Detroit, to so ljubljanski prostori, kjer vadita obe skupini. Tam smo klepetali s pevcem Siddharte Tomijem Megličem in basistom Big Foot Mame Alenom Steržajem.

V Stožicah ste skupaj nastopili pred desetimi leti, ampak zdaj bo drugače. Kako?

Alen: Bo podobno, ampak tudi zelo drugače. Odra si bosta stala nasproti v dvorani, takrat smo bili z ramo ob rami, zdaj pa si bomo zrli iz oči v oči.

Tomi: In deset let je mimo, torej bomo tudi repertoar malo zamenjali, najbrž bo nekaj nove publike. Smo deset let starejši, deset let bolj modri.

Odra si bosta stala nasproti – kje se bo torej najbolje videlo in slišalo?

Tomi: Nekateri bodo na eni strani v prvi vrsti in na drugi v zadnji ter obratno.

Alen: Najboljša vstopnica je torej nekje okoli tonskega mojstra, na sredini.

Si je glasbenikom naporno ves čas izmiš­ljevati nove koncepte, zlasti za velike koncerte?

Tomi: Nič ni narobe, če vsake toliko časa izstopiš iz svojega okvira. In če kdo da dobro idejo, zakaj ne? Druženja je več, ljudje se malo pomešamo, da bi si na silo izmišljevali nove koncepte, to je pa malo naporno.

Alen: Tudi kot bend se v ustvarjalnosti ujameš v to dilemo, torej, ali ostanemo to, kar smo, ali gremo iz svojih okvirov. Če greš, nisi več, kar si bil. Je pa morda prav, da to kdaj narediš, da se potem spet rad vrneš nazaj.

Tomi: Če za vsako ceno počneš kaj samo zato, da je zanimivo, postaneš komedijant, klovn, zlasti če ljudje začutijo, da se v tej koži ne počutiš dobro. Mi se bomo tega lotili resno, ne instantno, mene to slednje sploh ne zabava, nikoli me ni, čeprav je za ljudi to morda najbolj preprosta pot do hitre zabave.

Alen: Danes je pozornost kratkotrajna. Vse to je posledica internetizacije, globalizacije glasbe, ki se dogaja v zadnjih dvajsetih letih. Včasih si dolgo konzumiral umetniška dela, danes hočemo ves čas nekaj novega.

Ali kdaj razmišljata o trenutku v času, v katerem posameznika ujame določen koncert? Ali lahko rečeš, da je nekaj objektivno dober koncert, ali imamo tako obiskovalci kot glasbeniki subjektiven spomin na koncerte?

Tomi: Veliko je odvisno od dnevne forme benda in od dogajanja okoli, ki pa ga ne moreš predvideti. Enako verjetno velja za obiskovalce. Če se na koncertu zaljubiš ali spleteš nova prijateljstva, bo to zate dober koncert, ne glede na to, kako dobro je bil tehnično izveden. Zanimivo je, ko dobiš odzive ljudi, da so se jim zdeli določeni koncerti fenomenalni, tebi pa so bili povprečni.

Alen: Ali obratno. In smešno je, ker je to neodvisno od števila vaj. Včasih imaš intenzivne vaje, koncert ni nič posebnega, drugič greš na oder skoraj brez vaj in je koncert fantastičen. Morda ravno zato.

Tomi: Živimo tudi v časih, ko ljudje celo zahtevajo določene napake. Če nekaj izpade neprofesionalno, če se sredi pesmi ustaviš, če zmanjka elektrike … To je bolj zanimivo, kot če je komad zaigran popolno od začetka do konca.

FOTO: arhiv izvajalcev.

Siddharta ali BFM, kateri od bendov se je v vseh letih bolj spremenil po zvoku?

Alen: Siddharta je malo širša glede zvoka, radi eksperimentirajo, morda malo bolj kot mi. Smo pa imeli kar sinhrono pot, vsi smo šli čez naravne valove benda, ki dela na dolgi rok. Vzponi in padci, transformacije. Ključno pa je, da smo prišli do tega, da lahko dolgoročno delamo to.

