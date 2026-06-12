TV namig: Se sramujete staršev? Najemite nove!

Alibi.com 2

TV SLO 1 v petek, 12. 6., ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Film je nadaljevanje ene najbolj uspešnih francoskih komedij zadnjih let.

Greg je zaprl svojo agencijo Alibi.com in Flo obljubil, da ji ne bo nikoli, ampak res nikoli več lagal. Njegovo novo življenje postane mirno, skoraj preveč mirno ... A ne za dolgo! Ko se odloči Flo zaprositi za roko, se namreč znajde v zagati, saj ji mora predstaviti svojo družino.

Toda ker je njegov oče goljuf, mama pa nekdanja igralka v filmih za odrasle, obstaja velika nevarnost, da bo to uničilo mlado ljubezen. Ker se Greg boji, da bi resnica uničila njegovo razmerje in poroko, se odloči za zadnjo, »poslovilno« akcijo. S starima prijateljema Augustinom in Mehdijem znova odpre agencijo, da bi si poiskal lažne starše.

Alibi.com 2. Fr., 2023. Režija: Philippe Lacheau. Igrajo: Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Tarek Boudali, Julien Arruti. Kom. 90 min.