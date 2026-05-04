TV namig: Večina je tekla v kritje, samo trije so ostali

Anatomija trenutka: Provincialni falangist

TV SLO 1 v ponedeljek, 4. 5., ob 23.05

Nadaljevanka je posneta po istoimenski knjigi (Anatomía de un instante, 2009) Javierja Cercasa, priznanega španskega pisatelja, esejista in profesorja španske književnosti. Štiri njegova dela so prevedena tudi v slovenščino: Vojaki Salamine (2013), Motiv (2017), Slepar (2022) in Slepa pega (2024).

Anatomija trenutka obravnava dramatičen dogodek, ki se je zgodil 23. februarja 1981, šest let po smrti generala Franca, ki je od leta 1939 do 1975 kot diktator vladal Španiji. Dogodek, znan tudi kot 23 F, se je zapisal v zgodovino kot prelomna točka španske tranzicije in pomeni prehod v demokracijo. Tistega dne je podpolkovnik Antonio Tejero z oboroženimi enotami vdrl v kongres. Poslance so zadržali, streljali v zrak in zahtevali konec demokratičnega procesa. Večina se je sklonila v kritje, le trije, Adolfo Suárez, Santiago Carrillo in Manuel Gutiérrez Mellado, so ostali na svojih mestih in s tem izrazili »ne« poskusu vrnitve nedemokratične vladavine.

Anatomía de un instante. Špa./Fr., 2025. 1/4. Režija: Alberto Rodríguez. Igrajo: Eduard Fernández, Álvaro Morte, Miki Esparbé, Manolo Solo, Samuel López, Ignacio Castillo. Nad. 55 min.