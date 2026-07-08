TV namig: Moška šovinistična svinja proti kosmati feministki

Bitka med spoloma

TV SLO 1 v sredo, 8. 7., ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

V časih začetka seksualne revolucije in gibanj za enakopravnost žensk leta 1973 teniški dvoboj med svetovno prvakinjo Billie Jean King (Emma Stone) in nekdanjim wimbledonskim šampionom Bobbyjem Riggsom (Steve Carell) označijo za »bitko med spoloma« – teniška tekma je celo postala najbolj gledan športni dogodek do tedaj.

Billie Jean se poleg športnih izzivov bori za enako plačilo žensk v profesionalnem tenisu in se hkrati sooča z vprašanji svoje zasebnosti ter spolne usmerjenosti. Riggs, mojster samopromocije in nekdanji šampion, izzove Kingovo na odmeven dvoboj (z besedami: »Imam odlično idejo: moška šovinistična svinja proti kosmati feministki ...«), ki hitro preraste športne okvire in postane simbol razprave o enakopravnosti spolov. Medijska pozornost je izjemna, pritisk na oba protagonista pa nenehno narašča.

Film prepleta humor, osebno dramo in zgodovinska dejstva ter prikazuje, kako lahko šport vpliva na širše družbene spremembe. Zgodba ostaja napeta tudi za gledalce, ki poznajo zgodovinski razplet, saj se osredotoča predvsem na ljudi za odmevnim dogodkom.

Battle of the Sexes. VB/ZDA, 2017. Režija: Jonathan Dayton. Igrajo: Emma Stone, Steve Carell, Andrea Riseborough, Natalie Morales, Sarah Silverman. Bio. drama. 120 min.