TV namig: Ko novinar ni več le opazovalec

Ameriški talec

HBO v ponedeljek, 2. novembra, ob 21.00

Serija, posneta po resničnih dogodkih iz sedemdesetih let, spremlja radijskega novinarja Freda Heckmana (Jon Hamm) iz Indianapolisa, ki se nepričakovano znajde v središču nevarne krize s talcem.

Tony Kiritsis (Giovanni Ribisi), razjarjen zaradi spora z nepremičninskim posrednikom Dickom Hallom (Kristoffer Polaha), Halla ugrabi in zahteva, da ga Heckman v živo intervjuva po radiu. Novinar mora zato opustiti običajno vlogo opazovalca in postane pomemben člen pri prizadevanjih, da bi se položaj končal brez smrtnih žrtev.

Z vsakim novim pogovorom se meja med poročanjem, pogajanjem in osebnim vpletanjem vse bolj zabrisuje. Dogajanje spremljajo tudi Heckmanova žena Barbara (Mireille Enos), njegovi sodelavci in organi pregona, ki skušajo obvladati vse bolj nepredvidljivo situacijo.

Serija združuje napet kriminalni zaplet s črnim humorjem ter se osredotoča na psihološki odnos med novinarjem in ugrabiteljem.

American Hostage. ZDA, 2026. 1/8. Režija: Adam Arkin, Nina Lopez-Corrado. Igrajo: Jon Hamm, Giovanni Ribisi, Kristoffer Polaha, Mireille Enos. Nad. 40 min.