TV namig: O fantu, ki skoči do zvezd

Duplantis: do zvezd

TV SLO 2 v soboto, 21. 3., ob 21.30

Dokumentarni film spremlja življenje čudežnega dečka Armanda »Monda« Duplantisa od prvih poskusov skoka ob palici na domačem vrtu do serijskega postavljanja novih rekordov in popolnega zmagoslavja na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2021.

Čeprav se zdi, da na tekmovanjih z lahkoto preskakuje neverjetne višine, pa so v ozadju leta trdega dela, odrekanja in razočaranj ob neuspehih. Ob številnih arhivskih posnetkih in tekmovalnih trenutkih film gradi tudi intimnejši portret mladega športnika, ki se mora naučiti živeti z neuspehom, dvomi in ogromno pozornostjo javnosti.

Born to Fly. Avstrija, 2022. Režija: Brennan Robideaux. Dokumentarni film. 100 min.