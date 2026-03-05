TV namig: Kdo so najboljši slovenski gospodarstveniki?

58. podelitev nagrad Gospodarske zbornice

TV SLO 2 v četrtek, 5. 3., ob 21.00

Slavnostna 58. podelitev nagrad Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke je osrednji letni dogodek slovenskega gospodarstva. Nagrada GZS se podeljuje gospodarstvenicam in gospodarstvenikom, ki dolgoročno ustvarjajo presežke – z odličnimi rezultati na domačih in tujih trgih, z inovativnimi pristopi ter premišljenimi strateškimi odločitvami. Podelitev nagrad je poklon najboljšim – in hkrati navdih vsem, ki soustvarjajo prihodnost slovenskega gospodarstva.

Rdeča nit letošnje slavnostne podelitve nagrad je misel: »Brez ljubezni preprosto ne gre!«. To sporočilo bodo skozi svoje zgodbe prepletli letošnji nagrajenci ter nastopajoči, ki bodo pričali o tem, da se vsak uspeh začne v srcu, v ljubezni do ideje, ljudi in ustvarjanja.

Slo., 2026. Posnetek prireditve. 65 min.