Trkaj: Samo trepljanje po ramenih in hvaljenje ni dobro

Dva festivalska dneva in prelomne domače rime, tako se bere napoved letošnjega Festivala 202, ki bo na odru Kina Šiška v začetku junija združil najpomembnejše akterje domače hiphop scene, med njimi so Recycleman (ex Ali En), Klemen Klemen, Trkaj, Zlatko, Matter, Žena, Leopold I., Slon in Sadež ... Mi smo na pogovor povabili Trkaja, ki se je ozrl nazaj na začetke hiphopa pri nas, seveda pa nismo pozabili niti na izjemno priljubljene Repke.

V začetku junija nas čaka dvodnevni festival z naslovom Zgodovina slovenskega hiphopa, je pa res, da podobnih dogodkov tudi sicer ne manjka, vsako leto recimo v Cvetličarni poteka Hiphop reunion. Kako bo Festival 202 poseben in drugačen, poleg tega, da bo seveda večji?

Prva stvar je, da bo Festival 202 res večji od Hiphop reuniona, trajal bo dva dni, poleg MC-jev in raperjev bodo tam še plesne delavnice, grafiti, povezanih bo več elementov hiphop kulture, poleg osnovnih štirih, rapanja, didžejanja, grafitiranja in breakanja, še beatboxanje, ulična moda, ulični sleng, ulično znanje in ulično podjetništvo. Nekateri dodajajo še 10. element, zdravje in dobro počutje. Druga stvar pa je nacionalna pokritost z radiem, česar tudi prej ni bilo. Izredno vesel in ponosen sem, da nas državni radio vidi kot močno subkulturo, saj rap kot glasba vztraja že 32 let, odkar je leta 1994 izšla Leva scena.

Trendi so ciklični in tudi vi ste na svetu že dovolj dolgo, da vidite, da so se nekateri že ponovili. Velja to tudi v hiphopu ali ne?

Del hiphopa, element rapa, se je preusmeril ali pa iz njega izšel v trap, kjer veljajo druge zakonitosti, ki jih ne bi komentiral, ker to zvrst poznam na osnovni ravni, ne pa v globino. Nekaj organizatorjev mi je potrdilo, da so imena, ki nastopajo in imajo zdaj špile, legende zlate ere hiphopa in da naj bi se vračalo h koreninam. Hkrati je prav, da mladi raziskujejo nove žanre in oblikujejo nov zvok, ki ga čutijo in je v sozvočju z življenjem in ero, ki jo živijo. Je pa hiphop kot zvrst interpretacije, mode in stila prišel v naš vsakdan in danes niti več ne zaznamo, kako močan vpliv ima, saj je postal del globalne kulture, njegova vrednost se meri v stotinah milijard dolarjev, in vse to v dobrih 50 letih.

Ko sem sam začel, nihče razen mene in bliž­njih prijateljev ni verjel, da bo kaj iz tega. Rap je bil marginalna stvar in tudi sam sem se večkrat znašel na razpotju, ko sem se vprašal, ali ima to, kar počnem, sploh pomen, ali je bolje, da si najdem »pravo, resnično« službo.

Kako pa vidite generacije poslušalcev? Vi ste zdaj seveda zelo znani med otroki, kdo pa sicer posluša vašo generacijo raperjev, ljudje, ki so stari toliko kot vi ali tudi mlajši, torej tisti vmes?

Krmilo, kam gre rap za mlade, zdaj drži mlajša generacija izvajalcev, kot so Drill, Masayah, Skova, Vazz, Žena in drugi, ki prihajajo. Bil sem zelo vesel, ko sem nedavno prek družabnih omrežij spraševal za projekt, ali bi sodelovali raperji, stari do 18 let, pa se je odzvalo okoli deset imen. To je super.

Sam sem se res preusmeril v rap za otroke – Repke, kar me zdaj zelo izpolnjuje in zabava, hkrati pa v meni tli, da bi spet naredil album kot Trkaj. Tu je veliko prostora, saj skoraj nihče pri nas ne dela rapa za tiste, ki so starejši od 30 let, ali tiste, ki gredo že proti petdesetim, četudi da to obdobje veliko življenjskih spoznanj in drugačne real­nosti, od starševstva, zveze, dela, »odraslega življenja«, kot prej, ko si dijak, študent ali se pripravljaš na prvo zaposlitev.

