TV namig: Alan ve, kako privabiti ptice na vrt

Na vrtu z Alanom

Pop TV v nedeljo, 22. 2., ob 17.55

Britanska televizijska serija, ki jo vodi znani vrtnarski strokovnjak Alan Titchmarsh skupaj z raznoliko ekipo vrtnarskih svetovalcev z različnih področij, predstavlja najnovejše trende iz sveta hortikulture.

Epizode se osredotočajo na različne teme: obisk navdihujočih vrtov po vsej Veliki Britaniji, prikaz sezonskih vrtnarskih opravkov, nasveti za saditev, kompostiranje, ustvarjanje biodiverznih prostorov ali izdelavo samostojnih podpor za rastline.

V prvi epizodi bo Alan gledalcem predstavil, kako na vrt privabiti več ptic, kako z inovativnimi pristopi vzgojiti lastno zelenjavo, ter kako doma ustvariti popolno zeleno oazo.

Alan Titchmarsh's Gardening Club. VB, 2024. 1. sezona. 1/10. Dokumentarna serija. 55 min.