Tony Cetinski: Ničesar ne bi spremenil

»Veselim se druženja, izmenjave čustev in tiste posebne intime, ki jo mesta, kot je Ljubljana, znajo ponuditi tako občinstvu kot izvajalcu,« pravi Tony Cetinski, ki bo na prvi pomladni dan, 21. marca, nastopil v ljubljanski Cvetličarni.

Vsako jutro … se najprej zahvalim Bogu za še eno čudovito, novo jutro. Če sem prost, najraje zgodaj zjutraj odidem na morje, rad lovim ribe. Ribolov je moja velika strast, tišina pred zoro, vonj morja in občutek svobode, ki mi ga prinaša odhod na morje, so neprecenljivi. Ta strast je sčasoma prerasla tudi v tekmovalnost, zato sodelujem na turnirjih.

Na odru sem … samo jaz in nič drugega. Ko stopim pred ljudi, vse drugo izgine, osredotočim se na glas, čustva in stik s poslušalci. Hvaležen sem občinstvu, ki je vedno tako predano; prav ta medsebojna energija naredi koncerte posebne in mi daje moč za vsakega naslednjega.

Moj najljubši koncert … težko je izbrati, saj ima vsak svoje posebnosti. Vendar so mi še posebno v spominu ostali nastopi s svetovnimi tenorji in velikani. Sodelovanja z Joséjem Carrerasom, Plácidom Domingom, Montserrat Caballé in Michaelom Boltonom so bila izjem­no čustvena in navdihujoča.

Letos … smo spet na turneji Samo ljubav. Čutim, da se ta turneja ne bo tako kmalu končala, občinstvo nas hrani z energijo, odziv je presegel vsa pričakovanja. Sledim temu, da glasba združuje ljudi, zdravi in daje smisel, zato jo z veseljem delim vsakič, ko stopim na oder.

Trenutek, ki me je za vedno zaznamoval … je bila moja vrnitev k veri in odločitev za mirnejši način življenja. Ta preobrat je prinesel ravnovesje, občutek smisla in hvaležnosti. Zavedel sem se, kako pomembno je delati dobra dejanja, graditi prave odnose in imeti ob sebi ljudi, ki te podpirajo. Hvaležnost in vera sta postali temelj mojega vsakodnevnega delovanja.

Navdih običajno dobivam … od ljudi in družine, njihove zgodbe, ljubezen, potrpljenje in boji so pogosto začetna iskrica za pesem, nastop ali odločitev. Posebej se me dotaknejo iskrena čustva in srečanja z navadnimi ljudmi, ki živijo svoje zgodbe.

Ljubljana … mi je ljuba, saj dolgo nismo imeli priložnosti skupaj uživati in se povezati v živo. Veselim se druženja, izmenjave čustev in tiste posebne intime, ki jo mesta, kot je Ljubljana, znajo ponuditi tako občinstvu kot izvajalcu.

Tisti, ki te ljubi … je srečen, naj bo. Ljubezen daje smer in veselje, naj bo vedno tu.

Pulj … moje rojstno mesto in ima poseben kotiček v mojem srcu. Puljski amfiteater je čaroben prostor, tudi začetek turneje Samo ljubav, tam pred občinstvom, ki tako strastno spremlja glasbo, je bil senzacionalen. Še posebej se me je dotaknilo, da je veliko obiskovalcev prišlo iz Slovenije, neverjetno je, koliko ljudi potuje z enega koncerta na drugega in koliko pomeni podpora. Hvala vsem iz srca.

Jaz sem zaljubljen … odkar sem zagledal svojo ženo. Ona je moja življenjska opora, največji borec z dobrim srcem ter vir smeha in navdiha. Ponosen sem nanjo in hvaležen, da deliva življenje in glasbo.

Moja najljubša številka … 23.

Morje … predstavlja svobodo, mir, prostranstvo in lepoto. V morju najdem sprostitev, moč in kreativno obnovo; vsak izhod na morje mi vrne jasnost in ravnovesje.

Moja družina … je temelj vsega. Brez družine, ki te podpira, ni pravega miru niti trajnega napredka. Družina mi daje motivacijo in korenine, iz katerih rastem.

Nepozaben spomin iz otroštva … veliko jih imam: pre­prosti trenutki s starši in prijatelji, igre, prva glasbena spoznanja, vse to je oblikovalo moj značaj in ostalo kot zaklad, ki ga nosim s sabo.

Vedno se rad … vračam domov po vsakem potovanju. Nič ne more nadomestiti miru lastne postelje, vonja doma in občutka pripadnosti, ki ga najdem tam.

Hvaležen sem … za zdravje, življenje, ljubezen in vero, to so temelji moje sreče in moči.

Moj guru dobrega počutja … je Bog, v veri najdem smernice, tolažbo in smisel.

Vedno bi znova … ponovil vse, kar sem doživel. Ne bi spremenil nobene sledi, tako dobre kot težke situacije so me oblikovale in pripeljale do tega, kar sem danes.

Pozno popoldne običajno … ne razmišljam preveč, raje se spočijem, uživam v tišini ali grem na ribolov, to so trenutki, ko si napolnim baterije in vrnem preprostost v dan.

Tu in tam … si privoščim dobro sladico, drobni užitki naredijo življenje slajše.

Samo ljubezen … verjamem, da nas poganja, zdravi in vrača med žive; ljubezen je največja moč, ki jo lahko delimo.