TV namig: Bankir s srcem ima novo tarčo – oderuške posojilodajalce

Bankir s srcem 2

TV SLO 1 v sredo, 2. 9., ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Dve leti po ustanovitvi banke se Dave Fishwick (Rory Kinnear) loti novega boja proti finančnim krivicam. Tokrat se osredotoči na podjetja, ki ponujajo kratkoročna posojila z izjemno visokimi obrestmi in pri tem izkoriščajo ljudi v finančni stiski.

Pri raziskovanju spornih praks mu pomagata ameriška preiskovalna novinarka Jessica (Chrissy Metz) in svetovalec Oliver (Amit Shah). Njihovo iskanje dokazov jih iz domačega Burnleyja postopoma pripelje vse do Združenih držav, kjer odkrijejo širše ozadje donosnega posojilnega posla. Dave pri tem znova uporabi svojo vztrajnost, neposrednost in sposobnost pridobivanja javnosti na svojo stran. Nasproti mu stojijo vplivni poslovneži, ki svojega položaja ne nameravajo zlahka prepustiti.

Film podobno kot prvi del združuje družbeno kritiko, humor in zgodbo o običajnem človeku, ki se odloči postaviti po robu močnejšim nasprotnikom.

Bank of Dave 2: The Loan Ranger. VB, 2025. Režija: Chris Foggin. Igrajo: Rory Kinnear, Chrissy Metz, Amit Shaw, Alison Hammond, Dermon O'Leary, Rob Delaney. Kom. 110 min.