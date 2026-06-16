TV namig: Blaž je blažen med ženami. Ali pač ne?

Blaž med ženami

TV SLO 1 v torek, 16. 6., ob 20.00

Glavni junak hrvaške humoristične serije je Blaž Živković - Živac, samski moški na pragu petdesetih, ki opravlja delo vodje pristaniške kapitanije v Splitu. Žena ga je zapustila že pred leti, zato je sam vzgojil dve hčerki, Majo in Dario. Zdaj sta odrasli in odšli od doma, zato Blaž upa, da je končno prišel čas, ko se bo posvetil sebi, užival in spoznal žensko, s katero bo preživel prihodnja leta.

Vendar se njegovo življenje zaplete, ko se domov vrneta obe hčerki, na vratih pa se pojavi še deklica Ivona, ki trdi, da je njegova hči. Njegov mir dodatno kalijo prodajalka Ankica, ki ji je Blaž všeč, klepetav sosed Špiro, energična babica Bjanka, konservativen dedek Vjeran, torcidovec Elvis, bivša žena Vesna in drugi.

Blaž među ženama. Hrv., 2025. 1/14. Režija: Goran Kulenović. Igrajo: Marko Makovičić, Marija Škaričić, Slavko Sobin, Luna Pilić, Mia Bujan, Sara Parisi, Doris Šarić Kukuljica, Lana Barić. Hum. nad. 50 min.