TV namig: Ko Bob Dylan ni hotel biti več Bob Dylan

Bob Dylan: Popolni neznanec

HBO v nedeljo, 7. 6., ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Film spremlja zgodnja leta Boba Dylana, od njegovega prihoda v New York do preboja med najvplivnejše glasbenike svoje generacije.

Leta 1961 v New York prispe mladi Bob Dylan (Timothée Chalamet), skoraj neznan glasbenik iz Minnesote, oborožen le s kitaro, harmoniko in izjemnim talentom. Hitro se vključi v živahno folk sceno Greenwich Villagea, kjer spozna svoje glasbene vzornike, med njimi Woodyja Guthrieja (Scoot McNairy) in Peta Seegerja (Edward Norton). Njegove pesmi in nastopi mu prinesejo vedno večjo prepoznavnost, hkrati pa se zapleta v osebne in ustvarjalne odnose, zlasti z Joan Baez (Monica Barbaro) in Sylvie Russo (Elle Fanning). Dylan se vse bolj upira pričakovanjem okolice, ki ga želi videti kot glas določene generacije in gibanja. Medtem ko njegova slava strmo raste, začne iskati nove umetniške poti, ki niso vedno skladne s pričakovanji občinstva in glasbene skupnosti.

Film Jamesa Mangolda (Hoja po robu, Logan: Wolverine, Izzivalca), spremlja njegovo preobrazbo iz obetavnega folk pevca v umetnika, ki je pripravljen tvegati ugled zaradi ustvarjalne svobode. Zgodba se osredotoča na ključna leta njegovega vzpona in na odločitve, ki so trajno zaznamovale zgodovino popularne glasbe.

A Complete Unknown. ZDA, 2024. Režija: James Mangold. Igrajo: Timothée Chalamet, Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro, Scoot McNairy. Biografska drama. 140 min.