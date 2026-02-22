  • Delo mediji d.o.o.
    Vikend

    TV namig: Alan ve, kako privabiti ptice na vrt

    Na spored prihaja nova vrtnarska oddaja, namenjena tako začetnikom kot izkušenim vrtnarjem.
    V prvi epizodi bo Alan gledalcem predstavil, kako na vrt privabiti več ptic. FOTO: Pop TV
    V prvi epizodi bo Alan gledalcem predstavil, kako na vrt privabiti več ptic. FOTO: Pop TV
    V. K.
    22. 2. 2026 | 05:00
    1:23
    Na vrtu z Alanom

    Pop TV v nedeljo, 22. 2., ob 17.55

    Britanska televizijska serija, ki jo vodi znani vrtnarski strokovnjak Alan Titchmarsh skupaj z raznoliko ekipo vrtnarskih svetovalcev z različnih področij, predstavlja najnovejše trende iz sveta hortikulture.

    Epizode se osredotočajo na različne teme: obisk navdihujočih vrtov po vsej Veliki Britaniji, prikaz sezonskih vrtnarskih opravkov, nasveti za saditev, kompostiranje, ustvarjanje biodiverznih prostorov ali izdelavo samostojnih podpor za rastline.

    V prvi epizodi bo Alan gledalcem predstavil, kako na vrt privabiti več ptic, kako z inovativnimi pristopi vzgojiti lastno zelenjavo, ter kako doma ustvariti popolno zeleno oazo.

    Alan Titchmarsh's Gardening Club. VB, 2024. 1. sezona. 1/10. Dokumentarna serija. 55 min.

    Novice  |  Slovenija
    Predvolilno soočenje na RTV Slovenija

    Lažna normalnost na TV: kaj je razkrila odsotnost SDS in NSi? (VIDEO)

    Uvodno predvolilno soočenje predsednikov parlamentarnih strank brez Janeza Janše in NSi je prineslo medel uvod v kampanjo in ustvarilo vtis lažne normalnosti.
    Uroš Esih 20. 2. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Komentar prvega soočenja: Razprava brez Janše je izgubila ostrino

    Manjkala sta Janša in Vrtovec, izstopal Logar, razprava pa presenetljivo umirjena in brez ostrih dvobojev.
    20. 2. 2026 | 11:34
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Global

    Kaj upad na področju hitre hrane pove o ameriškem gospodarstvu

    Restavracije zvišujejo cene, da bi izravnale vse večje stroške dela in sestavin. Stranke z nižjimi dohodki pa prihajajo vse redkeje.
    20. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vremenske razmere

    Izredno stanje: na območju Elektra Maribor brez elektrike več kot 34.000 odjemalcev

    Veliko težkega snega je danes padlo na območjih Štajerske, Pomurje in Koroške. Nastajajo snegolomi in izpadi elektrike, odprava nastale škode pa bo terjala več dni.
    20. 2. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Bodite med prvimi

    V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kako operacija dioptrije spremeni življenje

    Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

    Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

    Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več

    TV namigAlan Titchmarshvrtnarjenje

    Šport  |  Zimski športi
    Milano – Cortina 2026

    Danes na OI (nedelja, 22. februar): Hokejski derbi in zaključna slovesnost

    Zimske olimpijske igre v Italiji se končujejo, na zaključni slovesnosti bo slovensko zastavo nosila Lila Lapanja. Danes še pet kompletov odličij.
    22. 2. 2026 | 07:40
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Po snežni ujmi

    Brez elektrike še dobrih 3000 odjemalcev na območju Elektra Maribor

    Na severovzhodu Slovenije bodo tudi danes nadaljevali odpravljanje težav, ki jih je težek sneg povzročil predvsem na električnem omrežju.
    22. 2. 2026 | 07:28
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Slaba novica za Dončićeve navijače, cena vstopnic čez noč v nebo

    Vodstvo Los Angeles Lakers je lastnike sezonskih vstopnic obvestilo o cenah za prihajajočo sezono, ki bodo precej višje od obstoječih.
    Nejc Grilc 22. 2. 2026 | 07:20
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Takšno je življenje: Nazaj v planinski raj z napako

    Po premoru se na TVS vrača nadaljevanje prve sezone domače serije, ki se dogaja Veliki vasi in spremlja življenje družinske zdravnice Maje Križaj.
    22. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Prejeli smo

    Zmagujejo večji, močnejši in bolj brezobzirni

    Evropski politiki se še vedno hvalijo s kupovanjem orožja, katerega končni cilj poznamo.
    22. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

    Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

    Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

    Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

    Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
    Promo Delo 19. 2. 2026 | 15:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

    Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pred prvo kavo na terasi

    Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več

