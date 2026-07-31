Vikend priporoča: 5 najbolj vročih serij ta hip

Zmajeva hiša

3. sezona (HBO Max)

Druga sezona se je končala tik pred veliko bitko, tako da je začetek tretje res eksploziven v vseh pogledih. Zaenkrat najbolje sprejeta sezona.

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Avatar: The Last Airbender

2. sezona (Netflix)

Zgodba Avatarja je vsekakor primerna za velikopotezno serijo, a dve leti po premieri prve sezone »mali« Aang (Gordon Cormier) ni več tako majhen. Zgodba je še zmeraj odlična.

Silo

3. sezona (Apple TV)

Težko pričakovano nadaljevanje postapokaliptične ZF serije z Rebecco Furgeson v glavni vlogi prinaša drobtinice odgovorov na velika vprašanja, ampak zdi se, da še vedno ne bomo izvedeli vsega.

Vem, kako dihaš

(TV Slovenija, HBO Max)

Prelomna bosanska serija Jasmile Žbanić končno ni več na voljo zgolj tistim z naročnino na HBO, saj jo trenutno predvaja TV Slovenija, kar pomeni, da jo najdete tudi na RTV365.

Spider-Noir

(Amazon Prime Video)

Alternativna različica Spider-Mana, ki smo ga spoznali v animiranemu Spider-Man: Novi svet, v igrani različici ne doseže pričakovanj tiste animacije, a Nicolas Cage vseeno navduši.