TV namig: Belo se pere na devetdeset že na TV

Belo se pere na devetdeset

Pop TV v soboto, 18. aprila, ob 20.00

Belo se pere na devetdeset je filmska upodobitev istoimenske knjižne uspešnice ter ganljiva zgodba o življenju Bronje Žakelj, ki jo spremljamo skozi različna življenjska obdobja.

Njen otroški svet sestavljajo starši, brat Rok, babica Dada, pa kakav Benko, Albert keksi in prenos sarajevskih olimpijskih iger. Potem ko zaradi raka izgubi mamo, se mora pri dvajsetih s to zahrbtno boleznijo soočiti tudi sama. S številnimi izzivi se spopada z mešanico solz, smeha in neomajnega optimizma.

Slo., 2025. Režija: Marko Naberšnik. Igrajo: Lea Cok, Anica Dobra, Jurij Zrnec, Tjaša Železnik, Vladimir Tintor, Iva Krajnc Bagola. Drama. 175 min.