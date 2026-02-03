TV namig: Kako živi Barbara po 26 hospitalizacijah?

Posebne zgodbe: Bipolarnost

TV SLO 1 v torek, 3. 2., ob 17.50

Kakšno je življenje z bipolarno motnjo, za katero so značilni maničnimi vzponi in depresivnimi padci? Kako s to diagnozo po 26 hospitalizacijah danes živi Barbara? Kakšne so bile videti njene manične epizode, ko si je med drugim predstavljala, da je znana oseba, in kako so jih doživljali njeni prijatelji, psihiatrinja, ona sama?

Tudi Markovo življenje zaznamuje bipolarnost. Ob njegovi prekipevajoči energiji in obilici glasbene ustvarjalnosti marsikdo, z izjemo najbližjih, ni opazil njegovih padcev v depresijo, saj se je takrat umaknil v svoj temni svet. Kakšni strahovi ga obhajajo danes in kaj skrbi njegove bližnje?

Slo., 2026. Dokumentarna oddaja. 25 min.