Kako se spominjate tistih res prvih začetkov hiphop scene pri nas? Menda ste imeli forum Monkibo, na katerem ste izmenjevali ideje, izvedeli, kje bodo nastopi …

Prva razlika je, da je obstajal visok prag, kaj je dobro in kaj ni. Ne pozabimo, da smo imeli na Monkibu Marka Godnjavca - Jizaha in še nekaj vrhunskih kritikov, ki so nas temeljito »skritizirali«​, če nismo bili res dobri oziroma se nismo potrudili biti izvirni. To je frustracija za artista, hkrati pa je zdravo, saj če znaš po­gledati prek osebne užaljenosti, lahko rasteš, tudi ko te nekdo povsem skritizira. Je bila pa to tudi era »hiphop battla«, med seboj smo se zbadali in ustvarjali standarde, kdo je dober in kdo ni. Zdaj tega ni več, vse je bolj prijazno, odprto in varno, a hkrati ne vem, ali je samo trepljanje po ramenih in hvaljenje dobro za artista, tudi vsaka kritika zdaj takoj obvelja za sovražni govor, ki ni zaželen. Za ustvarjalca je dobro, da ima oboje, da nekdo verjame vate, te podpira, razume in te vodi, ker je že šel čez to, hkrati pa je dobro, da krila ne zrastejo preveč, saj se artist lahko ujame v egotrip, ki nima več zveze s tem, kar čutijo njegovi po­slušalci.

MC bi moral biti predstavnik glasu svojih ljudi. Tu je zato, da dvigne njih in njihov prevečkrat zatrti in pozabljeni glas, ki se izgubi v množici. A hkrati nočem biti preveč pameten. Zadnjič sem Masayah rekel nekaj v tem slogu, pa mi je dobro odgovorila, da ona predstavlja frustracije, ki jih ljudje čutijo. In naj ne bom zatežen MC, ki govori, kako morajo stvari biti v določeni generaciji, saj sama generacija to dobro zaznava. Realen prostor je torej tu nekje vmes. Osnova vsega pa je, da se pogovarjamo in skupaj rastemo. Tudi mi se lahko od mlajših veliko naučimo, če jim le prisluhnemo, ne zavzemamo preveč prostora in pustimo, da rastejo svobodno.

Veliko ljudi, ki so se pred leti ukvarjali z rapom, verjetno danes počne povsem druge stvari. Se je že takrat med vami vedelo, kdo bo ostal v tem poslu in kdo ne? Je tu odločilen talent, trud, ki ga vložiš, morda kaj tretjega?

Ko sem sam začel, nihče razen mene in bliž­njih prijateljev ni verjel, da bo kaj iz tega. Rap je bil marginalna stvar in tudi sam sem se večkrat znašel na razpotju, ko sem se vprašal, ali ima to, kar počnem, sploh pomen, ali je bolje, da si najdem »pravo, resnično« službo. Odgovor na vprašanje je torej, da nismo vedeli, kdo bo ostal in kdo ne, to pokaže čas. Odločilnih je več stvari. Prva je, da imaš to, kar delaš, resnično rad in da ti je mar. Druga je, da sta tvoj imidž in glasba v skladu s časom, v katerem si, da te poleg ožje hiphop scene prepozna tudi širša množica. Tretja pomembna zadeva pa je to, da imaš v sebi ogenj, da se trudiš, da si samoiniciativen, da tudi če narediš hit, to ne pomeni, da si dosegel končno stopnjo, temveč se trudiš in razvijaš naprej. Pomembno je tudi, da imaš dobro ekipo, video- in avdioprodukcijo. Ter da imaš poleg veselja do glasbe še veselje do nastopanja. In da ne zabredeš v droge in alkohol ali druge substance, ki so na dolgi rok samodestruktivne.

»Ponarodela rimoklepača Trkaj in Zlatko sta glasova generacije, ki je slovenski hiphop iz podtalja potisnila v main­stream,« so organizatorji zapisali o vas. Kako sami vidite to, da ste hiphop potisnili v mainsteram?

