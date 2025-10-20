TV namig: serija o organizaciji, ki pomaga nacističnim zločincem

Bonn: Stari prijatelji, novi sovražniki

TV SLO 1 v ponedeljek, 20. 10., ob 23.05

Dogajanje je postavljeno v 50. leta prejšnjega stoletja in prikazuje vzpon Zahodne Nemčije, ki jo bremeni teža preteklosti, ko se spopada z zločinsko dediščino druge svetovne vojne.

Dvajsetletna Toni se po enem letu vrne iz Anglije. Pričakajo jo zaročenec in družina, ki navzven z veliko žlico zajema dobrine, ki jih prinaša povojni razcvet. Toda Toni si želi več kot biti le žena in mati, in z očetovo pomočjo se zaposli kot tajnica v tajni organizaciji, ki jo vodi Reinhard Gehlen. To opazi Otto John, vodja druge nemške tajne službe, Zveznega urada za varstvo ustave, ki že dolgo sumi, da Gehlen s svojega položaja pomaga nekdanjim nacističnim zločincem. Da bi se prebil do Toni, pobrska po preteklosti njenega očeta in v njej najde ogromen črn madež.

Bonn, Alte Freunde, Neue Feinde. Nem., 2022. 1/6. Režija: Claudia Garde. Igrajo: Max Riemelt, Juergen Maurer, Luise von Finckh, Julius Feldmeier, Martin Wuttke. Nadaljevanka. 45 min.