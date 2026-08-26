TV namig: Kaj, če banke ne bi bile oderuške?

Bankir s srcem

TV SLO 1 v sredo, 26. 8., ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (of 5)

Navdihujoča komična drama, posneta po resnični zgodbi, govori o britanskem poslovnežu Davu Fishwicku, ki po finančni krizi leta 2008 odpre prvo novo britansko banko po več kot stoletju.

Dave Fishwick (Rory Kinnear) je uspešen prodajalec kombijev iz Burnleyja, ki po finančni krizi začne posojati denar domačinom in lokalnim podjetjem pod ugodnejšimi pogoji. Ko ugotovi, koliko lahko takšna pomoč pomeni njegovi skupnosti, se odloči ustanoviti lastno lokalno banko.

Za pomoč pri zahtevnem postopku najame londonskega odvetnika Hugha (Joel Fry), ki je sprva precej skeptičen do njegovega nenavadnega načrta. Dave hitro trči ob finančne institucije, ki niso navdušene nad idejo, da bi navaden podjetnik posegel v njihov strogo nadzorovani svet. Ob podpori družine in prebivalcev Burnleyja se loti boja proti birokraciji in interesom velikega bančništva. Hugh se medtem zbliža z Davovo hčerko Alexandro (Phoebe Dynevor) in začne drugače gledati na skupnost ter pomen denarja.

Film sodi v tradicijo navdihujočih britanskih komedij o malem človeku, ki se postavi po robu mogočnemu sistemskemu nasprotniku.

Bank of Dave. VB, 2023. Režija: Chris Foggin. Igrajo: Rory Kinnear, Hugh Bonneville, Joel Fry, Phoebe Dynevor, Paul Kaye. Bio. kom./drama. 115 min.