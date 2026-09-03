TV namig: Alpe se talijo pred našimi očmi

Alpe na robu

TV SLO 1 v četrtek, 3. 9., ob 21.15

Zaradi podnebnega segrevanja se življenjski prostor v Alpah spreminja s skrb vzbujajočo hitrostjo, zlasti v zadnjih desetletjih. Ledeniki se krčijo in permafrost se taja, zato so vse pogostejši skalni podori, zemeljski in snežni plazovi ter poplave.

Smučišča v sredogorju se zapirajo zaradi pomanjkanja snega, populacije gamsov in postrvi so prizadete zaradi zajedavcev, ki so se razmnožili ob višjih temperaturah, vse bolj sušna poletja pa ogrožajo alpske gozdove.

Nekateri znanstveniki v observatorijih zbirajo podatke o vsem tem in opozarjajo na posledice, drugi pa vodijo skupine mladih do izginjajočih ledenikov, da bi jih ozavestili o podnebnih spremembah in v njih vzbudili željo po spremembah.

Wenn die Alpen glühen. Avstrija, 2023. Režija: Harald Pokieser. Dok. odd. 50 min.