Ko gledam nazaj, iz dveh zornih kotov. Po eni strani sem šel zavestno v to, da se rap razširi, saj je bil album Rapostol – torej apostol, ki širi rap, narejen prav s tem namenom, da cela Slovenija spozna, kaj je to rap. Hkrati smo z Repki, ob katerih že otroci od štiri do enajst let spoznavajo rap, opravili del svoje naloge, torej da bo rap pri nas ostal še veliko veliko časa, da bo prepoznan v Sloveniji že pri otrocih in vse do starejših. Krog je sklenjen.

Drugi zorni kot pa je, da zaradi tega pri nekaterih zagrizenih oboževalcih ni toliko spoštovanja, saj me vidijo kot »prodano dušo«, skomercializiranega artista itd., kar je povsem razumljivo, glede na to, da je moj slog bolj ljudski in širok, ne pa nekam zelo močno usmerjen, čeprav znam tudi to, razumem in spoštujem underground.

Hkrati pa je moje obstransko pro bono delo, torej podpiranje drugih, organizacija dogodkov ter zavzemanje za hiphop in kulturo, tudi tem fanom pokazalo, da mi je mar za kulturo in da nisem samo »industry plant« – industrijska rastlina, ki brez svojih pokroviteljev premine, in da je moj namen samo višanje svojih finančnih sredstev.

Tukaj se lahko navežem na Zlatka, ki je res »mašina«​. To, da ima zdaj zunaj že 14. album, verjemite, če ni srca v tem, lahko človek pride do albuma ali dveh, do 14. pa zagotovo ne.

Zgodi se tudi tako, da sta se oči in mami spoznala na Pleš, nato je bil Dihi z mano v porodnišnici, potem pa so Repki prišli.

Ker sva ravno pri zgodovini slovenskega hiphopa, kateri slovenski hiphop komad pozna čisto vsak? In katerega bi moral poznati?

So klasike; Burek od Ali ena, Keš pičke od Klemna, Od ljudi za ljudi, Dihi z mano, Več od lajfa, Z bloka snajper, Šmorn remix, Rojeni, da blestimo, Meduze, Ni panike in tako naprej …

Kot sva že govorila, ste danes zaradi Rep­kov izjemno priljubljeni med otroki, vas torej v mestu ali nakupovalnem središču prepozna več otrok ali njihovih staršev?

Sem kar vesel, da zdaj ni več tako prepoznaven moj obraz, ampak projekt, tako da otroci ne vedo, jim pa rečejo starši: glej, to je pa stric, ki Repke repa. (smeh)

»Z Igorjem super sodelujeva, saj denimo od ravnateljic in ravnateljev slišiva, da takšnega zaključka bralne značke niso imeli že dvajset ali trideset let, kar jemljeva kot kompliment in se trudiva naprej, da rap in poezijo predstaviva najmlajšim in tistim malce starejšim,« Trkaj pove o Repkih. FOTO: Saša Kovačevič.

In potem starši rečejo otrokom: veste, mi smo Trkaja poslušali že … In otroci zavijejo z očmi?

Ja, zgodi se tudi tako, da sta se oči in mami spoznala na Pleš, potem je bil Dihi z mano v porodnišnici, potem pa so Repki prišli. (smeh)

Z Igorjem Saksido sta se Repkov lotila temeljito in resno, kaj pa sta potem ugotovila na »terenu«? Kaj sta imela povsem prav in ali sta kje morda malo zgrešila?

Z Igorjem super sodelujeva, saj denimo od ravnateljic in ravnateljev slišiva, da takšnega zaključka bralne značke niso imeli že dvajset ali trideset let, kar jemljeva kot kompliment in se trudiva naprej, da rap in poezijo predstaviva najmlajšim in tistim malce starejšim.

Seveda imate zdaj veliko nastopov za otroke, in kdor je kdaj nastopal pred mladimi, ve, da so najbolj zahtevno občinstvo, ker se ne pretvarjajo, hkrati pa je njihov odziv za nastopajočega velika nagrada. Se strinjate?

Zelo mi je bil zanimiv nastop pretekli petek, ko smo imeli najprej nastop za otroke, potem pa še v Kinu Šiška zvečer. Na obeh je bilo super vzdušje, tako da hvala vsem, ki Trkaja in Repke poslušate in podpirate že več kot dvajset let. In če te otroci začutijo in se z njimi povežeš, potem to govori samo eno, da je glasba pristna, ker otroci takoj ugotovijo, če nisi pri stvari. Mi se ob Repkih zabavamo in to zabavo in veselje prenašamo naprej.