Tomi: In da to ljudi še zmeraj zanima.

Alen: Za nikogar od nas to ni projekt, ki traja nekaj mesecev, to je za vse življenje.

Tomi: Jedro obeh bendov po trideset in več letih ostaja isto. Izhajamo iz podobnega izhodišča, kot smo začeli, ker to najbolje znamo in je to naš izraz. Vse drugo je samo manjši odmik od te poti.

Alen: Spremenili smo se bolj vertikalno. Začeli smo kot skoraj najstniki, zdaj smo »stari fotri«. Recimo razlike so, kako smo včasih dojemali rokenrol in kako ga zdaj.

In kakšne so?

Alen: Ko smo bili stari dvajset let, je bilo jasno, kaj nas zanima. Tri besede: seks, droge in rokenrol. Nimaš nobene odgovornosti, živiš pri starših, si študent ali pa ne, nisi poročen, nimaš otrok in tako naprej. Potem greš skozi takšne in drugačne faze iskanja samega sebe. Odrasteš in dobiš druge odgovornosti, od službe do družine, kar naenkrat te začne zanimati politika. Morda rokenrol ni več tako objesten, je bolj moder.

Tomi: Brezskrbnost majčkeno upade. (smeh obeh) Dobiš občutek za odgovornost. Ne samo za družino, ampak tudi za ljudi okoli sebe, predvsem za bend.

Alen: Še danes raziskujejo, zakaj so Beatli razpadli, in rečejo: »kriva je bila Yoko Ono« ali pa »temu se je zmešalo«. Ne, na začetku so bili sinhron bend, poglejte že frizurice, potem pa je vsak odšel v svojo smer. Hočem reči, da je to čisto normalno. Tudi mi opažamo v bendu, da smo čedalje bolj raznoliki, in včasih je težko shajati skupaj. Ampak pri nas je sreča ta, da imamo skupni imenovalec, to je, da želimo, da bend obstane na dolgi rok. In muzika seveda. Imamo zelo različne poglede na strategije, na PR, ampak glede muzike imamo pa najmanj težav, ker smo tu najbolj na isti valovni dolžini. To je tista zadeva, ki je pri Beatlih umanjkala.

Tomi: Pri nas slogan »seks, druge in rokenrol« še kar živi, seveda ne na silo.

Tomi, pa pri vas?

Tomi: Zelo podobno, tudi staž imamo podobno dolg. Imamo strategijo, kako bend vzgajati naprej v upanju, da to ostane naša aktivnost do konca življenja. Po 30 letih skupaj se ne bi rad lotil česa novega, sploh če uživaš v tem, kar počneš. Zato bi rad ta svoj dom, ki je bend, naredil čim bolj udoben.

Ko se pogovarjam z glasbeniki, ki so pol ali več kot pol mlajši od vaju, pravijo, da žurirajo precej manj, kot so starejše generacije. Malo omenjajo kamere na telefonih in družbena omrežja ali pa da si ne morejo privoščiti, da bi bili vsako noč zunaj do štirih zjutraj. Kako vidite te, ki prihajajo za vami? Vi še žurirate? In kdaj boste nehali, če še niste?

Alen: Tu je veliko odvisno tudi od sloga življenja. S Tomijem tule v t. i. Detroitu rada podaljšava. V času epidemije, ko je bila policijska ura med 21. uro zvečer in 6. uro zjutraj, sva popoldne mislila, da bova pohitela in končala do devetih zvečer, seveda pa sva ostala do šestih zjutraj. (smeh)

Tomi: Držala sva se napotkov in pravil, kaj pa nama je preostalo. (smeh)

Alen: Načrtovala sva najino skupno pot v Severno Korejo. Skratka, midva lahko to narediva, ker naslednji dan nimava službe. Zame je to ultimativna svoboda. Lahko delam, kadar koli hočem, brez slabe vesti. Morda kdo gleda na nas, kot da nismo odrasli, da smo na silo mladi, a le živimo, kot nam ustreza.

Tomi: Lahko bi pa tudi vstala in šla na pohod na sosednji hrib. Imava izbiro. No, se pa v glasbi ne dogaja prav veliko zjutraj in dopoldne, zato to zares nima smisla.

