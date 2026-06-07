  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Vikend

    TV namig: Ko Bob Dylan ni hotel biti več Bob Dylan

    Biografska drama Jamesa Mangolda o enem najvplivnejših glasbenikov sodobnega časa.
    Timothée Chalamet je bila za vlogo Boba Dylana nominiran za oskarja. FOTO: HBO
    Galerija
    Timothée Chalamet je bila za vlogo Boba Dylana nominiran za oskarja. FOTO: HBO
    V. K.
    7. 6. 2026 | 05:00
    2:06
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Bob Dylan: Popolni neznanec

    HBO v nedeljo, 7. 6., ob 20.00

    Vikendova ocena: 4 (od 5)
    Film spremlja zgodnja leta Boba Dylana, od njegovega prihoda v New York do preboja med najvplivnejše glasbenike svoje generacije. 

    Leta 1961 v New York prispe mladi Bob Dylan (Timothée Chalamet), skoraj neznan glasbenik iz Minnesote, oborožen le s kitaro, harmoniko in izjemnim talentom. Hitro se vključi v živahno folk sceno Greenwich Villagea, kjer spozna svoje glasbene vzornike, med njimi Woodyja Guthrieja (Scoot McNairy) in Peta Seegerja (Edward Norton). Njegove pesmi in nastopi mu prinesejo vedno večjo prepoznavnost, hkrati pa se zapleta v osebne in ustvarjalne odnose, zlasti z Joan Baez (Monica Barbaro) in Sylvie Russo (Elle Fanning). Dylan se vse bolj upira pričakovanjem okolice, ki ga želi videti kot glas določene generacije in gibanja. Medtem ko njegova slava strmo raste, začne iskati nove umetniške poti, ki niso vedno skladne s pričakovanji občinstva in glasbene skupnosti.

    Film Jamesa Mangolda (Hoja po robu, Logan: Wolverine, Izzivalca), spremlja njegovo preobrazbo iz obetavnega folk pevca v umetnika, ki je pripravljen tvegati ugled zaradi ustvarjalne svobode. Zgodba se osredotoča na ključna leta njegovega vzpona in na odločitve, ki so trajno zaznamovale zgodovino popularne glasbe.

    A Complete Unknown. ZDA, 2024. Režija: James Mangold. Igrajo: Timothée Chalamet, Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro, Scoot McNairy. Biografska drama. 140 min. 

    Novice  |  Svet
    Kaj pričakovati

    Tuji mediji o vrnitvi slovenskega »princa teme«

    Skrbita jih predvsem vpliv na novinarje in odnos do Bruslja.
    5. 6. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Snežnik

    Največje območje slovenske divjine bo postalo park

    Prva pobuda za zavarovanje Snežnika je stara prek sto let. Po letih zastojev je postopke znova zagnala občina Ilirska Bistrica. Snežnik bo peti regijski park.
    Maja Prijatelj Videmšek 6. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Video
    Novice  |  Slovenija
    Predsedniška palača

    Pri Pirc Musarjevi izobesili palestinsko zastavo, Janša odgovarja (VIDEO)

    Kot je navedla predsednica Nataša Pirc Musar, je palestinska zastava simbol grobih kršitev mednarodnega humanitarnega prava in človekovih pravic.
    5. 6. 2026 | 16:13
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Erik Brecelj

    Javno zdravstvo težko uničiš, lahko pa oviraš njegov razvoj

    Zelo pomembno je sodelovanje. Ljudje, ki so vodili koruptivne posle, se izolirajo in delujejo v ozkem krogu.
    Janez Markeš 6. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Petra Majdič iskreno o slavi: »Na koncu ostane samo nagrobnik«

    Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
    4. 6. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Čas je, da denar začne delati: zakaj vlaganje postaja nova norma

    Darilo za vašega otroka ob koncu šolskega leta! Kako lahko starši z majhnimi zneski otroku do 21. leta ustvarijo 20.000 evrov začetnega kapitala?
    Promo Delo 2. 6. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KJE POLNITI

    Vprašanje, ki bega slovenske voznike

    Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
    29. 5. 2026 | 06:53
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vredno branja

    45. Maraton Franja BTC City, od 12. do 14. 6. 2026

    Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
    Promo Delo 5. 6. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Filip Flisar brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

    Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
    5. 6. 2026 | 08:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Intervju Danilo Ferjančič, Porsche Slovenija

