TV namig: #jaztudi v času baroka

Artemisia Gentileschi – zločin in umetnost v baroku

TV SLO 1 v ponedeljek, 8. 12., ob 23.05

Artemisia Gentileschi je bila italijanska baročna slikarka iz 17. stoletja, ki je zaslovela po tem, da je bila prva ženska članica Akademije za likovno umetnost. Kot mlado dekle v Rimu se je naučila slikati v očetovi delavnici in že pri petnajstih delala kot prava profesionalka, v času, ko so ženske komaj smele v atelje, kaj šele podpisovati velika platna. Še danes je avantgardna slikarka znana po mojstrskih upodobitvah vplivnih žensk iz mitologije in svetopisemskih zgodb.

A njene slikarske dosežke je skoraj zasenčilo dejstvo, da je bila posiljena in da je sodelovala pri pregonu svojega posiljevalca, kar za njen čas ni bilo tipično. Kot 18-letnico jo je namreč posilil slaven umetniški sodelavec njenega očeta. Nasilno razdevičenje so marca 1612 natančno popisali na rimskem sodišču in jo na sodišču celo mučili, da bi »preverili«, ali govori resnico.

MeToo im Barock: Der Fall Artemisia Gentileschi. Nem., 2024. Režija: Sabine Bier. Dokumentarna oddaja. 60 min.