Alen: Noč ima svojo moč. Meni je zelo pomemben ta nočni čas, ko imam res čas zase, mir. Vem, da me nihče ne bo klical, razen mogoče Tomi, kar je pa dobrodošlo.

Opažata pa, da mlajši glasbeniki živijo drugače? Ju kaj opominjata, naj bolj uživajo?

Tomi: Ah, ne.

Alen: Kdo smo mi, da jim bomo pametovali, kako morajo živeti. Vsak naj živi, kot mu ustreza, ravno to je najvišja vrednota. Kako to doseči, pa … Malo sreče moraš imeti in tudi delati moraš na tem.

Tomi: Tudi oni imajo svoje zanimive trenutke, ki jih mogoče mi nismo imeli. Njihovo videnje rokenrola je drugačno, dobri so v tem. Morda le kdaj potarnajo, da bi imeli kaj več od rokenrola, zlasti glede seksa, kar ne ljubi se jim več, stari so pa 22 let. Preveč informacij dobijo z družbenih omrežij in tudi niso več vzburjeni. Nas ta omrežja dolgočasijo, ker vemo, da je vse to lepše v resničnem življenju. Skratka, oni nas kaj vprašajo, mi pa tudi pogledamo k njim, kako živijo in kakšne ideje imajo.

Kako si boste stali nasproti na glasbenih odrih, bomo videli v Stožicah, kaj pa, če bi se pomerili še v dveh kategorijah, recimo v športu in žuriranju?

Alen: V športu smo se že. Ko je Siddharta prišla na sceno, so želeli narediti razkol med nami, kdo je večji, kdo je boljši. Šli smo jim na živce, ker smo bili oboji dobri. Mi pa nikoli nismo bili v takšnem odnosu in zato smo naredili simbolično gesto, združili smo se v nogometno moštvo in povabili te novinarje, ki so nas hujskali, ali bi se pomerili z nami. Zmagali smo 2: 1. Gola je dal Slaviša Stojanović. (smeh obeh) Sicer pa mislim, da so pri Siddharti bolje športno pripravljeni.

Tomi: Jaz bi zdaj predlagal krling, tam je precej druženja. In če ti zdrsne, nisi sam kriv.

Kaj pa žuriranje?

Tomi: Smo pa zelo na istem, zlasti ko drug drugega podpiramo. Lahko bi šli v maratonske razdalje in čakali, da skupaj dol pademo. Tu ni potrebe po tekmovanju.

Tomi, Alena v zadnjem času vse bolj poznamo še kot popotnika in pisatelja, prej sta omenila, da sta se že pogovarjala o tem. Kdaj bosta torej zares kam skupaj odpotovala?

Tomi: Velikokrat se pogovarjava o tem. Tudi sam rad potujem, zagotovo ne toliko kot Alen, zelo me zanimajo njegove izkušnje in načrti za potovanja, ki so res nekaj posebnega. Če bi šla v Severno Korejo, bi sledil njegovi organizaciji, vprašal me je tudi, ali bi lahko bil priden in discipliniran. Mislim, da lahko. (smeh)

Alen: Ne bi si želel, da bi ostala v kakem gulagu. (smeh)

Tomi: Zaradi kake moje napake.

Alen: Vprašali bi me, ali poznam tega človeka, jaz bi rekel, da ne, oni pa bi rekli: We know you, you play B Mašina with him. What means B Mašina? Is it a North Korean rocket? (smeh obeh)

In koncert v Stožicah bi odpadel?

Alen: Ja, oni bi potrebovali nadomestnega pevca, mi pa nadomestnega basista. Hace in Grega (Jani in Skočir, op. p.) bi morala oddelati vse. No, morda bi lahko midva igrala prek spleta, bi bilo pa treba pregovoriti Kim Jong Una, da odpre svojo linijo. (smeh) Poglejte, če so Laibach lahko, bi tudi midva. Morda bi pa njih poklicala, da nama pomagajo zmanjšati kazen s 40 na 10 let prisilnega dela. (smeh obeh)