TV namig: Kraljica noči, ki napade tudi človeka

Bojevita kraljica noči

TV SLO 1 v četrtek, 1. 1., ob 20.00

Film Mateja Vraniča (ki je navdušil že s filmom Divja Slovenija) prikazuje obdobje malo več kot enega leta in gledalcu ponudi izjemen vpogled v življenje sove kozače (Strix uralensis). Gre za preplet prikaza njenega življenja, interakcij z drugimi živalskimi vrstami in z ljudmi ter znanstvenega proučevanja vrste.

V filmu bomo spoznali skrivnostno življenje ene največjih evropskih sov, ki je v času gnezditve izjemno agresivna. Film prinaša zelo redko videne prizore – lov plena, vzrejo mladičev, celo napad na človeka.

Oplemenitijo in razgibajo ga številne zgodbe, v katerih se pojavijo še druge s kozačo povezane živalske vrste. Postopno odstira pogled v nevsakdanje dnevno in nočno vedenje te osupljive vrste, hkrati pa se seznanimo z najnovejšimi znanstvenimi ugotovitvami biologa dr. Ala Vrezca, enega najboljših poznavalcev kozač na svetu, ki danes to vrsto proučuje tudi s študenti, na katere prenaša svoje izjemno znanje.

Slo, 2024. Režija: Matej Vranič Dokumentarni film. 125 min.