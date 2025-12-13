TV namig: Hollywood v času razvrata

Babilon

Planet TV v soboto, 13. 12., ob 22.30

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Film epskih razsežnosti režiserja Damiena Chazella (Prvi človek, Dežela La la, Ritem norosti) predstavlja zgodbo o prevelikih ambicijah in nezaslišanem ekscesu v obdobju nebrzdane dekadence.

V poznih 20. letih 20. stoletja Manny (Diego Calva) sanja o uspehu v hitro rastoči filmski industriji, kjer se seznani z neukročeno igralko Nellie (Margot Robbie) in zvezdniškim veteranom Jackom Conradom (Brad Pitt). Ob prehodu iz nemega filma v zvočnega se svet Hollywooda drastično spremeni, kar junake potisne v vrtinec slave, razkroja in pričakovanj, ki jim ne morejo vedno slediti. Manny in Nellie se v tem kaosu borita za svoje mesto, medtem ko se sistem okrog njiju neizprosno spreminja.

To je zgodba o ljudeh, ki so hoteli vse – slavo, moč, nesmrtnost – in so bili zanjo pripravljeni plačati najvišjo ceno. Bleščeče zabave se prelivajo v obup, evforija v tišino, uspeh v pozabo. Kamera ne prizanaša, tempo ne popušča, čustva pa se stopnjujejo do roba vzdržnosti.

Babylon. ZDA, 2022. Režija: Damien Chazelle. Igrajo: Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, Jean Smart, Jovan Adepo. Drama. 210 min.