    Evropsko avtomobilsko industrijo dušijo regulacije, ne novi tekmeci

    Evropska avtomobilska industrija je sredi kompleksnega prehoda v električno in digitalno prihodnost, zato subvencije še potrebujemo, pravi Danilo Ferjančič.
    Gašper Boncelj, Marjana Kristan Fazarinc 5. 6. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Intervju John Velissarios

    John Velissarios: Tehnologija kot arhitekt novega svetovnega denarnega reda

    Digitalni instrument mora biti čim bolj podoben gotovini in njenim atributom, je nasvet v vseh projektih, pri katerih sodelujem, pravi John Velissarios.
    Miran Varga 5. 6. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Učni pristopi

    Kateder na poti na smetišče zgodovine

    Ure in ure predavanj pri mladih ne delujejo več, motivirati jih je mogoče z vključevanjem in tehnologijami.
    Milka Bizovičar 5. 6. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    TV namigBob DylanTimothée Chalametbiografska drama

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Vesna Zornik: Ob rob odra odložim nahrbtnik z vsemi težavami

    S pevko skupine Katalena o njihovem novem albumu, praznovanju petindvajsetletnice delovanja, o morju, Belgiji, kerlingu ...
    Lucijan Zalokar 7. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    TV namig: Ko Bob Dylan ni hotel biti več Bob Dylan

    Biografska drama Jamesa Mangolda o enem najvplivnejših glasbenikov sodobnega časa.
    7. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SP v nogometu

    Šeškov soigralec in mentor povsem zasenčil Ronalda, v Lizboni pele pesti

    Portugalska reprezentanca se na svetovno prvenstvo še vedno pripravlja doma, kjer se je pomerila z ekipo Čila. Tekma je bila vse prej kot prijateljska.
    7. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Teheran: Žogica je na Trumpovi strani

    Pakistanski notranji minister v Teheranu na pogovorih o umiritvi napetosti med Iranom in ZDA. V Pakistan odpotoval načelnik libanonske vojske. Iran čaka na ZDA.
    6. 6. 2026 | 22:24
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Reli

    Boštjan Avbelj zmagal v Italiji in spisal zgodovino

    Dirkač iz Vrhnike, ki že vrsto let tekmuje v Italiji, je prišel do svoje prve zmage v italijanskem državnem prvenstvu.
    6. 6. 2026 | 22:04
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SP v nogometu

    Šeškov soigralec in mentor povsem zasenčil Ronalda, v Lizboni pele pesti

    Portugalska reprezentanca se na svetovno prvenstvo še vedno pripravlja doma, kjer se je pomerila z ekipo Čila. Tekma je bila vse prej kot prijateljska.
    7. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Teheran: Žogica je na Trumpovi strani

    Pakistanski notranji minister v Teheranu na pogovorih o umiritvi napetosti med Iranom in ZDA. V Pakistan odpotoval načelnik libanonske vojske. Iran čaka na ZDA.
    6. 6. 2026 | 22:24
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Reli

    Boštjan Avbelj zmagal v Italiji in spisal zgodovino

    Dirkač iz Vrhnike, ki že vrsto let tekmuje v Italiji, je prišel do svoje prve zmage v italijanskem državnem prvenstvu.
    6. 6. 2026 | 22:04
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Novice  |  Znanoteh
    SUVERENOST

    Bo slovenska infrastruktura sploh zdržala?

    5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
    29. 5. 2026 | 15:13
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZDRAVSTVO

    »Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

    V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra in čakalnimi vrstami.
    2. 6. 2026 | 13:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    Koliko lahko zaslužite z lastno polnilnico?

    Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
    Promo Delo 5. 6. 2026 | 07:49
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Novost v slovenski energetiki

    Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
    1. 6. 2026 | 14:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

    Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
    Promo Delo 1. 6. 2026 | 13:01
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Filip Flisar brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

    Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
    5. 6. 2026 | 08:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    FRANCOSKI ŠARM

    Vozni užitek, ki ga pri sodobnih avtomobilih vse redkeje najdemo

    Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
    Promo Delo 4. 6. 2026 | 07:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZANIMIVO

    Zakaj so nekatere slovenske kmetije drugačne?

    V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
    3. 6. 2026 | 07:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

    Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
    Promo Delo 2. 6. 2026 | 09:20
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

    Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
    3. 6. 2026 | 08:16
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo